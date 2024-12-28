Похудевшие: как производители маскируют рост цен весом упаковки — показываем на примерах продуктов

На полках всё больше продуктов в «облегченных» упаковках Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вы замечали, что некоторые продукты стали заканчиваться быстрее? Нет, это не вы стали больше есть, это производители в очередной раз снизили вес привычных упаковок. NGS.RU собрал свежую коллекцию еды и напитков, тех, что за последнее время чуть-чуть (а некоторые и весьма) сбросили вес.

Масло вредно

Больше всего «похудевших» упаковок в продукте сезона — сливочном масле. Когда-то стандартный вес обычной пачки был 200 граммов. Например, столько или больше весило масло из Новой Зеландии. Однако пока в Россию активно ввозили импортные молочные продукты, российские производители еще в середине 90-х перешли на уменьшенный стандарт в 180 граммов, но это случилось так давно, что покупатели привыкли к такому размеру упаковки как к некоему новому стандарту.

Масло в пачках по 150 граммов на глазах становится новым стандартом упаковки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но жизнь не стоит на месте, дефицит сырья и отсутствие возможности ввезти продукт из стран, которые производят его в достаточных количествах, привели к росту цен. А чтобы рост этот ощущался не так болезненно, производители сократили размер упаковки. Теперь всё чаще на полке можно встретить пачки весом 150 граммов: они появились у марок «Зеленый луг», «Киприно», «Молочная сказка», «Коровкино» и т. д.

Производители масла «Киприно» сделали всё возможное, чтобы не отпугнуть покупателя новым весом продукта Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Разница вроде не такая уж и большая. Если не присматриваться, то можно и не заметить, что пачка стала легче. Но если взять за основу цену за стандартную упаковку в 200 рублей (дешевле масла, не вызывающего подозрения, в пачках привычного размера нынче не найти), то получается, что 150-граммовая упаковка при той же цене продукта будет стоить меньше 167 рублей. Согласитесь, смотрится уже как-то не так отталкивающе.

Даже при весе в 120 граммов не всем удается удержаться в пределах 200 рублей за пачку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Белорусская марка «Брест-Литовск» пошла еще дальше и прощупывает реакцию на пачки по 120 граммов, одновременно предлагая вариант весом в 160 граммов. В конце концов, покупатель сам решит, какой вес ему приятней и удобней. Такой же (160 граммов) вес и у маленькой упаковки «Экомилка».

Сметану пониже, сыры постройней

Рост цен на масло не мог, конечно же, не сопровождаться увеличением стоимости других молочных продуктов. И здесь в ход идет то же старое, но не доброе сжимание упаковки. Наиболее творчески к этому вопросу подошли в компании «Тогучинское молоко». Пластиковая банка сметаны здесь стала не стройней, как обычно бывает, а чуть ниже — в такой пропорции она выглядит даже еще более «пузатой», чем раньше. Только весит уже не 350, а 300 граммов.

Это, возможно, новый будущий стандарт для сметаны, потому что «Простоквашино» перешло к нему еще раньше. И даже посматривает в сторону снижения: банка сметаны из топленых сливок (она подороже) весит 260 граммов.

Так выглядит на полке новая 300-граммовая упаковка рядом с привычной 350-граммовой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом на полке встречаются упаковки и по 350, и по 400 граммов, так что теперь проверять вес конкретной банки стоит еще более пристально. И уж точно не хватать с полки ту, у которой на ценнике более приятные глазу цифры. Может статься, что в пересчете на цену за 100 граммов окажется, что более дорогой продукт купить выгодней.

При цене в 1000 рублей за килограмм «срезание» 20 граммов позволяет снизить цену на 20 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С сырами похожая история. Их, конечно, теоретически можно купить на вес столько, сколько нужно. Но магазинов, где такая опция имеется, на самом деле, не так много. Да и некогда этим заниматься, если вам нужен просто сыр на бутерброд. Небольшие упаковки с сыром между тем тоже могут преподнести сюрпризы.

Во-первых, 200-грамовые сырные пачки сегодня встречаются уже далеко не везде — в основном производители делают фасовку по 180 граммов. На полке при взгляде сверху они выглядят точно так же, просто чуть более плоскими. А при цене в 1000 рублей за килограмм (именно столько сегодня может стоить обычный, но фасованный сыр) эти недостающие 20 граммов позволяют снизить цену на 20 рублей, что уже довольно заметно на ценнике.

Упаковка с сыром может весить уже и 160 граммов, и даже меньше Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но и здесь 180 граммов уже не предел. В «Магните», например, обнаружен сыр «Варвара Краса» весом 160 граммов. И действительно: похудевшая Варвара наверняка красивее. Но ей всё равно не угнаться за «Пармезаном» марки «Киприно», который усох уже до 150 граммов.

Кофе уже не тот

Кофе — еще один продукт, который в этом году заметно подорожал. Это не привлекло такого внимания публики — публика в основном пьет напитки с молоком, а там мало того что само кофейное зерно составляет меньше половины себестоимости напитка, так еще и можно заменить его на что-то попроще.

Вес упаковки с кофе может варьироваться от 150 до 250 граммов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На полке, конечно, качество зерна в пачке тоже не разглядишь. Но для того чтобы не отпугивать покупателя, пачку лучше сразу сделать полегче, сохранив при этом более или менее прежние размеры. Стандартным весом потребительской упаковки довольно долго были 250 граммов. Теперь в упаковке, например, кофе Monarch вас ждет 230 граммов зерен.

Стоящая рядом пачка кофе под брендом Fresco весит уже 200 граммов, а кофе под маркой «Жокей» «похудел» до 160 граммов. Притом что в крупном супермаркете рядом найдутся и несколько обычных упаковок в 250 граммов, которые, конечно же, будут стоить дороже, даже если реальная их цена точно такая же.

«Россия» не щедрая душа

В стандартной плитке недорогого шоколада теперь 90 или 80 граммов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Похудел» и шоколад. 100-граммовые плитки всё еще можно встретить на полках, но часто это признак премиальности. Недорогой шоколад теперь весит меньше. В «Ярче!» продукция материнской компании KDV фасуется плитками по 90 граммов. Они выглядят изящнее, как будто их специально сделали по какой-то новой шоколадной моде. А вот Alpen Gold, Milka и т. д. уже смотрятся уменьшенным вариантом, особенно если рядом есть плитки нормального размера.

«Россия» Nestle оказалась более щедрой (на 2 грамма), по сравнению с другим недорогим шоколадом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В этой весовой категории, впрочем, тоже возможны отклонения. Помните слоган «„Россия“ — щедрая душа»? Так вот теперь вы можете точно узнать насколько. Компания «Нестле», которой принадлежит этот бренд, делает шоколад «Россия» весом 82 грамма.

Разумеется, производители вправе сами определять размер упаковки. В некоторых случаях сниженный вес может быть даже удобен для покупателя. Удручает лишь то, что эти правила игры меняются на ходу и без предупреждения.