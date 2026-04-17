Услада для глаз: 12 зрелищных фильмов в духе «Аватара»

Фантастические миры доказывают, что кино способно соперничать с самыми смелыми снами Источник: кадр из фильма «Аватар» (12+), реж. Джеймс Кэмерон, 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment и Dune Entertainment, 2009 год

После выхода «Аватара» (12+) от Джеймса Кэмерона стало ясно: зрителю нужна не просто история, а полноценное погружение в другой мир с гигантскими инопланетными лесами, сияющими океанами и неземными созданиями. Пространство должно быть детально продумано, картинка — максимально живой и объемной, а масштаб — таким, чтобы хотелось с разинутым ртом озираться по сторонам.

Мы собрали фильмы, которые способны устроить похожий визуальный аттракцион. Где-то это джунгли, где-то — пески, а где-то — целые цивилизации под водой.

«Валериан и город тысячи планет» (12+)

Источник: кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет» (12+), реж. Люк Бессон, EuropaCorp, 2017 год

Космическая феерия от Люка Бессона — это почти двухчасовой парад фантазии. Огромная станция Альфа, где сосуществуют сотни рас, выглядит как оживший артбук. Экзотические рынки, подводные миры, пустыни с жемчужным песком — каждая локация проработана до мелочей.

Сюжет вращается вокруг агентов, расследующих угрозу галактического масштаба, но главное здесь — не интрига, а визуальный размах. Картина буквально захлебывается цветом и спецэффектами, и в этом ее главное сходство с Пандорой.

«Дюна» (12+)

Источник: кадр из фильма «Дюна» (12+), реж. Дени Вильнёв, Warner Bros. Pictures, 2021 год

Режиссер Дени Вильнёв экранизировал роман Фрэнка Герберта так, что песчаная планета Арракис стала самостоятельным персонажем. Гигантские барханы, чудовищные черви и монументальная архитектура создают ощущение древнего, сурового мира. Камера подчеркивает масштаб — люди на фоне пустыни кажутся песчинками.

Атмосфера вязкая и напряженная, а визуальные решения делают каждый эпизод почти гипнотическим. Это не яркая сказка, а строгая, величественная фантастика.

«Обливион» (18+)

Источник: кадр из фильма «Обливион» (18+), реж. Джозеф Косински, Universal Pictures, 2013 год

В версии будущего от Джозефа Косински Земля пережила катастрофу и выглядит пугающе стерильной. Герой Тома Круза патрулирует планету среди руин и облаков, парящих на уровне небоскребов. Летающие дроны, прозрачные панели, минималистичная архитектура — всё выглядит так, будто дизайнеры будущего решили не перегружать мир деталями.

Визуальный стиль здесь холодный и выверенный, но именно эта лаконичность создает ощущение грандиозного масштаба.

«Прометей» (18+)

Источник: кадр из фильма «Прометей» (18+), реж. Ридли Скотт, 20th Century Fox, 2012 год

Фантастическая история от Ридли Скотта переносит зрителя к истокам человечества. Инопланетные пейзажи поражают мрачной красотой: гигантские сооружения, штормовые небеса, темные каньоны. Космический корабль и древние храмы выглядят как объекты из другого измерения.

Картина соединяет философские размышления с эффектными сценами исследования неизведанного. В отличие от «Аватара» здесь природа не дружелюбна — она холодна и таит угрозу.

«Жизнь Пи» (6+)

Источник: кадр из фильма «Жизнь Пи» (6+), реж. Энг Ли, 20th Century Fox, 2012 год

Режиссер Энг Ли создал поэтичную притчу о выживании среди бескрайнего океана. Море в фильме меняется от зеркально-спокойного до фантастически светящегося. Ночные сцены с биолюминесцентной водой выглядят так, будто реальность решила примерить сказочный наряд.

История юноши и тигра на лодке балансирует между аллегорией и драмой, а визуальные эффекты превращают каждую волну в произведение искусства.

«Варкрафт» (12+)

Источник: кадр из фильма «Варкрафт» (12+), реж. Дункан Джонс, Legendary Pictures, 2016 год

Экранизация культовой игровой вселенной от Дункана Джонса переносит зрителей в мир Азерота. Огромные города людей, суровые земли орков и масштабные сражения создают ощущение эпического фэнтези.

Компьютерная графика позволила сделать орков детализированными и эмоциональными персонажами, а не просто зеленокожими воинами. Мир выглядит насыщенным и живым, а конфликты — почти мифологическими по размаху.

«Конг: Остров черепа» (18+)

Источник: кадр из фильма «Конг: Остров черепа» (18+), реж. Джордан Вот-Робертс, Legendary Pictures и Warner Bros. Pictures, 2017 год

В версии от Джордана Вот-Робертса остров становится самостоятельным героем. Джунгли, окутанные туманом, доисторические существа и гигантский Конг создают ощущение первобытной мощи. Пейзажи выглядят одновременно прекрасными и опасными.

Фильм играет на контрасте ярких закатов и жестоких столкновений, создавая визуальный коктейль из приключений и монструозного эпоса.

«Аквамен» (18+)

Источник: кадр из фильма «Аквамен» (18+), реж. Джеймс Ван, Warner Bros. Pictures совместно с DC Films, 2018 год

Подводная вселенная, созданная режиссером Джеймсом Ваном, по насыщенности красок легко конкурирует с Пандорой. Атлантида предстает как сверкающий мегаполис, где каждая деталь продумана — от костюмов до архитектуры.

Морские существа, коралловые дворцы и битвы среди глубин выглядят как фантазия художника без ограничений. Картина буквально утопает в цвете и динамике.

«Облачный атлас» (18+)

Источник: кадр из фильма «Облачный атлас» (18+), реж. Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски, A Company Filmproduktionsgesellschaft, 2012 год

Масштабная работа Ланы Вачовски, Лилли Вачовски и Тома Тыквера соединяет несколько эпох и миров. От футуристического Сеула до постапокалиптических пейзажей — каждый временной слой оформлен в собственной эстетике.

Фильм поражает не только идеей взаимосвязи судеб, но и разнообразием визуальных решений. Это настоящий калейдоскоп жанров и стилей.

«Планета обезьян: Новое царство» (18+)

Источник: кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство» (18+), реж. Уэс Болл, 20th Century Studios, 2024 год

Продолжение франшизы переносит действие в будущее, где цивилизация людей почти исчезла. Мир, показанный в фильме, утопает в зелени — природа отвоевала города. Джунгли, руины мегаполисов и сложная иерархия обезьян создают атмосферу нового порядка.

Картина сочетает масштабные пейзажи с драмой персонажей, а визуальные эффекты делают обезьян максимально реалистичными.

«Черная Пантера» (18+)

Источник: кадр из фильма «Черная Пантера» (18+), реж. Райан Куглер, Marvel Studios, 2018 год

В киновселенной Marvel Ваканда выглядит как футуристическая утопия, спрятанная от внешнего мира. Режиссер Райан Куглер объединил традиционные африканские мотивы с передовыми технологиями.

Городские панорамы, костюмы и энергетические поля создают ощущение продуманной альтернативной цивилизации. Мир получился ярким, самобытным и запоминающимся.

«Интерстеллар» (18+)

Источник: «Интерстеллар» (18+), реж. Кристофер Нолан, Warner Bros. Pictures, 2014 год

Научная фантастика от Кристофера Нолана переносит зрителя за пределы Солнечной системы. Черные дыры, планеты с гигантскими волнами и бесконечный космос выглядят реалистично и пугающе красиво.