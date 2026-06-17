Этот тест расскажет о вас всё: узнайте за 5 минут, какой вы человек

Если бы этот тест появился еще в Древней Греции, оракулы бы остались без работы

Как было бы удобно, если бы кто-то сразу дал ответы на самые сложные вопросы: кто я такой, какую профессию выбрать и с кем строить отношения. В последние годы миллионы людей, особенно в Южной Корее, ищут эти ответы с помощью теста MBTI. Согласно этой теории, всех людей можно разделить на 16 типов личности. Результаты указывают в резюме и анкетах на сайтах знакомств, а многие уверены: зная свой тип, проще найти свое место в мире. Проверьте, к какому типажу относитесь вы.

По результатам теста ваш тип складывается из комбинации четырех ключевых характеристик, которые отражаются в четырех буквах результата теста. Каждая буква раскрывает определенную грань вашей личности:

Первая буква (E/I) показывает, откуда вы черпаете энергию:

E (Экстраверсия) — вы заряжаетесь от общения и внешней активности

I (Интроверсия) — ваш источник сил — внутренний мир и уединение

Вторая буква (S/N) раскрывает ваш способ восприятия информации:

S (Сенсорика) — вы живете в реальном мире фактов и конкретики

N (Интуиция) — вы видите скрытые смыслы и любите абстрактные идеи

Третья буква (T/F) определяет ваш стиль принятия решений:

T (Мышление) — логика и объективные факты

F (Чувствование) — эмоции и ценности

Четвертая буква (J/P) демонстрирует ваше отношение к внешнему миру:

J (Суждение) — вы любите порядок, планирование и структуру

P (Восприятие) — вы открыты новому и цените спонтанность