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Развлечения Тест Этот тест расскажет о вас всё: узнайте за 5 минут, какой вы человек

Этот тест расскажет о вас всё: узнайте за 5 минут, какой вы человек

Он поможет определиться с призванием и идеальным партнером в отношениях

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Если бы этот тест появился еще в Древней Греции, оракулы бы остались без работы | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЕсли бы этот тест появился еще в Древней Греции, оракулы бы остались без работы | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Если бы этот тест появился еще в Древней Греции, оракулы бы остались без работы

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Как было бы удобно, если бы кто-то сразу дал ответы на самые сложные вопросы: кто я такой, какую профессию выбрать и с кем строить отношения. В последние годы миллионы людей, особенно в Южной Корее, ищут эти ответы с помощью теста MBTI. Согласно этой теории, всех людей можно разделить на 16 типов личности. Результаты указывают в резюме и анкетах на сайтах знакомств, а многие уверены: зная свой тип, проще найти свое место в мире. Проверьте, к какому типажу относитесь вы.

По результатам теста ваш тип складывается из комбинации четырех ключевых характеристик, которые отражаются в четырех буквах результата теста. Каждая буква раскрывает определенную грань вашей личности:

Первая буква (E/I) показывает, откуда вы черпаете энергию:

E (Экстраверсия) — вы заряжаетесь от общения и внешней активности

I (Интроверсия) — ваш источник сил — внутренний мир и уединение

Вторая буква (S/N) раскрывает ваш способ восприятия информации:

S (Сенсорика) — вы живете в реальном мире фактов и конкретики

N (Интуиция) — вы видите скрытые смыслы и любите абстрактные идеи

Третья буква (T/F) определяет ваш стиль принятия решений:

T (Мышление) — логика и объективные факты

F (Чувствование) — эмоции и ценности

Четвертая буква (J/P) демонстрирует ваше отношение к внешнему миру:

J (Суждение) — вы любите порядок, планирование и структуру

P (Восприятие) — вы открыты новому и цените спонтанность

ТестПройден 2 раза
1 / 20

Как вас обычно описывают знакомые?

  • Могу найти общий язык с любым

  • С трудом открываюсь новым людям

2 / 20

Что вам ближе из этих двух направлений?

  • Практика. Люблю работать с фактами и решать реальные задачи

  • Теория. Мне нравится искать интересные идеи и скрытые смыслы

3 / 20

Когда нужно принять важное решение, вы чаще полагаетесь на…

  • На свои чувства и интуицию

  • На голос разума и трезвый расчет

4 / 20

Друзья предложили поездку в другой город, ваши действия.

  • Составлю маршрут по интересным местам и займусь организацией

  • Собираю вещи и в путь, на месте разберемся, куда идти и что делать

5 / 20

Во время посиделок в компании где вас можно найти?

  • Меня не надо искать, я сижу со всеми, знакомлюсь и разговариваю

  • Я в укромном уголке наблюдаю за суматохой со стороны

6 / 20

Какой комплемент вам было бы приятнее услышать?

  • «Ты очень чуткий и понимающий»

  • «У тебя всегда самые здравые идеи»

7 / 20

Когда вам комфортнее договариваться о встрече?

  • Как можно заранее, чтобы подстроить планы

  • Решить ближе к делу, когда будут известны обстоятельства и настроение

8 / 20

Какую роль вы принимаете в компании?

  • Я обычно знакомлю людей

  • Меня обычно знакомят с другими людьми

9 / 20

Что вам ближе?

  • Суровая правда

  • Сладкая ложь

10 / 20

В непредвиденной ситуации чему вы обычно доверяете?

  • Чувствам и тому, как мой выбор повлияет на других людей

  • Логике и аргументам

11 / 20

Вы открываете глаза — и утро пошло не по плану. Как отреагируете?

  • Подумаю о том, как это отразится на всём дне

  • Оцениваю то, что происходит прямо сейчас

12 / 20

Какое занятие приносит вам больше удовольствие?

  • Придумывать

  • Производить

13 / 20

Что вы делаете, когда появляется новый тренд?

  • С интересом пробую новое

  • Я приверженец классики и не гонюсь за модой

14 / 20

Какое качество вы цените больше всего?

  • Умение быть объективным

  • Способность понимать других людей

15 / 20

Какой недостаток в людях для вас серьезнее?

  • Равнодушие к окружающим

  • Неумение принимать взвешенные решения

16 / 20

На работе вам поручили задачу, которую уже много раз выполняли другие, вы скорее…

  • Воспользуетесь проверенными способами, чтобы ее решить

  • Придумаете свой подход

17 / 20

Что вам дается легче?

  • Выражать мысли в разговоре

  • Формулировать мысли письменно

18 / 20

Что вам интереснее?

  • Факты и мнение людей, проверенное временем

  • Новые идеи и необычные концепции

19 / 20

Какая роль вам ближе?

  • Сглаживать конфликты и помогать людям найти золотую середину в споре

  • Разбираться в ситуации и выносить объективное решение, даже если оно кого-то обидит

20 / 20

На работе вам дали задачу и четкий дедлайн, когда начнете ее выполнять?

  • Сразу, чтобы всё закончить заранее

  • Не вижу смысла торопиться, сделаю, когда будет настроение

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Психология
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