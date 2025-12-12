Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову

В новой под(д)елке от российских юмористов чего только не увидишь Источник: телеканал ТНТ

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Роман Ким и Миша Семичев обнаружили, что они у себя в постелях превратились в режиссеров. В соседней комнате застонали Андрей Шелков и Максим Ткаченко, осознавшие в себе сценаристов. Осталось только убедить в этом кого-нибудь еще, кроме себя самих. Этим «кем-нибудь» стала Тина Канделаки. С тех пор российский кинематограф дал лютую трещину, и она засасывает в себя весь российский шоу-биз, который верит, что делает невероятно крутые проекты.

Одним из новых (но не свежих) таких проектов стали «Невероятные приключения Шурика» (18+). И это, возможно, худшее, что случится с вами в этом году. Вот уж где-где, а в нашей эпизодической рубрике с элементами садомазо «Мы потратили деньги на билет в кино, чтобы вы не повторяли наших ошибок» он занимает почетное место.

Вот кто точно постарался на славу, так это художники по костюмам — два чая этим господам Источник: телеканал ТНТ

На протяжении трех лет ТНТ крутил свои новогодние поделки на своем же канале, и всех всё устраивало: капустники, заблаговременно обезвреженные от всякого смысла, не мешали людям нарезать салаты (ну шумит что-то там на фоне, и ладно), а руководство канала потирало руки, подсчитывая потом рейтинги.

Оттого что полузрители вполглаза полусмотрели полуфильмы, Тина Канделаки и компания уверовали в то, что они делают нечто грандиозное. Но зачем было волочить свое новое поделие в кинотеатры? Ответ на этот вопрос ищите в научно-популярной песне «За деньги — да». Ее в фильме исполняет Лариса Долина. Что даже обескураживает, учитывая, как оперативно реагирует ТНТ на отмены.

Лариса Долина так вжилась в роль, что о ней заговорила вся страна Источник: телеканал ТНТ

Вспомним тот же клип (фильмом сложно назвать) «Иван Васильевич меняет всё» (18+), который переписывали на коленке (писали, впрочем, на ней же) за пару дней до премьеры, потому что одну из ролей в нем сыграл засветившийся на голой вечеринке Филипп Киркоров и его пришлось спешно менять на Никиту Кологривого.

Так вот для чего Филипп Киркоров набивал себе все эти наколки Источник: телеканал ТНТ

А вот Долина оказалась на ступень выше поп-короля — ее не просто не стали отменять, но сделали главным мемом фильма. И выглядит это настолько кринжово, что даже хорошо: «эффект Долиной» сыграл на руку авторам «Приключений».

Было бы неплохо удержаться на плаву этого кринжа, но медийщики-комедийщики не смогли вытянуть из себя что-то лучше набора скетчей и клипов. Хотя Тина Канделаки и анонсировала, что это будет «не лоскутное одеяло из случайных отсылок, а цельное авторское полотно». Предъявите тогда, Тина, то, что вы называете лоскутным одеялом.

Еще Тинатин обещала, что «Приключения» будут «трендовой, уютной, яркой и ностальгической» комедией, где «современный юмор переплетается с любовью к мировой и отечественной классике». Переплетение видим. Но правильно ли продюсер понимает значение слова «любовь»?

Возможно, так выглядит любовь по версии авторов и продюсеров Источник: телеканал ТНТ

Если любовь — это боязнь задеть, обидеть, тогда да, это удалось. Но когда ты вступаешь на скользкую дорожку пародий, то о какой заботе может идти речь? Может быть, создатели «Очень страшного кино» (18+), «Реальных упырей» (18+) или «Странного Эла» (18+) боялись кого-то задеть? Вовсе нет. И у них получилось отменное кино. Во всяком случае, они добились чего хотели.

А «Невероятные приключения Шурика» — это такое софт-порно в мире пародий: «Здравствуйте, извините, пожалуйста, но мы сейчас будем вас пародировать всем сквотом».

Трус, Балбес и Бывалый в фильме тоже есть. Порядком отпародированные Источник: телеканал ТНТ

Играя в любовь, Тина Канделаки и компания хотят усидеть на всех стульях сразу, не попав при этом ни на тот, что с пиками точеными, ни на тот, второй, что по соседству. В «Приключениях» киноделы продолжают оттачивать давно набивший оскомину прием — делают солянку из абсолютно разных фильмов, приправляя их неловкими шутками и разбавляя песнями.

Основа — непременно фильмы Леонида Гайдая, а дальше — как черт на душу наложит. В этом году он наложил «Форрест Гамп» (18+), «Служебный роман» (6+), «Мэри Поппинс, до свидания» (6+) — в этой мешанине вы легко насчитаете отсылки к паре десятков фильмов.

Когда дочитаете текст, вернитесь сюда и посмотрите, как поменялись герои Источник: Городские медиа

Но проблема в том, что у всех этих картин, которые пытаются пародировать на ТНТ, есть свои поклонники. И ты в любом случае рискуешь напороться на критику со стороны то тех, то других.

Изначально ставя себя в неудобное положение и стараясь выбраться из него чистыми (а не так, как Гарик Мартиросян в роли товарища Саахова), создатели двухчасового капустника расписываются в своей беспомощности. Они не могут толком ни трусы надеть, ни крестик снять. Поэтому, путаясь в нижнем белье, часто спотыкаются, а падая, выбивают себе зубы тем самым крестом. Вот и «Приключения» получились до стыдного беззубыми.

Впрочем, есть и такие моменты, где авторы не боятся никого обидеть: женщин и мужчин, куколдов и абьюзеров, жертв мошенников и черноводолазочников — это как бы безликая армия, которая не сможет тебе ответить. Поэтому над ней можно измываться по полной программе. И в этих сценах обнажается истинный оскал создателей «Невероятных приключений Шурика». Так что дай вам Бог здоровья, миссис Канделаки.

