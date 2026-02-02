«Идеальный курорт, дорога к которому смертельно опасна». Россиянка рассказала, чем горнолыжки Сербии могут удивить даже бывалых

Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии: впечатления и советы по поездке Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Горнолыжки Сербии редко фигурирует в списках must-see направлений — и, как оказалось, совершенно напрасно. Корреспондент 26.RU рассказала, как пересечь границу на машине, к чему быть готовым на дороге и почему Копаоник стоит рассматривать наравне с раскрученными альпийскими курортами.

Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии: честные впечатления от катания Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Почему вообще Сербия

Идея ехать в Сербию родилась не спонтанно. За плечами большой опыт катания: австрийские и испанские курорты, почти все ключевые российские направления — от Красной Поляны до Домбая и Архыза. Поэтому ожидания были высокими, а требования — четкими: хорошие трассы, развитая инфраструктура, прокаты, понятная логистика и разумные цены.

Вид из номера Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

С Черногорией в этот раз не сложилось, но мы решили не заканчивать путешествие, а продолжить маршрут. Сербия оказалась логичным выбором: близко, безвизово и с развитой горнолыжной инфраструктурой. Так дорога привела нас в Копаоник — главный горнолыжный курорт Сербии, который в итоге оказался одним из самых комфортных и продуманных мест для зимнего отдыха, особенно семейного.

Путь пролегал из Будвы через Подгорицу в сторону Сербии. По плану дорога должна была занять около 6 часов, но по факту мы ехали почти 8, и это была, пожалуй, самая сложная часть всего путешествия.

Заснеженная дорога из Подгорицы в Сербию Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Проблема была в погоде: в Черногории в тот момент шли сильные ливни, были локальные подтопления. Дороги перекрывали, приходилось объезжать, навигатор постоянно добавлял к ориентировочному времени поездки то полчаса, то час, то два. Были участки, где альтернативы просто не существовало — ехать приходилось буквально по воде.

Виды по дороге в Сербию Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Дорога в Копаоник Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Отдельная проблема — навигация. Google Maps хорошо работает на коротких маршрутах, но на длинных горных дистанциях не показывает, насколько дорога сложная: есть ли серпантины, крутые уклоны, асфальт или освещение.

А освещения на дорогах, к слову, почти нет — ни в Черногории, ни в Сербии. Даже центральные трассы часто не подсвечиваются. Поэтому главный совет: планируйте переезд так, чтобы добираться до курорта до темноты. Ехать ночью по горным дорогам без ограждений — сомнительное удовольствие.

Засаженная дорога в Копаоник Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Как пройти границу

Граница между Черногорией и Сербией оказалась неожиданно простой: около 10 минут, без очередей и досмотра автомобиля. Это объясняется тесными историческими связями стран еще со времен существования Югославии.

На арендованной машине в Сербию выезжать можно, но это обязательно нужно заранее согласовать с прокатной компанией. А вот въезд в Косово на арендованном автомобиле строго запрещен — из-за страховых и пограничных правил, действующих с конца 2000-х годов.

Полный бак бензина обошелся примерно в 5000 рублей — этого хватало на 600–700 км. За весь переезд из Черногории в Сербию мы заправлялись один раз. Бензин в регионе дешевле, чем в Западной Европе, но из-за горных дорог расход выше обычного — это стоит учитывать при планировании бюджета.

Нерасчищенные дороги в Копаоник на высоте свыше 1500 м Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Заснеженная дорога Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Копаоник — добраться сложно, но оно того стоит

Горнолыжные курорты в Сербии труднодоступны, и Копаоник не исключение. Подъем в гору резкий и крутой. Мы ехали на компактном автомобиле Hyundai i 20 с цепями (зимой они обязательны), но даже так подниматься было откровенно страшно.

Местные не всегда уверенно проходили подъем даже на полноприводных джипах с цепями. Дороги местами не расчищены или вообще отсутствуют как таковые, иногда навигатор ведет просто по снегу.

При этом сам Копаоник встречает полноценной европейской инфраструктурой. Это не один склон, а настоящий курортный город: десятки отелей и шале, горнолыжные магазины и прокаты, аптеки, супермаркеты, рестораны.

Стоянка в Копаонике. До подъемников отсюда 5 минут Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Первое, что бросается в глаза, — огромное количество детей и подростков. Здесь много спортивных школ, и это хороший индикатор: трассы действительно качественные и подходят для обучения.

Атмосфера горнолыжного курорта Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Парковка Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Ресторан и бар на склоне Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Апресски на склоне Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Народу много, но толкотни на трассах нет Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Очереди на подъемники Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Трассы и катание

Курорт предлагает:

около 55 км трасс для горных лыж;

дополнительно около 12 км беговых трасс (Nordic);

25–28 подъемников (кресельные, бугельные, гондольные);

пропускная способность — до 32 000 человек в час.

Схема трасс горнолыжного курорта Копаоник Источник: Kopaonik / eng.infokop.net/mobile/skiinfo.php

По уровню сложности:

примерно 11 синих (легких) трасс;

около 7 красных (средних);

порядка 6 черных (сложных);

есть освещенная трасса для вечернего катания.

Есть маршруты, на которые хочется возвращаться снова и снова. Очереди на подъемники были, но умеренные — и это в новогодние праздники.

Трассы курорта Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Кресельные подъемники Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Салон красоты на склоне Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Атмосфера курорта Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Виды на трассах горнолыжного курорта Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Очереди после 12:00 двигаются быстро Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Курорт Копаоник: панорама Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Цены

Ски-пасс на двоих на 2 дня — около 18 000 рублей;

1-дневный ски-пасс в новогодние праздники — примерно 48 евро (≈4200 рублей).

В прокатах можно взять всё: от костюмов и шлемов до профессиональных лыж уровня Atomic и Stöckli, Van Deer, что редкость для не самых раскрученных курортов.

Полный комплект (лыжи/борд + ботинки) — 25–35 евро в день;

при аренде на неделю — 15–20 евро в день на человека.

Атмосфера и сервис

Виды Копаоника Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Отдельно стоит сказать о сербском гостеприимстве. Узнав, что мы из России, нам искренне обрадовались, угощали горячими местными напитками — без формальностей и показного сервиса.

Копаоник — очень семейный курорт: много родителей с детьми, спокойная доброжелательная атмосфера, но при этом есть сложные трассы для тех, кто хочет серьезного катания.

Мы выбрали отель рядом со склонами. Добраться оттуда до трасс можно было пешком, на бесплатном шаттле (ходит каждые 30 минут) или на своем авто.

В отеле были бассейн, спа-зона и включено двухразовое питание (завтрак и ужин). И всё это за 100 евро на двоих за ночь.

Невероятные закаты Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Классное катание для разных уровней Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сколько стоит неделя на горнолыжке в Сербии

Так как мы были в Копаонике всего два дня, я решила посчитать, во сколько обойдется неделя отдыха, и сравнить этот вариант с российскими курортами.

Примерный бюджет на двоих

Перелет — ~50 000 рублей;

аренда авто + бензин — ~25 000 рублей;

проживание — ~70 000–98 000 рублей;

ски-пассы — ~36 000 рублей;

аренда снаряжения — ~25 000–30 000 рублей.

Итого: примерно от 200 000 до 240 000 рублей за двоих на 7 дней (при экономии на жилье можно уложиться в сумму ближе к 180 000 ₽).

Погода настоящая зимняя Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Для сравнения: за эти деньги в высокий сезон на популярных российских курортах вы часто получите либо меньше дней катания, либо более скромные условия.

В Копаонике же за этот бюджет — отличный европейский курорт, хорошие трассы, спокойная атмосфера и ощущение, что вы действительно отдыхаете, а не всё время считаете расходы.