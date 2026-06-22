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Развлечения Обзор «Куролесил по полной»: что на самом деле случилось с Дмитрием Дибровым, упавшем на вечеринке

«Куролесил по полной»: что на самом деле случилось с Дмитрием Дибровым, упавшем на вечеринке

Поговаривают, что теперь ему придется отказаться от прежнего образа жизни

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В истории не обошлось без прекрасных дам | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВ истории не обошлось без прекрасных дам | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В истории не обошлось без прекрасных дам

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Разведенный Дмитрий Дибров вовсю наслаждается холостяцкой жизнью. Ходит по шоу, появляется на громких мероприятиях и тусит в клубах. Однако последнее его появление на вечеринке обернулось плачевно. Не удержавшись на ногах, ведущий упал с лестницы и без сознания попал в больницу.

Как пишет телеграм-канал Mash, приземлился Дибров очень неудачно. У него остались царапины на лице, сотрясение мозга, а также перелом руки. Врачи рекомендовали ведущему провести операцию и вставить металлическую пластину, чтобы кости правильно срослись. Но Дибров ограничился лишь капельницей и поспешил ретироваться к себе домой.

«Счастье есть удовольствие без раскаяния», — написано на значке, который оставил после себя Дибров в больнице.

Mash пишет, что падение случилось перед тем, как Дмитрий уже планировал ехать домой в обществе двух девушек, с которыми познакомился в клубе. По данным телеграм-канала, ведущий хотел продолжить вечер уже у себя дома, обсуждая Достоевского и дискутируя о «Братьях Карамазовых».

Перед уходом Дибров потерял в толпе одну из новых знакомых. В поисках молоденькой девушки он резко повернулся на лестнице с криком «Где ребенок?», но не рассчитал силу и упал.

Знакомые ведущего совсем не удивлены таким его поведением. По их словам, он всегда любил безудержно тусить и последние годы вел себя спокойнее только из-за влияния бывшей жены Полины Дибровой.

— Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое, — рассказали в окружении Диброва изданию «Комсомольская правда».

Год назад ведущий официально развелся со своей женой Полиной Дибровой, с которой он прожил вместе 16 лет. Поводом для расставания стала любовь Полины к другу семьи и многодетному отцу — бизнесмену Роману Товстику. Первые месяцы после расставания Дмитрий оставался одинок, но недавно стал появляться в компании новой спутницы — нутрициолога Екатерины Гусевой.

Гусевой на злополучной вечеринке вместе с ведущим не было, и она уверяет, что с Дибровым на самом деле не всё так страшно, как говорят.

— Дмитрий Александрович в порядке, информация о происшествии сильно преувеличена. Он уже дома. У него ничего не сломано, есть только царапина, — поделилась Екатерина с нашими коллегами из издания «СтарХит».

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Дмитрий Дибров Ведущий Перелом
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Комментарии
2
Гость
5 минут
Дима так держать, не держи деньги в матрасе.
Гость
1 минута
А сейчас он взялся за старое, очень старое.
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Гость
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