НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

с-з.

 757мм 77%
Подробнее
8 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Не смогли продать Центральный рынок
ПСБ: главные события года
Запретили катание на горках. Причина
Новые тарифы на холодную воду
Где отдохнуть зимой по-русски
Выделили землю под садик или школу
Не возвращают деньги за отмененное шоу
Зарезал мать на глазах у сына
Развлечения «Людям не хватает тепла»: 50-летняя продавщица завела блог и покорила тысячи подписчиков. Видео

«Людям не хватает тепла»: 50-летняя продавщица завела блог и покорила тысячи подписчиков. Видео

Светлана победила одиночество и тронула сердца незнакомцев

88
Источник:

NGS55.RU

50-летняя Светлана за пару месяцев набрала многотысячную армию поклонников в социальных сетях. Улыбчивая женщина рассказывает о себе, работе в «Магните» и своем прошлом, вызывая в людях чувство ностальгии. Большую часть жизни она проработала на ферме, а затем устроилась продавцом.

«Дни шли по одному плану: работа — дом, работа — дом. Приду, покушаю, с детьми пообщаюсь, немножко в телефоне посижу, фильм посмотрю — и спать. В выходные уборка, стирка, телевизор посмотрю, отдохну — и всё по новой», — говорит Светлана.

Из-за отсутствия друзей Светлана решила завести блог. В реализации ей помог сын: сначала он подкидывал идеи, сейчас просто следит за тем, чтобы мама не попалась на уловки мошенников. Светлана же всё больше входит во вкус и записывает интересные видео, которые находят отклик у многих подписчиков.

Люди подписываются на блогера, потому что видят в ней искренность и доброту, которой многим так не хватает.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВласоваАнастасия Власова
Анастасия Власова
Корреспондент
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
Блогер Магазин Продавец Соцсети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
27 минут
Людям не хватает не только тела и любви, людям не хватает всего Ненависть только в избытке и вражда
Гость
30 минут
Удивительно, что у неё так много поклонников, а её творчество не всегда замечают.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Рекомендуем