Спорим, забыли? Пройдите интересный тест по культовым советским фильмам

Советское кино — это классика, проверенная годами. Эти фильмы с удовольствием пересматривают из раза в раз, включают в праздники, чтобы создать особое настроение, пересказывают шутки любимых персонажей.

«Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Надо, Федя, надо» — фразы, знакомые с детсва каждому жителю страны. Однако достаточно ли вы внимательны, чтобы вспомнить, кто произнес ту или иную реплику? В каком фильме мелькнул знакомый актер или какой предмет стал ключевым для сюжета? Пройдите наш тест и выясните, являетесь ли вы настоящим знатоком советской киноклассики или вам пора устроить киномарафон с любимыми картинами.