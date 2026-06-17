Самые громкие битвы за власть и деньги: 5 сериалов, не уступающих по накалу «Золотому дну»

Собрали сериалы, в которых «богатые тоже плачут» Источник: кадр из сериала «Наследники» (18+), ключевые реж. Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини, Адам Маккей, студии Gary Sanchez Productions, Hyperobject Industries, Project Zeus, 2018 год

Как далеко могут зайти люди в борьбе за активы? Мы знаем ответ. Если вам по вкусу перепалки в погоне за властью и деньгами в стиле российского хита «Золотое дно», мы подготовили пять сериалов с похожей атмосферой. Накал страстей высок, жажда власти оказывается сильнее родственных уз, а каждая новая серия — это как удар ножом в спину. Не пропустите битвы, которые разворачиваются в многомиллиардных корпорациях и подмосковных особняках.

«Наследники» (США, 2018–2023), 18+

Пожалуй, самая близкая по сюжету к сериалу «Золотое дно» сага о семействе Рой — владельцах крупнейшей медийной корпорации. Ее глава Логан состарился, а дети уже примеряют на себя кресло генерального директора. Вот только отец не торопится уходить на покой. Он будет испытывать наследников до последнего: сталкивать их лбами и наблюдать, кто выживет в этой схватке. Старший сын никак не может доказать отцу, что он достоин стать лидером. Младший скрывает под маской циничного остряка свои комплексы и печали. А дочь всё никак не может выбраться из тени братьев.

Культовый сериал HBO, высмеивающий жизнь и пороки богатых, стал триумфатором многих премий. Только финальный сезон получил девять номинаций на «Золотой глобус», а всего за историю шоу проект собрал десятки наград. Именно «Наследники» превратили Кирана Калкина, младшего брата звезды «Один дома», в востребованного актера и обладателя «Эмми» и «Золотого глобуса».

«Миллиарды» (США, 2016–2023), 18+

В центре сюжета — закулисье Уолл-стрит. С одной стороны — Бобби Аксельрод, гениальный финансист, который построил свой хедж-фонд с нуля. Он готов на многое ради прибыли. С другой — федеральный прокурор Чак Роадс, который считает Аксельрода преступником и хочет посадить его в тюрьму. А между ними — Венди Роадс, жена прокурора и штатный психолог в компании миллиардера. Она знает секреты обеих сторон, чье противостояние длится годами. Союзники становятся врагами, а враги — союзниками. В погоне за властью и гигантскими деньгами персонажи превращают жизнь друг друга в ад: в ход идут все методы — от слежки и шантажа до юридических ловушек и сложнейших психологических игр.

Семь сезонов авторы выстраивали сложные сюжеты, консультировались с реальными финансистами и юристами, поэтому мир больших денег показан здесь очень достоверно. Тем, кто интересуется инвестициями, точно сюда.

«Йеллоустоун» (США, 2018–2024), 18+

Джон Даттон владеет огромным ранчо в Монтане, граничащим с национальным парком «Йеллоустоун». Земля принадлежала его семье поколениями, но теперь на нее претендуют администрация парка, застройщики с планами на курорты и индейская резервация, желающая вернуть утраченные территории.

У Джона четверо детей. Кейси — бывший морпех, разрывающийся между семьей и долгом. Бет — агрессивная и преданная дочь, финансовый стратег. Джейми — юрист, который вечно пытается заслужить одобрение отца. Вместе они пытаются удержать ранчо, но внутренние конфликты подрывают их не меньше, чем внешние враги.

Сериал окрестили брутальным вестерном, в котором на первый план выходят жестокие разборки, политические сделки и семейные драмы. Всё это на фоне реальных пейзажей суровой и красивой Монтаны. Ранчо Даттонов действительно существует, правда оно принадлежало вождю индейцев. Говорят, сейчас его можно посетить, но на бронирование выстроилась очередь.

Исполнитель главной роли Кевин Костнер получил «Золотой глобус» и стал не только лицом, но и душой всего проекта, хотя изначально хотел отказаться от участия.

«Наследство» (Россия, 2024), 16+

Московский авантюрист Виктор бросил семью, сбежав в Италию от уголовного преследования. Спустя 25 лет его жена и дети живут скромной жизнью в Реутове: обычная квартира, праздники на кухне, привычные ссоры. Всё меняется, когда к подъезду подъезжает роскошный автомобиль. Это Виктор вернулся на родину в надежде наладить отношения с родными и решить свои криминальные проблемы. Чтобы расположить к себе детей, старый манипулятор обещает многомиллионное наследство самому послушному родственнику. Так начинается гонка: кто больше угодит отцу.

Сериал от создателей «Полицейского с Рублевки» и «Отмороженных» с Александром Робаком в главной роли. Его герой — русский дон Корлеоне, которому приходится не только участвовать в разборках, но и разбираться с бытовыми проблемами обычных людей. Получилось и грустно, и смешно.

«Бедные смеются, богатые плачут» (Россия, 2024–2025), 16+

Девушка Катя сбегает от проблем, которые подбросил брат, и устраивается на работу с проживанием в шикарный особняк на Рублевке. Хозяин поместья Сергей собирает под одной крышей всю семью: третью жену с общими детьми, двух бывших жен и их детей, а после неожиданно объявляет, что смертельно болен.

Родственники уже мысленно делят наследство, а Катя сближается со старшим сыном хозяина, который выдает себя за сотрудника усадьбы. Прислуга особняка — от горничных до водителей — не просто наблюдает за жизнью богатых людей, а сама плетет интриги.