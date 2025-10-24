«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»

Ради роли Алисы Анна Пересильд даже надела скромное платье. Но это ненадолго Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

С кем не бывало: возвращаешься из бара домой глубокой ночью, не слишком соображая, включаешь на автомате телевизор (или онлайн-кинотеатр) и под убаюкивающие кадры и звуки засыпаешь тревожным сном. Сознание время от времени просыпается, улавливает отдельные отрывки, а они наутро связываются в бессмысленный и беспощадный сюжет. Обычные люди его тут же забывают, но только не режиссер Юрий Хмельницкий.

Он решил превратить свой тревожный сон в кино. А чтобы более-менее связать бессвязное, взял в качестве канвы первое, что в голову пришло. К сожалению, первой ему в голову пришла «Алиса в Стране чудес». Причем не столько книга Льюиса Кэрролла, сколько советская радиопьеса с песнями Владимира Высоцкого.

Той ночью на экране, перед которым заснул Юрий Хмельницкий, показывали самые разные фильмы и сериалы: «Жизнь Пи» (6+), «Гладиатор» (18+), «Лак для волос» (12+), «Бригада» (18+), «Американский пирог» (18+), «Леденец» (18+), «Уэнсдей» (16+), «Бриллиантовая рука» (18+), концерт Леди Гаги. В общем, подписка у режиссера та еще.

Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Но главное, что повлияло на результат, это детская травма, нанесенная Юрию Хмельницкому беспощадным новогодним многосерийником «Старые песни о главном». Именно на него больше всего похожа поделка, которая вышла в кинотеатрах под названием «Алиса в Стране чудес» (6+).

В сумасшествие режиссер погружает зрителя без предварительных ласк. Алиса идет в школу (в ее классе, к слову, учится от силы 10 человек, что для современных учебных заведений совсем небылица) и по пути встречает людей, которые ни с того ни с сего начинают танцевать. Алиса неожиданно для себя тоже оказывается втянута в этот данс макабр, который заканчивается также внезапно, как и начался, а танцоры расходятся, будто между ними только что ничего не было.

Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Когда пародия на Good Morning Baltimore закончена, Алиса оказывается в школе, и здесь начинается «Американский пирог». Хотя, чего еще же вы ждали, если в роли Алисы — 16-летняя Анна Пересильд, которая за кадром всеми силами строит из себя девушку лет как минимум на 10 старше своего возраста? Но на фоне общей какофонии и безумия она выглядит вроде бы даже уместно.

В школе мы узнаем, что Алиса та еще двоечница и что в нее влюблен однокашник Додоев. Он же — знаменитая птица Додо и проводник в Страну чудес. Кстати, попасть в нее можно не через нору, а по спиральной горке на детской площадке. Но кролик, подозрительно похожий на Васю Рогова, на всякий случай шуршит от дерева к дереву. А потом ворует у Алисы часы. Та их без лишних слов отдает. И здесь Анна Пересильд демонстрирует свой коронный номер — невозмутимое каменное лицо.

Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В дальнейшем Анна Пересильд всё-таки проявит эмоции на лице, но не всегда такие, какие нужно. Например, когда ее будут арестовывать и уводить в тюрьму, она начнет улыбаться во все 32 зуба, крича «Не имеете права, я малолетка» «Это не по закону, мне же 15 лет».

Но вернемся в «московскую» часть фильма. Она, несмотря на все странности, выглядит еще складно. То, что случается в Стране чудес, описать нереально. Потому что здесь победила не Червонная Королева, а клиповое мышление. Сцены больше напоминают рилсы в соцсетях и никак особо между собой не связаны, кроме разве что присутствия в них Алисы.

Впрочем, есть еще одно связующее звено этих сцен — экзистенциальный кризис, в котором живут персонажи волшебной страны. Солнце стоит на месте, не восходит и не заходит, жители Страны чудес потихоньку сходят с ума, маются от бесконечного существования, в котором нет никакого смысла. Так же, как и во всём фильме.

Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сути «Алиса» получилась теми самыми «Старыми песнями о главном», только в новой упаковке, очень уж полюбившейся одному из продюсеров фильма — Тине Канделаки.

— Это фильм — самый ценный подарок, который вы можете сделать себе и своим детям в этом году, — считает продюсер.

А главное, что этот подарок можно сделать, не тратясь на билет в кино — надо только дождаться, когда он выйдет в онлайн-кинотеатрах.

Но если вы всё равно уже купили билет, досмотрите фильм до конца — на финальных титрах звучит песня, которая разбудит даже заснувшего над собственным творением Юрия Хмельницкого. Ваш ребенок наверняка будет танцевать под нее (если не сбежит раньше). А ведь для детей это всё и делается. Пусть даже они и не поймут, при чем здесь «Алиса в Стране чудес».

Илья Ненко Шеф-редактор национальной редакции