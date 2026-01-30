«Людям не хватает тепла»: 50-летняя продавщица завела блог и покорила тысячи подписчиков. Видео

Источник: NGS55.RU

50-летняя Светлана за пару месяцев набрала многотысячную армию поклонников в социальных сетях. Улыбчивая женщина рассказывает о себе, работе в «Магните» и своем прошлом, вызывая в людях чувство ностальгии. Большую часть жизни она проработала на ферме, а затем устроилась продавцом.

«Дни шли по одному плану: работа — дом, работа — дом. Приду, покушаю, с детьми пообщаюсь, немножко в телефоне посижу, фильм посмотрю — и спать. В выходные уборка, стирка, телевизор посмотрю, отдохну — и всё по новой», — говорит Светлана.

Из-за отсутствия друзей Светлана решила завести блог. В реализации ей помог сын: сначала он подкидывал идеи, сейчас просто следит за тем, чтобы мама не попалась на уловки мошенников. Светлана же всё больше входит во вкус и записывает интересные видео, которые находят отклик у многих подписчиков.