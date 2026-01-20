НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей

Финал второго сезона выйдет лишь через месяц, но интерес к нему стремительно тает

Как бы тяжело ни было Кате и Лёхе во втором сезоне, песен от этого меньше не станет | Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годКак бы тяжело ни было Кате и Лёхе во втором сезоне, песен от этого меньше не станет | Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Как бы тяжело ни было Кате и Лёхе во втором сезоне, песен от этого меньше не станет

Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Одной из самых громких премьер 2025 года стал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Романтическая история о парне Лёхе и богатой наследнице Кате обсуждалась не один месяц, и второй сезон мгновенно попал в список самых ожидаемых. Создатели не стали затягивать и выпустили его ровно через год — 1 января. Сначала такой сюрприз восприняли как новогодний подарок, но уже после трех серий мнение резко поменялось. Рассказываем, в чём дело.

Чем закончился первый сезон «Ландыши. Такая нежная любовь»

У сериала типичная для ромкома завязка. Главная героиня Катя — мажорка, дочь миллионера, которая долгое время жила в Лондоне. Она бы и дальше крутилась в своем гламурном мире частных самолетов и брендовой одежды, но ей приходится спуститься с небес на землю. Случайно она узнаёт, что парень ей изменяет, а опекун хочет присвоить всё ее состояние. Расстроенная и испуганная, она сбегает в Вологду.

В городе она знакомится с простым, но честным парнем — лейтенантом Лёхой. Он решает помочь Кате и предлагает пожениться. Практически весь сезон зрители наблюдают за тем, как Катя привыкает к простой жизни и осознаёт, что счастье не в деньгах, а Лёха учится показывать свои чувства и быть более нежным и понимающим.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Сезон заканчивался жирным крючком на продолжение. Леха уходит на фронт и пропадает без вести. Перед Катей встает выбор: развестись и вернуться к прежней жизни или остаться женой Лёхи и отправиться его искать. Она выбирает второе.

Какими получились «Ландыши. Вторая весна»

Главная интрига второго сезона, ради которой многие ждали продолжения, — жив ли Лёха. Поклонники строили теории, а режиссер Илья Шпота загадочно пожимал плечами и лишь нагнетал — Кате в новом сезоне придется совсем несладко.

— Для героини Ники Здорик мы придумали в новом сезоне много различных испытаний, вызовов и столкновений со страшными персонажами, которые даже опаснее, чем в первом, — рассказывал о втором сезоне Шпота.

На деле оказалось, что испытания не такие уж и страшные — мало того, их как будто и нет. Девушка находит Лёху уже в первой серии. Для этого ей не приходится тратить всё наследство или исползать полмира на коленях — хватает одной веры. За несколько минут хронометража она встречает священника, уверывает, и вуаля — находит Лёху в заброшенной церкви. В такое везение зрители не смогли поверить.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

При этом насколько сказочной была подводка к встрече, настолько черствой она оказывается сама по себе. Никакой нежности, страсти и любви. Катя видит, что Лёха не ходит, кроме этого у него посттравматический синдром из-за того, что он не смог спасти друга. Но всё это ей неважно, она его нашла и хочет поскорее вытащить и спасти. А что получается в ответ: «Я тебя не люблю. Я тебе изменил. Уходи».

Будем честными, в первом сезоне Лёха тоже не всегда отличался галантностью и сообразительностью, часто что думал, то и говорил, и показывал себя как абьюзер. Но здесь пропадает всякая симпатия к герою. Жена ради него идет на риск, а он ее посылает. Любовь, видя которую Шекспир перевернулся в гробу, не иначе.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Некоторые зрители попытались защитить Лёху, сославшись на то, что он хотел обидеть во благо. Она бы расстроилась, разозлилась и ушла, а он не стал для нее обузой. Однако всю эту защиту разрушает сам Лёха. После того как Катя ему говорит, что взяла его фамилию, он снова ее любит и героически с перебитыми ногами хочет поцеловать.

— Сцена, рассчитанная на то, чтобы показать, какой Леха самоотверженный, превратилась в кринж и цирк шапито. Переборщили. Меры создатели абсолютно не знают. Вот это прям показуха. И не было жаль Лёху, и не думалось мне, какой он сильный духом. Это был эпик фейл для сценария. Когда «настолько грустно, что уже смешно», — написала одна из зрительниц.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

В первых сериях создатели пошли по отработанной схеме: герои учатся жить с тараканами друг друга и спасаются от коварных злодеев. Снова появляется опекун Кати, хотя сюжетную линию закончили арестом, и опять он, не придумав ничего нового, хочет украсть наследство Кати.

На горизонте возрождается еще одна злодейка Света, но и от нее ждать креатива не стоит. Как и в первом сезоне, она хочет увести Лёху. Ей неважно, что он женатый, контуженный и передвигается теперь только на коляске, — ведь она беременна от него.

— Раздражает, что многие герои из первой части «снова в строю»: опекун Кати Андрей Викторович и его сынуля, Светка, Демьян. Все готовы снова плести свои козни. Выглядит это пресно, банально, нудно и неинтересно, — считают зрители.

Инвалидность, беременность и охота за наследством далеко не всё, что создатели успели запихать в сюжет. Желание показать всё и сразу настолько овладело режиссером, что на то, чтобы сопереживать инвалиду Лёхе, у зрителей есть пару серий, ведь дальше узнаётся (о чудо!) — на самом деле он может ходить.

Чтобы Леха встал, не нужны годы восстановления, длительная терапия у психиатра и невролога, по большому счету даже помощь Кати не нужна. Он узнаёт у доктора, что вся беда лишь в его голове, а потом берет и встает.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

— Сериал всё дальше падает в мыло. Такое чувство, что я переключила на очередную мылодраму, Светка оказывается беременной от Лёхи. Лёха, оказывается, может ходить, и он, оказывается, наказывает себя сам своей инвалидностью. И это, кстати, два раза за одну серию рассказывается. Вот бред полный, — в гневе от сюжетных повторов одна из поклонниц сериала.

В итоге во втором сезоне создатели сгубили сразу две вещи, за которые любили «Ландыши». Во-первых, наивность героев, вместо того чтобы воспитать в осознанность, выкрутили до карикатурности и глупости. Катя и Лёша никак не выросли, не научились строить отношения, а скорее, наоборот, сбились до заводских настроек.

— Дело в искусственности и неправдоподобности происходящего. Все герои картонные и говорят заученный текст, проживая выкрученный на максимум сценарий. Сопереживать абсолютно некому, — написала одна из зрительниц.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Лёха снова думает только о себе, при этом не выражая никаких эмоций, а Катя закатывает истерики по поводу и без. Последнее, кстати, всё же нашло отклик в сердцах некоторых зрителей и заставило ей сопереживать.

— Ника Здорик, сыгравшая Катю, просто шикарна. Так передать всю душевную боль главной героини! Ох… Замечательно играет. Ей веришь по-настоящему, — написали в отзывах к сериалу.

Однако, если игру актеров, глупые поступки еще можно простить, самый главный грех второго сезона — у истории пропал светлый флер ромкомов. Теперь это скорее военный фильм с беспросветной российской хтонью, где нет никакой радости. А ведь именно за веру в лучшее сериал вообще когда-то полюбили.

— Изначально сериал был легким, музыкальным и незамысловатым, а сейчас превратился в тяжелую реальность. Как минимум создателям нужно определиться, что они снимают, — считает одна из былых поклонниц истории.

Анна Колотова

Как вам второй сезон?

Достойное продолжение
Второй сезон понравился больше первого
Еще не смотрел, жду когда выйдут все серии
Еле вымучил первую серию и бросил
Не понравилось
Впервые слышу про этот сериал
Мне и первый сезон не понравился
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гость
13 минут
«Ландыши» — это просто набор нелепых ситуаций, не цепляет.
Гость
10 минут
Юмор в начале был, но быстро приелся, теперь сериал не смотрю.
Гость
