Овощной суп с рисом: легкий рецепт для тех, кто следит за фигурой

Рисовый суп — это классика домашней кухни, которую любят за простоту и нежный вкус. Его можно сварить на мясном, курином или овощном бульоне, а сам рис сделает блюдо сытным, но не тяжелым. В отличие от гречки или макарон рис почти не разваривается и дает приятную кремовую текстуру, если добавить чуть больше жидкости. Процесс приготовления займет не больше получаса — рассказываем, как приготовить универсальное блюдо, идеальное для утоления голода в будний день или для восстановления после болезни (кстати, на второй день суп еще вкуснее).
Ингредиенты (на 4 порции)
вода или бульон (куриный, овощной) — 1,5 литра;
рис круглозерный или длиннозерный — половина стакана (около 80 граммов);
картофель — 2–3 штуки среднего размера;
морковь — 1 штука;
лук репчатый — 1 штука;
соль — по вкусу;
лавровый лист — 1 штука;
черный перец горошком — 3–4 штуки;
свежая зелень — небольшой пучок;
растительное масло — 1 столовая ложка, по желанию, для зажарки.
Приготовление
Подготовьте крупу: рис промойте в холодной воде 3–4 раза, пока вода не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал, и суп не будет мутным.
Сварите бульон. Если используете воду — доведите ее до кипения в кастрюле. Если берете готовый бульон, просто нагрейте его. Для легкости лучше всего подойдет куриный или овощной.
Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками, около 1,5 сантиметров. Бросьте в кипящую воду, варите 7 минут.
Следом отправьте промытый рис. Варите всё вместе на среднем огне 10 минут, периодически помешивая, чтобы рис не пристал ко дну.
Пока варятся картофель и рис, нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте на сковороде масло, пассеруйте лук и морковь 3–4 минуты до мягкости. Если хотите максимально легкий суп — просто бросьте сырые овощи в кастрюлю через 5 минут после риса.
Через 10 минут после добавления риса положите в суп пассерованные лук с морковью, лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу. Варите еще 5–7 минут, пока картофель и рис не станут полностью мягкими.
Выключите огонь, добавьте мелко рубленную зелень, накройте крышкой и оставьте суп на 10–15 минут настояться.
Разлейте по тарелкам. При желании можно добавить ложку сметаны или дольку лимона.
Совет: если суп получился слишком густым, разбавьте его кипятком. Если жидким — увеличьте долю риса в следующий раз до ⅔ стакана.
