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Мой дом Обустраиваем дачу «Это Щекастик»: жительница Ярославской области вырастила 200-килограммовую тыкву и 3-метровый подсолнух

«Это Щекастик»: жительница Ярославской области вырастила 200-килограммовую тыкву и 3-метровый подсолнух

Елена Кораблева рассказала, как ей это удалось

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1 комментарий

Вот такой урожай вырастила Елена Кораблева из Ярославской области

Жительница Ярославского района Ярославской области Елена Кораблева вырастила 200-килограммовую тыкву. И дала ей имя — Щекастик. Снимками своего чудо-урожая огородница поделилась в соцсетях.

— Мощный Щекастик, её (или его) вес — около 200 кг, — представила свою гордость Елена.

Идеей вырастить тыкву-великана ярославна загорелась, наткнувшись во «ВКонтакте» на группу тыквоводов-гигантоводов.

— Поняла, что тоже такие хочу огромные, красивые, — рассказала Елена порталу 76.RU.

В прошлом году огородница сумела получить овощ весом 40 кг. В этом году — уже в пять раз больше. По словам женщины, особенность выращивания таких гигантов — это специальные семена, много места, подкормки органическими удобрениями, обильный полив.

— В этом году повезло с погодой: тепло и дожди поливали, — отметила Елена.

Мощный Щекастик вести 200 кг

Щекастик вырос из семян тыкв особого сорта Atlantik Giant. Они славятся своими гигантскими размерами. Родом этот сорт из Шотландии. Говорят, что рекордсменом среди таких тыкв стал плод весом 1190 кг.

На вопрос своих подписчиков, что делать потом с тыквами-гигантами, Елена ответила:

— Делиться с соседями.

Кстати, также огородница пробовала вырастить гигантскую морковь и подсолнухи — тоже из специальных семян.

— Рассада моркови не получилась, а гигантские подсолнухи выросли — этих уговаривать расти не надо! — поделилась Елена.

Подсолнух-гигант вырос на 3 метра

И тыкву и подсолнух Елена решила сделать участником конкурса самых больших тыкв и подсолнухов. Вполне возможно, что они станут победителями.

Напомним, овощи-гиганты в этом году сумела вырастить еще одна жительница Ярославской области — Ольга Догадаева из поселка Искра Октября Рыбинского района.

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Комментарии
1
Гость
4 сентября 2024, 10:32
Ну начинается.кто больше?
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