«Имущество делим, разводимся»: Валерия рассказала, что происходит между ней и Пригожиным

Валерия и Иосиф Пригожин — образцово-показательная пара российского шоу-бизнеса. Даже не верится, что между ними когда-то может возникнуть разлад Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Валерия и Иосиф Пригожин — редкий пример образцовой пары в российском шоу-бизнесе. Но неожиданно для всех в последнее время стали говорить, что между ними всё совсем неладно и пара даже подала на развод. Анонимные «доброжелатели» вовсю раструбили, что супруги уже разъехались по разным квартирам и вовсю делят нажитые миллионы. Но что происходит между ними на самом деле? Неужели звездный брак, продержавшийся без малого 23 года, дал трещину?

Когда неожиданные новости дошли до самой пары, Валерия опубликовала у себя в соцсетях виде, на котором она прогуливается по солнечным улицам Москвы в компании своего мужа.

— Друзья, вы что ж такое пишете? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся, — обратилась Валерия к «доброжелателям», после чего спросила Пригожина: «Ты разводишься со мной?»

На вопрос продюсер ответил: «Нет, как видишь».

Валерия ответила на подозрения в разводе с Пригожиным Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для пущей уверенности в том, что в паре точно-точно всё в порядке и никаким разводом не пахнет, Общественная служба обратилась к Пригожину. Тот, услышав вопрос, не смог сдержать эмоций и жестко высказался по поводу своего развода.

— Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот! — заявил Пригожин.

Продюсер сказал, что уже много лет без ума от своей супруги и счастлив быть ее мужем. Никаких проблем у них в браке нет, а те, кто распространяет такие слухи, просто сплетники.

— Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред, — объяснил свою точку зрения Пригожин.

История Валерии и Иосифа Пригожина — один из самых ярких примеров того, как служебный роман превратился в образцовый брак длиной более чем в два десятилетия. Их союз начался в самый тяжелый для певицы период и кардинально изменил жизни обоих.

В начале 2000-х Валерия была на пике популярности, но ее личная жизнь была кошмаром. Она состояла в браке со своим продюсером Александром Шульгиным, который дома превращался в домашнего тирана. Не выдержав жестокого обращения и домашнего насилия, Валерия в 2002 году забрала троих детей, бросила шоу-бизнес и уехала к родителям в родной Аткарск. Она была уверена, что на сцену больше никогда не вернется.

Иосиф Пригожин в то время уже был известным и успешным продюсером, главой звукозаписывающей компании. Он давно восхищался Валерией как артисткой и, узнав о ее уходе со сцены, решил во что бы то ни стало вернуть ее в индустрию.

Валерия и Иосиф Пригожин — пример по-настоящему теплых отношений, которые даже шоу-бизнес не разрушит Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Их первая деловая встреча состоялась 12 марта 2003 года в ресторане гостиницы «Националь». Пригожин приехал уговаривать Валерию подписать контракт. Позже Иосиф признавался, что это была любовь с первого взгляда: как только певица вошла, он пропал.

Валерия же поначалу отнеслась к новому знакомому настороженно. После болезненного развода она не доверяла мужчинам, особенно из шоу-бизнеса. Пригожин показался ей слишком шумным, напористым и полноватым (она даже в шутку подумала, что ему не мешало бы похудеть). Однако его искренность, надежность и бешеная энергия быстро растопили лед.

Пригожин начал красиво и настойчиво ухаживать. Он окружил Валерию и троих ее детей такой заботой, которой они никогда не видели. Продюсер мгновенно включился в решение всех бытовых и юридических проблем возлюбленной.

Уже через пару месяцев после знакомства, во время поездки в Амстердам, Иосиф признался Валерии в любви. Певица испугалась такой стремительности, но Пригожин был непреклонен. Он завоевал сердце не только артистки, но и ее детей, став для них настоящим отцом.

5 июня 2004 года пара официально узаконила свои отношения.

Иосиф Пригожин относится к Валерии со всей нежностью. «Эти золотые ручки даже готовят волшебно», — подписал продюсер это видео Источник: prigozhin_iosif / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)