НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
«Локомотив» расторг контракты
Смертельное ДТП: видео
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Продают землю под застройку
Как отметить свадьбу в Ярославле
График отключений горячей воды
Подросток сорвался с заброшки
История «Бара Коктейль»
Афиша на 1 июня
Еда Что приготовить Инструкция Овощной суп с рисом: легкий рецепт для тех, кто следит за фигурой

Овощной суп с рисом: легкий рецепт для тех, кто следит за фигурой

Минимум ингредиентов, максимум пользы: время приготовления — всего 30 минут

111
Простой и вкусный рецепт за полчаса | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Простой и вкусный рецепт за полчаса | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Простой и вкусный рецепт за полчаса

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Рисовый суп — это классика домашней кухни, которую любят за простоту и нежный вкус. Его можно сварить на мясном, курином или овощном бульоне, а сам рис сделает блюдо сытным, но не тяжелым. В отличие от гречки или макарон рис почти не разваривается и дает приятную кремовую текстуру, если добавить чуть больше жидкости. Процесс приготовления займет не больше получаса — рассказываем, как приготовить универсальное блюдо, идеальное для утоления голода в будний день или для восстановления после болезни (кстати, на второй день суп еще вкуснее).

Ингредиенты (на 4 порции)

  • вода или бульон (куриный, овощной) — 1,5 литра;

  • рис круглозерный или длиннозерный — половина стакана (около 80 граммов);

  • картофель — 2–3 штуки среднего размера;

  • морковь — 1 штука;

  • лук репчатый — 1 штука;

  • соль — по вкусу;

  • лавровый лист — 1 штука;

  • черный перец горошком — 3–4 штуки;

  • свежая зелень — небольшой пучок;

  • растительное масло — 1 столовая ложка, по желанию, для зажарки.

Приготовление

  1. Подготовьте крупу: рис промойте в холодной воде 3–4 раза, пока вода не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал, и суп не будет мутным.

  2. Сварите бульон. Если используете воду — доведите ее до кипения в кастрюле. Если берете готовый бульон, просто нагрейте его. Для легкости лучше всего подойдет куриный или овощной.

  3. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками, около 1,5 сантиметров. Бросьте в кипящую воду, варите 7 минут.

  4. Следом отправьте промытый рис. Варите всё вместе на среднем огне 10 минут, периодически помешивая, чтобы рис не пристал ко дну.

  5. Пока варятся картофель и рис, нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте на сковороде масло, пассеруйте лук и морковь 3–4 минуты до мягкости. Если хотите максимально легкий суп — просто бросьте сырые овощи в кастрюлю через 5 минут после риса.

  6. Через 10 минут после добавления риса положите в суп пассерованные лук с морковью, лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу. Варите еще 5–7 минут, пока картофель и рис не станут полностью мягкими.

  7. Выключите огонь, добавьте мелко рубленную зелень, накройте крышкой и оставьте суп на 10–15 минут настояться.

  8. Разлейте по тарелкам. При желании можно добавить ложку сметаны или дольку лимона.

Совет: если суп получился слишком густым, разбавьте его кипятком. Если жидким — увеличьте долю риса в следующий раз до ⅔ стакана.

Пересолили суп? У нас есть 5 спасительных трюков, которые вернут ему съедобность.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Суп Рецепт Блюдо Рис
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем