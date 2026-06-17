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Развлечения Тест Спорим, забыли? Пройдите интересный тест по культовым советским фильмам

Спорим, забыли? Пройдите интересный тест по культовым советским фильмам

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Шутки из советских картин пересказывают так часто, что они уже стали частью нашего языка | Источник: «Девчата» (0+), 1961 г., режиссер Юрий ЧулюкинШутки из советских картин пересказывают так часто, что они уже стали частью нашего языка | Источник: «Девчата» (0+), 1961 г., режиссер Юрий Чулюкин

Шутки из советских картин пересказывают так часто, что они уже стали частью нашего языка

Источник:

«Девчата» (0+), 1961 г., режиссер Юрий Чулюкин

Советское кино — это классика, проверенная годами. Эти фильмы с удовольствием пересматривают из раза в раз, включают в праздники, чтобы создать особое настроение, пересказывают шутки любимых персонажей.

«Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Надо, Федя, надо» — фразы, знакомые с детсва каждому жителю страны. Однако достаточно ли вы внимательны, чтобы вспомнить, кто произнес ту или иную реплику? В каком фильме мелькнул знакомый актер или какой предмет стал ключевым для сюжета? Пройдите наш тест и выясните, являетесь ли вы настоящим знатоком советской киноклассики или вам пора устроить киномарафон с любимыми картинами.

Для этого вам понадобится всего несколько минут свободного времени, капелька ностальгии и готовность вспомнить любимые сцены, диалоги и лица — от Шурика до Тоси Кислицыной.

ТестПройден 96 раз
насколько хорошо вы помните советские фильмы?
Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU
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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Советское кино Тест Легендарные фильмы
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Было бы неплохо вообще забыть о существовании Совка, но, к сожалению, никак
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Гость
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