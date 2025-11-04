Главный приз — 10 миллионов. Победительница реалити-шоу рассказала, на что потратит деньги

2025 год стал масштабным для Дарьи Источник: buka_d / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ), Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Блогер из Ханты-Мансийска Дарья Букаринова стала победительницей приключенческого шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) на телеканале СТС. Она обошла 65 участников и выиграла главный приз — 10 миллионов рублей.

Сразу же после финала вышло интервью Дарьи на YouTube-канале специалиста по PR и SMM Светланы Захаровой. Победительница честно ответила на вопросы о шоу и личной жизни. Подробности — в материале 86.RU.

Так, по словам Дарьи, 2025 года стал для нее очень мощным. Сначала она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Югра», а затем популярного телешоу на федеральном канале. Все это произошло через большую трансформацию. На пути к успеху она отказалась от вредных привычек, тусовок и даже от свадьбы с возлюбленным.

«Я шла в страх. Я боролась со своей уязвимостью. Кажется, что очень легко об этом говорить, но эти выборы себя, они происходят всегда через боль, через преодоление. Я отказалась от алкоголя и тусовок, от людей, которые меня разрушают, в том числе и от моих отношений, которые длились четыре года. Мне казалось, что они очень классные, но когда я выбрала себя по-настоящему, я поняла, что это не про любовь, — делится Дарья. — В итоге я получила тотальную свободу. Я проанализировала, что же меня так уплотняет, что за опора внутри меня, что меня держит и сдерживает? Это спорт. Это дисциплина. Я просто начала бегать, заниматься спортом, правильно питаться. Я захотела жить по-новому. Я поняла, что, отказавшись от чего-то маленького, я приобрела большее. И, конечно, это „вау“».

Дарья боялась участвовать в конкурсе, но в итоге победила Источник: buka_d / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)

Первым шагом на пути к трансформации, по словам Дарьи, стал конкурс красоты. Она долго сомневалась и даже за 2 недели до его старта хотела отказаться от участия, потому что боялась негативных комментариев и проигрыша.

«У меня был страх осуждения, страх оценки, потому что сцена — это другое пространство, это не себя на телефончик снимать и сторис выкладывать. Это живые люди, живые эмоции. А я, если куда-то иду, хочу победить. Мне участие неважно, мне нужна победа, мне нужен титул, — рассказывает Дарья. — А потом я отпустила это и решила, что сражаться с девочками и сценой не буду. Просто попробую быть самой собой, а там будь как будет».

После победы в конкурсе красоты Дарья решила не останавливаться и подала заявку на кастинг популярного приключенческого реалити-шоу. Его она прошла довольно быстро. Отправляясь на остров, наша героиня думала, что продержится одну-две серии. И даже строила планы после вылета остаться отдохнуть в Таиланде. Но задержаться пришлось до финала. Неожиданным моментом стало для Дарьи участие в шоу ее бывшего парня Максима.

В какой-то момент Дарья решила кардинально поменять свою жизнь Источник: buka_d / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)

«Расстались мы очень грязно, некрасиво, по-злому. Конечно, когда я его увидела, у меня случился страх, паника внутренняя. Я понимала, что мы весь этот кошмар перенесем на остров. Мне было очень сложно находиться с ним рядом, я ни с кем не общалась, я не хотела ни соревноваться, ни выходить в люди, постоянно ревела. Мне было тяжело и морально, и физически. Я просто хотела домой, — вспоминает Дарья. — Но я его постоянно подбадривала. Конечно, „Остров“ мне подсветил меня, его, наши отношения. Я поняла, что это не мой человек, это не то, в чем я хочу жить. Когда он ушел, я не провалилась в какую-то депрессию, я сделала выбор бороться».

В реалити Дарья выступала под 35-м номером Источник: buka_d / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)

За время пребывания на «Острове» Дарья похудела на 9 килограммов. Вопреки ее ожиданиям, участников реалити не подкармливали по ночам продуктами и не создавали комфортные бытовые условия.

«Мы просто голодали. У нас была чашечка для риса из кокоса, ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни шампуня, ни мыла — ничего. Голову я мыла зубной пастой, белье стирала с ней же. Мы ели по чеплашке риса утром и вечером. Варили его на морской воде, чтобы он был хоть чуть-чуть соленый. У нас всегда были кокосы: вода и мякоть, но мне они очень не очень, — рассказывает Дарья. — Съемочной группе было максимально запрещено нам что-то приносить».

Во время показа шоу на Дарью обрушился хейт телезрителей. Часто она представала на экране в неприглядном свете. Но она из-за этого совсем не переживает.

Недавно победительница реалити отметила свой 33-й день рождения Источник: buka_d / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)

«Если честно, я просто адекватная. Я понимаю, что делали редакторы, продюсеры, они максимально меня как участника вовлекли в контекст, меня резко все заметили, пусть и с негативной точки зрения. В этом очень сильно помогла моя история, что я соцсети давно веду. И я знаю, что такое нелюбовь человека. Многие перекладывают свои боли на меня. Я понимаю, что, может, их не поддерживают, а меня поддерживают. Может, они нереализованные, а я реализовываюсь. Я не принимаю это вообще на свой счет никак».

Испытания шоу давались югорчанке непросто Источник: buka_d / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)

Дарья призналась, что после шоу встретила новую любовь и собирается переехать в Москву. В ближайшее время она не планирует участвовать в новых реалити, хотя уже получила предложения от продюсеров проектов «Дом-2» и «Давай поженимся». В ее планах — развивать женское сообщество, заниматься здоровьем и отношениями.

«Со мной сейчас потрясающий мужчина Саша. У нас взрослые, гармоничные, спокойные отношения», — рассказала Дарья.

Триумф Дарьи в шоу Источник: кадр из шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+), СТС, 2025 год

Ответила Дарья и на главный вопрос, который волнует телезрителей, о том, на что потратит выигранные 10 миллионов рублей.

«Я закрою ипотеку, сделаю себе сиськи и куплю квартиру в Москве. Еще с мамой мы поедем отдохнем», — поделилась победительница.