Какое вино лучше всего подойдет к оливье, холодцу и селедке под шубой — советы сомелье

Сомелье рассказала, какие вина подходят к новогодним блюдам Источник: Алексей Варзегов / E1.RU, Дмитрий Очагов

Традиционные блюда новогоднего стола неизменны на протяжении десятилетий — оливье, селедка под шубой, икра, холодец… Бренд-шеф сомелье сети «Виномания» Анастасия Валеева рассказала порталу 76.RU, какой алкоголь лучше всего подойдет к тому или иному угощению.

«Главная цель — достичь гармонии между напитками и едой, позволить им дополнять друг друга», — отметила эксперт.

Общий принцип заключается в том, что легкие вина элегантно сочетаются с закусками, а насыщенные и плотные подойдут к пикантным блюдам русской кухни.

Какое вино лучше всего подойдет для новогодних блюд:

икра и слабосоленая рыба на тонком багете — пронзительно-свежие белые и игристые розовые вина;

оливье — лёгкие, «незадубленные» вина из винограда сортов «пино гри», «совиньон» или «рислинг»;

селёдка «под шубой» — минерально-кислотное вино из винограда сорта «шардоне»;

«Мимоза» и крабовый салат — ароматные белые вина из винограда сортов «мускат» или «вионье»;

пельмени — вина из винограда сортов «пино нуар» или «мерло» (оба сорта подружатся с уткой, свининой и бараниной);

рыба в виде горячего блюда, холодец, заливная рыба — вино из винограда сорта «шардоне» с активной выдержкой в дубе;

«закрутки» и соления — вино из винограда сорта «рислинг»;

горячие мясные блюда из телятины — вина из винограда сортов «каберне совиньон», «шираз» или «зинфандель»;

свинина — красные вина со сладким танином. Например, ассамбляжные вина Италии или юга Франции.

Танины — дубильные вещества, которые придают вину терпкость. Ассамбляж — это смешивание виноматериалов. Например, разных сортов или одного, но различной степени зрелости или выдержки.

Какое вино с каким блюдом сочетается Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа