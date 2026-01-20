«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей

Как бы тяжело ни было Кате и Лёхе во втором сезоне, песен от этого меньше не станет Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Одной из самых громких премьер 2025 года стал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Романтическая история о парне Лёхе и богатой наследнице Кате обсуждалась не один месяц, и второй сезон мгновенно попал в список самых ожидаемых. Создатели не стали затягивать и выпустили его ровно через год — 1 января. Сначала такой сюрприз восприняли как новогодний подарок, но уже после трех серий мнение резко поменялось. Рассказываем, в чём дело.

Чем закончился первый сезон «Ландыши. Такая нежная любовь»

У сериала типичная для ромкома завязка. Главная героиня Катя — мажорка, дочь миллионера, которая долгое время жила в Лондоне. Она бы и дальше крутилась в своем гламурном мире частных самолетов и брендовой одежды, но ей приходится спуститься с небес на землю. Случайно она узнаёт, что парень ей изменяет, а опекун хочет присвоить всё ее состояние. Расстроенная и испуганная, она сбегает в Вологду.

В городе она знакомится с простым, но честным парнем — лейтенантом Лёхой. Он решает помочь Кате и предлагает пожениться. Практически весь сезон зрители наблюдают за тем, как Катя привыкает к простой жизни и осознаёт, что счастье не в деньгах, а Лёха учится показывать свои чувства и быть более нежным и понимающим.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Сезон заканчивался жирным крючком на продолжение. Леха уходит на фронт и пропадает без вести. Перед Катей встает выбор: развестись и вернуться к прежней жизни или остаться женой Лёхи и отправиться его искать. Она выбирает второе.

Какими получились «Ландыши. Вторая весна»

Главная интрига второго сезона, ради которой многие ждали продолжения, — жив ли Лёха. Поклонники строили теории, а режиссер Илья Шпота загадочно пожимал плечами и лишь нагнетал — Кате в новом сезоне придется совсем несладко.

— Для героини Ники Здорик мы придумали в новом сезоне много различных испытаний, вызовов и столкновений со страшными персонажами, которые даже опаснее, чем в первом, — рассказывал о втором сезоне Шпота.

На деле оказалось, что испытания не такие уж и страшные — мало того, их как будто и нет. Девушка находит Лёху уже в первой серии. Для этого ей не приходится тратить всё наследство или исползать полмира на коленях — хватает одной веры. За несколько минут хронометража она встречает священника, уверывает, и вуаля — находит Лёху в заброшенной церкви. В такое везение зрители не смогли поверить.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

При этом насколько сказочной была подводка к встрече, настолько черствой она оказывается сама по себе. Никакой нежности, страсти и любви. Катя видит, что Лёха не ходит, кроме этого у него посттравматический синдром из-за того, что он не смог спасти друга. Но всё это ей неважно, она его нашла и хочет поскорее вытащить и спасти. А что получается в ответ: «Я тебя не люблю. Я тебе изменил. Уходи».

Будем честными, в первом сезоне Лёха тоже не всегда отличался галантностью и сообразительностью, часто что думал, то и говорил, и показывал себя как абьюзер. Но здесь пропадает всякая симпатия к герою. Жена ради него идет на риск, а он ее посылает. Любовь, видя которую Шекспир перевернулся в гробу, не иначе.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Некоторые зрители попытались защитить Лёху, сославшись на то, что он хотел обидеть во благо. Она бы расстроилась, разозлилась и ушла, а он не стал для нее обузой. Однако всю эту защиту разрушает сам Лёха. После того как Катя ему говорит, что взяла его фамилию, он снова ее любит и героически с перебитыми ногами хочет поцеловать.

— Сцена, рассчитанная на то, чтобы показать, какой Леха самоотверженный, превратилась в кринж и цирк шапито. Переборщили. Меры создатели абсолютно не знают. Вот это прям показуха. И не было жаль Лёху, и не думалось мне, какой он сильный духом. Это был эпик фейл для сценария. Когда «настолько грустно, что уже смешно», — написала одна из зрительниц.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

В первых сериях создатели пошли по отработанной схеме: герои учатся жить с тараканами друг друга и спасаются от коварных злодеев. Снова появляется опекун Кати, хотя сюжетную линию закончили арестом, и опять он, не придумав ничего нового, хочет украсть наследство Кати.

На горизонте возрождается еще одна злодейка Света, но и от нее ждать креатива не стоит. Как и в первом сезоне, она хочет увести Лёху. Ей неважно, что он женатый, контуженный и передвигается теперь только на коляске, — ведь она беременна от него.

— Раздражает, что многие герои из первой части «снова в строю»: опекун Кати Андрей Викторович и его сынуля, Светка, Демьян. Все готовы снова плести свои козни. Выглядит это пресно, банально, нудно и неинтересно, — считают зрители.

Инвалидность, беременность и охота за наследством далеко не всё, что создатели успели запихать в сюжет. Желание показать всё и сразу настолько овладело режиссером, что на то, чтобы сопереживать инвалиду Лёхе, у зрителей есть пару серий, ведь дальше узнаётся (о чудо!) — на самом деле он может ходить.

Чтобы Леха встал, не нужны годы восстановления, длительная терапия у психиатра и невролога, по большому счету даже помощь Кати не нужна. Он узнаёт у доктора, что вся беда лишь в его голове, а потом берет и встает.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

— Сериал всё дальше падает в мыло. Такое чувство, что я переключила на очередную мылодраму, Светка оказывается беременной от Лёхи. Лёха, оказывается, может ходить, и он, оказывается, наказывает себя сам своей инвалидностью. И это, кстати, два раза за одну серию рассказывается. Вот бред полный, — в гневе от сюжетных повторов одна из поклонниц сериала.

В итоге во втором сезоне создатели сгубили сразу две вещи, за которые любили «Ландыши». Во-первых, наивность героев, вместо того чтобы воспитать в осознанность, выкрутили до карикатурности и глупости. Катя и Лёша никак не выросли, не научились строить отношения, а скорее, наоборот, сбились до заводских настроек.

— Дело в искусственности и неправдоподобности происходящего. Все герои картонные и говорят заученный текст, проживая выкрученный на максимум сценарий. Сопереживать абсолютно некому, — написала одна из зрительниц.

Источник: кадр из сериала «Ландыши» (18+), реж. Илья Шпота, «НМГ Студия», 2025 год

Лёха снова думает только о себе, при этом не выражая никаких эмоций, а Катя закатывает истерики по поводу и без. Последнее, кстати, всё же нашло отклик в сердцах некоторых зрителей и заставило ей сопереживать.

— Ника Здорик, сыгравшая Катю, просто шикарна. Так передать всю душевную боль главной героини! Ох… Замечательно играет. Ей веришь по-настоящему, — написали в отзывах к сериалу.

Однако, если игру актеров, глупые поступки еще можно простить, самый главный грех второго сезона — у истории пропал светлый флер ромкомов. Теперь это скорее военный фильм с беспросветной российской хтонью, где нет никакой радости. А ведь именно за веру в лучшее сериал вообще когда-то полюбили.

— Изначально сериал был легким, музыкальным и незамысловатым, а сейчас превратился в тяжелую реальность. Как минимум создателям нужно определиться, что они снимают, — считает одна из былых поклонниц истории.

Анна Колотова