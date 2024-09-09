«Дала дарственную под давлением»: теща устроила войну с бывшим зятем за квартиру умершей дочери

Елена считает, что ее внучку обделили Источник: Мария Романова / Городские порталы











Жительница Ярославля Елена пережила трагедию — в 2013 году она потеряла свою дочь Екатерину (имя именно, — Прим. Ред.) От нее сталась двухлетняя внучка Есения (имя изменено, — Прим. Ред.). После смерти матери воспитанием Есении занялся отец — Николай (имя изменено, — Прим. Ред.).

После того как папа Есении женился второй раз и продал квартиру, где жил с Екатериной, Елена забила тревогу. По ее мнению, Николаю плевать на ее внучку, и он решил оставить ребенка без жилья. Однако у самого мужчины другое видение ситуации, а сам он устал от постоянных проверок и заявлений от бывшей тещи в органы.

«Был хороший парень»

Елена вспоминает, что Екатерина и Николай познакомились в конце девяностых, когда им было по 17 лет. Внимательный и услужливый парень быстро понравился ее маме. Правда, по ее словам, друзья девушки отношения не одобряли и даже пытались отговорить Екатерину от свадьбы.

— Изумительный был мальчик Коля. Вместе они были около 15 лет. Перед свадьбой ее вызывал муж лучшей подруги и сказал: «Екатерина, ты — прекрасный, умный, изумительный человек. Ты сейчас делаешь самую большую ошибку в своей жизни». Он вообще никому из ее друзей не нравился. Но так вцепился, что я ничего не могла сделать. Катя была безумно гордой, и, видимо, когда поняла, что плохо, не могла мне об этом сказать. Гордыня не позволяла, — уверена Елена.

Жизнь текла своим чередом. Молодым пришло время жить вместе. По стечению обстоятельств бабушка Екатерины получила крупное наследство. Деньги было решено потратить на просторную трешку в строящемся доме на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля.

— Мы жили в маленькой квартире и решили улучшить жилплощадь. Квартиру мы покупали в 2008 году, в основном за средства моей матери, ну и мои. Бабушка [мать Елены] сказала: «У тебя же все есть, давай напишем на Катю», — рассказала Елена.

Так и сделали. Квартиру переписали на Екатерину, стали ждать, пока дом достроится. В это время пара переехала на съемное жилье, возлюбленные поженились. Елена вспоминает, что тогда помогала новобрачным деньгами, сама оплачивала аренду.

— Потому что дом плохо строился, долго. 15 сентября 2010 года они переехали в пустую квартиру. Даже туалета не было, но как-то жили, стали делать ремонт, — рассказала Елена. — В течение двух лет делался очень дорогой ремонт. Все везлось с Москвы. Все делалось руками бывшего зятя.

«Ей категорически нельзя было решаться на беременность»

За это время Екатерина успела забеременеть. В семье произошло пополнение — родилась маленькая Есения. Семья жила в просторной квартире, постепенно финансовое состояние семьи выправилось, Валерия работала. Николая, по словам Елены, теща вовлекла в семейное дело.

— Он работал 10 лет у меня, я покупала дорогущий модуль, и Коля у меня торговал тюлем и шторами, — объяснила она.

Спустя время у пары стали появляться мысли о втором ребенке. Елена была против — она знала что у ее дочери были проблемы со здоровьем. Беременность могла обернуться непредсказуемо. Но на одном из семейных застолий мать Екатерины поняла, что переубедить дочь у нее вряд ли получится.

— Я стояла на ушах. Но в ее последний день рождения — 8 февраля 2013 года Есения бегала по кухне, рядом сидели ее друзья. Муж Кати сказал: «У нас есть все». И я сказала: «Нет, у нее нет здоровья». На что последовала фраза: «А вас никто никогда не спросит», — голос Елены задрожал.

Ровно через полгода без двух дней моя дочь лежала в гробу. Елена Мать Екатерины

«Она написала записку»

Елена видела, что состояние ее дочери меняется. Но та лишь отмахивалась, мол, все хорошо. Потом женщина узнала, что Екатерина уехала на обследование в столицу. Тогда ее мать позвонила знакомому врачу и назвала диагноз, который ставили ее дочери. От его реакции сердце женщины сжалось.

— Мне сказали, что у нее перикардит. Через пять дней она умерла. Рак крови. Ей был всего лишь 31 год. Я говорила, ей категорически нельзя было рожать, — Елена тяжело вздохнула.

Перикардит — это воспаление околосердечной сумки (перикарда). Заболевание зачастую проявляется острой болью в груди, которая ослабевает в положении сидя с наклоном вперёд. Также перикардит может сопровождаться одышкой и болью в груди в положении лёжа. По данным сайта «Проболезни».

По словам Елены, Екатерина умерла 6 августа 2013 года на 14-ой неделе беременности в перинатальном центре. Бабушка Есении рассказала, что перед смертью ее дочь написала странные записки. В них девушка рассуждала о своем замужестве и любви.

— Катя оставила предсмертную записку, где было написано: «Не связывайте свою жизнь с близнецами, если вы умеете любить, они вас погубят». На другой стороне записки было написано: «Любви нет, это всего лишь „муж на время“. Очень неприятная привычка. Я не думаю, что проживу с ним до конца своих дней», — рассказала Елена.

«Берегите дочь»

Елена вспоминает: последние слова ее дочери были: «Берегите Есению». Семья потихоньку училась жить без Екатерины. С девочкой Николаю помогали ее бабушка — Елена и тетя Есении — вторая дочь Елены. Затем он познакомился с девушкой и пара стала жить вместе. Есения приняла избранницу отца, а та заботилась о ребенке. Также в квартире с Николаем и Есенией жила прабабушка девочки — мать Елены.

— Мы с младшей дочерью делали все в течение 8 месяцев он жил с очень хорошей девушкой гражданским браком. Ребенок был чистейший, веселый, очень хороший. Папа был изумительным, — рассказала Елена.

Елена говорит, что эту записку написала ее дочь Источник: Кирилл Поверинов











Но спустя время отношения в паре разладились и избранница Николая ушла. После этого, по словам Елены, наступило сложное время.

— Он слетел с тормозов, в течение месяца его вообще не было дома, были пустые холодильники, он приходил с работы, набривался и мотался по кабакам, — рассказала Елена.

Елена говорит: в одном из заведений Николай познакомился с новой будущей супругой. Пара стала жить вместе, у женщины тоже была дочь. Спустя время в семье появился еще один ребенок. Есения стала жаловаться бабушке на недостаток внимания и конфликты с мачехой. Елена считает, что за девочкой плохо ухаживали.

— В один день ко мне пришла Есения, я спустилась вниз. Стояли две девочки: одна дочь новой жены Николая. Вылизанная, и вся в вещах, которые я покупала внучке. Есения выглядела неухоженной. Мачеха никак не могла найти с ней общий язык. Есения очень своенравный ребенок, — рассказала Елена.

«Учителя встали горой»

По словам Елены, какое-то время внучка жила с бабушкой. Но в один день девочка не вернулась из школы. Елена заподозрила неладное — вызвала полицию, искала внучку по всему району. Ситуация быстро прояснилась.

— Это отец ее забрал, школа знала. Он ее увез на 7 дней за границу. Вообще, поначалу Есению хотели забрать на воспитание моя дочь с мужем, но папа в нее вцепился, — рассказала Елена.

Женщина пыталась обращаться к руководству школы и органам опеки. Она показывала грязную рубашку девочки, которую, по ее словам, она сняла с внучки. В ответ ей сообщали, что Есения живет в хороших условиях, и о ней заботятся.

— Учителя встали горой: «чистейший ребенок». Школа заступалась. Я ходила и всю зиму жаловалась. Ребенок учился плохо. А про рубашку мне сказали, что я ее нашла на помойке, — вздохнула Елена.

Елена утверждает, что сняла эту рубашку с внучки Источник: Кирилл Поверинов











После этого случая Есения написала сообщение бабушке спустя несколько месяцев. В нем она рассказала, почему не вышла на связь раньше.

— Спросила: «Как дела?». Я говорю: «Не знаю. Пять месяцев назад ты ушла в школу и пропала». Она сказала: «Бабушка, он сказал, что если ты не будешь никуда ходить, вы будете меня видеть». Я сказала: «Есения, нет. Я буду делать то, что считаю нужным». Потому что с таким папой — одной ногой на улице. По суду нам разрешено видеться только с его разрешения. Но я никогда ему не позвоню.

«Дала дарственную под давлением»

Отношения между бабушкой Есении и ее отцом накалялись. Осложнял их квартирный вопрос. После смерти Екатерины Николай с дочерью остались жить в той самой трешке на проспекте Машиностроителей. В 2014 году мужчина пришел к Елене и предложил переписать часть, оставшуюся ей в наследство от дочери, на Есению.

— Причиной проблемы стала моя дарственная на внучку, которую я дала под большим давлением. Моя мать, которая на тот момент жила с ними, стала звонить и говорить, что если я что-то не сделаю — она умрет, — рассказала Елена. — Мне пришлось ее отселять. Сам Коля пришел в 2014 году, сказал, что хотел бы наладить жизнь, что с бабушкой плохо живется, мол, у его мамы есть на это полтора миллиона, а бабушке шумно. Конечно, ведь он водил туда компании. В итоге в 2015 году я дала дарственную на внучку.

Поначалу семья продолжала жить в этой квартире. По словам Елены, новая жена Николая работала в бьюти-сфере, занималась оформлением бровей и одно время даже принимала клиенток на дому.

— Квартира была превращена мачехой в салон красоты. Что хотела, то и творила. Ребенку в комнату даже заходить нельзя было, — рассказала Елена.

Правда, длилось это не долго. Спустя несколько месяцев квартира была выставлена на продажу.

Елена сделала скриншот объявления о продаже квартиры. Но к тому моменту оно уже было снято с публикации Источник: Кирилл Поверинов











Вместо трешки семья переехала в двушку. Елену удивляло такое поведение. По ее мнению логичнее было бы остаться в квартире попросторнее. Но потом бабушка Есении стала подозревать неладное. Женщина начала собственное расследование. Тогда она выяснила, что в квартире после второй продажи остался прописан младший сын Николая. Это натолкнуло женщину на мысль о том, что сделка была фиктивной.

— Я считаю, что эта квартира не продана, она просто переписана на подставных лиц. Хотя по факту она будто продавалась дважды. Я уверена, что там никто не живет в течение четырех лет, — рассказала Елена.

До суда так и не дошло

После этого Елена стала писать многочисленные обращения в правоохранительные органы, пытаясь добиться того, чтобы сделку признали недействительной. Но правоохранители никаких нарушений и фактов мошенничества не находили, о чем сообщали в своих ответах.

— Судья прекрасно видел, что в квартире после двух продаж остался зарегистрирован малолетний ребенок Николая, — рассказала Елена.

Однако до суда дело так и не дошло. В исковом заявлении Елена утверждала, что доля Есении в денежном эквиваленте после продажи квартиры значительно уменьшилась, что ребенку стало труднее добираться до школы или поликлиники после переезда. Однако суд не принял заявление и решил прекратить производство, поскольку интересы Есении по закону должен представлять ее отец, а бабушка официально не считается ее опекуном. (Решение Заволжского районного суда Ярославля имеется в распоряжении редакции, — Прим. Ред.).

«Хочу, чтобы было возбуждено дело»

Возникает логичный вопрос о том, на какие деньги была куплена новая квартира, если трешка была продана фиктивно. Елена предположила, откуда у Николая могла появиться крупная сумма. По ее словам, по после смерти Екатерины мужчина построил дом, а затем продал его. Вырученные деньги, по мнению женщины, были потрачены на покупку двушки.

— Это был безумно-дорогой участок в очень престижно месте, я думаю, на эти деньги он и купил квартиру. Все идентичные квартиры в доме, где они купили квартиру, куплены за 3 миллиона. В опеку же предоставили справку, что она стоила 4,5 миллиона. Я хочу, чтобы было возбуждено дело о мошенничестве.

Елена рассказала, что с того же аккаунта, с которого была продана квартира, был продан дом Источник: Кирилл Поверинов











Сейчас Елена продолжает писать заявления в правоохранительные органы. Она надеется на возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Правда, пока ее труды успехом не увенчались. В следственном комитете Елене сообщили, что по поводу ее заявления проводится проверка. В аппарате детского омбудсмена Ярославской области Михаила Крупина ответили, что обращение Елены передано в региональное УМВД.

«Она пьет мою кровь»

У отца Есении — Николая, другой взгляд на сложившуюся ситуацию. Он утверждает — его семье просто хочется покоя, он устал от пропитанных ненавистью постов бывшей тещи в социальных сетях и семейных склок.

— Она уже не первый год пьет мою кровь. Жены уже 11 лет нет. Теща меня ненавидит. И перед вами мне звонил следственный комитет, они очень тщательно расследуют ситуацию. Но ей везде отказали. Они все это проверяли, провели необходимые процедуры, — рассказал Николай.

По его мнению, Елена не просто так пишет многочисленные обращения в органы. Одна из причин — горькая обида на бывшего зятя.

— Я думаю, первопричина — это смерть жены. Теща считает, что я ее заставил насильно забеременеть во второй раз. Я уж не знаю, как это возможно. Жена умерла, и теща в этом винит меня, потому что болезнь прогрессировала быстрее на фоне беременности. Мы узнали о том, что она больна, не сразу. А когда все было настолько серьезно, что ей оставалось жить две недели, — вздохнул Николай.

«Я не имел права на такой кусок квартиры»

Николай объяснил: после смерти Валерии квартира осталась в наследство трем людям: ему, Елене и Есении. Отец девочки рассказал, что сразу отказался от своей доли:

— Я отказался от супружеской доли, понимая, что не имею морального права на такой большой кусок квартиры, за которую не платил. Я не скрываю, теща в чем-то права, но не во всем. Она очень перегибает. Квартира не полностью, но частично была куплена на деньги от ее матери, это так. Но мы в ней делали дорогостоящий ремонт за свой счет. Теща тоже об этом не говорит. Но кому сейчас нужен этот ремонт? 11 лет прошло. К тому же, он был совершенно безвкусный. В стиле «дорого-богато».

Шли в магазин, что понравилось — то и покупали. А то, что это было не сочетаемо — другой вопрос. Николай Бывший зять Елены

По словам мужчины, после смерти Екатерины он недолго прожил в этой квартире. После второй женитьбы было решено съехать. Одна из причин — нарушение личных границ.

— Теща жила в соседнем доме, она открывала дверь своим ключом. Конечно, никакой женщине бы это не понравилось. И мы решили переехать немножко подальше, сменить обстановку, потому что жить в этой квартире было морально тяжело. Но теще, конечно, этого не понять. Ей главное, чтобы ремонт был дорогой. А то, что там жить невозможно, это уже второй вопрос, — рассказал Николай.

«Отдал полтора миллиона за дарственную»

Мужчина считает, что конфликт перешел в острую фазу, когда началась продажа квартиры. Но перед этим случилась еще одна семейная склока. По словам Николая, в деле была замешана прабабушка Есении, которая и добавляла деньги на покупку жилья. После смерти Екатерины она продолжала жить в квартире с мужем умершей внучки и правнучкой, но прав на нее не имела.

— Оказалось, что она не имеет юридического права на это наследство, потому что квартира была оформлена на жену. Это было сделано, потому что у нее [Екатерины] была «белая» зарплата, и она ведь не думала, что умрет. Жена тогда получила хороший налоговый вычет, — объяснил Николай.

Отношения ухудшались все сильнее. По словам Николая бабушка Екатерины подала в суд оперируя тем, что квартира покупалась за ее счет.

— Суд встал на ее сторону и я, Есения и моя бывшая теща должны были заплатить бабушке 2,5 миллиона, — пояснил мужчина.

На помощь пришла мама Николая. Она продала четырехкомнатную квартиру и выделила полтора миллиона рублей, чтобы мужчина отдал деньги бабушке Екатерины и пенсионерка могла отселиться.

— Мы с моей мамой потому и отдали полтора миллиона этой семье, они и были ценой трети квартиры, которые были оформлены через дарственную на Есению. Устная договоренность с тещей была такой: далеко не увозить внучку. Она никогда не просила не продавать эту квартиру, — объяснил отец Есении.

Я жить в этой квартире не собирался. Я прожил в ней 12 лет. Думаю, этого достаточно, можно двигаться дальше. Николай Бывший зять Елены

Николай говорит: он сам не понимает, почему после продажи квартиры в ней остался прописанным его маленький сын. Он считает, что это ошибка управляющей компании.

— Я сам узнал об этом недавно. Какое-то время после того, как мы выписались, там все еще был прописан мой малолетний сын. На то время ему и года не было. Юридически продажа квартиры с долями малолетнего в пределах Ярославской области возможна только за один день. За один день мы продаем квартиру, за один покупаем. Выписать детей в никуда я не имею права. Почему там остался прописан мой сын — я понятия не имею. Потому что несовершеннолетний не может быть прописан без родителя. Как это получилось — вопрос к управляющей компании, у которой паспортный стол.

«Нас пытались мирить»

Елена упоминала, что после продажи квартиры она несколько раз видела там бывшего зятя. Он говорит: пару месяцев семья действительно там жила.

— После покупки новой квартиры нам нужно было сделать ремонт. Поэтому после продажи той, на Машиностроителей, новоиспеченный хозяин разрешил нам пожить до 1 марта. Мы там жили, я в это время делал ремонт, мы платили по квитанциям. Теща, вероятно, узнала, что я продолжаю платить квитанции и на этом основании решила, что квартира все еще моя, — объяснил отец Есении.

По словам Николая, его бывшая теща не рвется к общению с внучкой. Он считает, что Елена может беспрепятственно видеться с Есенией.

— Есения из школы ходит пешком одна. Нельзя к школе подойти? Было бы желание. Бабушка юридически имеет право на общение с внучкой. Мы живем не в Краснодаре, не в Сочи. Мы не уехали туда, хотя хотели, — признался Николай. — Она могла бы подать в суд, чтобы общаться с внучкой, но она этого не делает. Значит не хочет. Второе — нас уже пытались мирить. В том числе уполномоченный по правам ребенка. Поскольку худой мир лучше войны. На что она ответила: «Я готова увидеться с ним в зале суда на оглашении приговора». Не хочет успокоиться. Ей так больше нравится, потому что она меня ненавидит.

«Жизнь положила, чтобы меня извести»

Сама Есения устала от семейных перепалок. Ей просто хочется, чтобы взрослые прекратили разборки.

— Ей просто хочется покоя. Бабушка сходила на 1 сентября, отметилась и все. У ее второй дочери двое детей. Она почему-то не занимается этими внуками, — рассказал Николай.

Да и сам мужчина устал от склок. Конфликт с бывшей тещей портит жизнь его семье:

— Я не хочу, чтобы это затрагивало мою семью. Её видеообращение есть даже в общедомовом чате, в школе все это муссируется. Она даже во дворы ходит к людям, меня грязью поливает.

Она просто жизнь положила, чтобы меня извести на тот свет. В принципе, она этого и не скрывает. Николай Бывший зять Елены

Мы запрашивали информацию по поводу этой истории в следственный комитет и полицию. В региональном УМВД сообщили, что проверки не выявили нарушения законодательства, факт мошенничества не был подтвержден. Также свой комментарий дал детский омбудсмен Михаил Крупин.