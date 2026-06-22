Им было не до смеха: что не поделили «Смехопанорама» и КВН

Евгений Ваганович придумал для передачи название, символ, да и всех артистов отбирал сам

Прежде чем понять и принять дерзкий стиль комиков из Comedy Club (16+), мы долгие годы прокачивали мышцу юмора и сарказма на шутках Евгения Петросяна. Его флагманским проектом, безусловно, стала «Смехопанорама» (12+). Передача просуществовала 28 лет: первые полтора года она выходила раз в месяц, а с ростом популярности перешла на еженедельный формат.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.