Им было не до смеха: что не поделили «Смехопанорама» и КВН

Прежде чем понять и принять дерзкий стиль комиков из Comedy Club (16+), мы долгие годы прокачивали мышцу юмора и сарказма на шутках Евгения Петросяна. Его флагманским проектом, безусловно, стала «Смехопанорама» (12+). Передача просуществовала 28 лет: первые полтора года она выходила раз в месяц, а с ростом популярности перешла на еженедельный формат.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Подводки к номерам артистов снимались у Петросяна дома — на фоне книжного шкафа. На одной из полок стоял глиняный клоун, купленный ведущим в Германии в 1995 году. Со временем эта фигурка стала символом «Смехопанорамы» и позже перекочевала в заставку программы.
«Смехопанорама» была не просто архивом советских и российских юмористов — она превратилась в настоящую лабораторию талантов. Именно здесь впервые появились на экране Сергей Дроботенко, Светлана Рожкова и Максим Галкин (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году). Петросян лично отсматривал номера, помогая артистам работать над недостатками и развивать сильные стороны.
Программа не раз становилась объектом критики. Ее обвиняли в низкопробном юморе и отсутствии оригинальности, а самого Петросяна называли королем юмористических ремейков и рассказчиком старых анекдотов. При этом хохмы про «чудилу из Нижнего Тагила» легко уходили в народ. Немало критики звучало и со стороны соседа по каналу — КВН: команды обвиняли программу в заимствовании шуток, что в итоге привело к «переезду» передачи на «Россию 1».
29 января 2020 года передача исчезла из эфира. Эстафету подхватили новые проекты Петросяна — «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (16+) и «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (16+). Легендарная «Смехопанорама» ушла в закат, но «непередаваемые очучения» остались с нами навсегда.