Какое вино лучше всего подойдет к оливье, холодцу и селедке под шубой — советы сомелье

Какое вино лучше всего подойдет к оливье, холодцу и селедке под шубой — советы сомелье

Анастасия Валеева рассказала, чем запивать традиционные новогодние блюда

Традиционные блюда новогоднего стола неизменны на протяжении десятилетий — оливье, селедка под шубой, икра, холодец… Бренд-шеф сомелье сети «Виномания» Анастасия Валеева рассказала порталу 76.RU, какой алкоголь лучше всего подойдет к тому или иному угощению.

«Главная цель — достичь гармонии между напитками и едой, позволить им дополнять друг друга», — отметила эксперт.

Общий принцип заключается в том, что легкие вина элегантно сочетаются с закусками, а насыщенные и плотные подойдут к пикантным блюдам русской кухни.

Какое вино лучше всего подойдет для новогодних блюд:

  • икра и слабосоленая рыба на тонком багете — пронзительно-свежие белые и игристые розовые вина;

  • оливье — лёгкие, «незадубленные» вина из винограда сортов «пино гри», «совиньон» или «рислинг»;

  • селёдка «под шубой» — минерально-кислотное вино из винограда сорта «шардоне»;

  • «Мимоза» и крабовый салат — ароматные белые вина из винограда сортов «мускат» или «вионье»;

  • пельмени — вина из винограда сортов «пино нуар» или «мерло» (оба сорта подружатся с уткой, свининой и бараниной);

  • рыба в виде горячего блюда, холодец, заливная рыба — вино из винограда сорта «шардоне» с активной выдержкой в дубе;

  • «закрутки» и соления — вино из винограда сорта «рислинг»;

  • горячие мясные блюда из телятины — вина из винограда сортов «каберне совиньон», «шираз» или «зинфандель»;

  • свинина — красные вина со сладким танином. Например, ассамбляжные вина Италии или юга Франции.

Танины — дубильные вещества, которые придают вину терпкость. Ассамбляж — это смешивание виноматериалов. Например, разных сортов или одного, но различной степени зрелости или выдержки.

Важно помнить, что при употреблении алкоголя необходимо соблюдать умеренность, так как он пагубно воздействует на организм и внешность.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
