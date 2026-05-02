Из ведущего свадеб в создателя ИИ-видео: как блогер превратил нейросети в доход и новые возможности

Посмотрите, как омич зарабатывает на ИИ Источник: NGS55.RU / Городские медиа

В современном мире нейросети используют почти все: от школьников до людей старшего поколения. Искусственный интеллект помогает справляться как с бытовыми задачами, так и с рабочими. Корреспонденты NGS55.RU встретились с омичом, который создает необычный контент с помощью нейросетей — от проекта «Вязаный Омск» до новых идей с ИИ-блогерами.

Роман Герасимов строил карьеру в сфере event-мероприятий. Сначала работал аниматором, диджеем и даже МС, а вскоре ему стали доверять и проведение свадеб.

Год назад Роман заинтересовался нейросетями и решил попробовать создать свой первый ролик про город в стиле «Гибли». За один день видео набрало 150 тысяч просмотров — тогда он понял, что с таким форматом можно двигаться дальше и развивать собственные проекты.