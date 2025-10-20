«Это неуважение к зрителю»: Григорий Лепс превратил свой концерт в пьяное караоке

Многие встали на защиту музыканта Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Певец Григорий Лепс выступил в «Фетисов арене» во Владивостоке. Концерт ожидаемо вызвал бурю эмоций у зрителей. Однако не всем пришлось по душе поведение артиста. Одни посчитали, что он вышел на сцену нетрезвым, другие, напротив, восхитились его необычной подачей. В Telegram-канале Лепса кипят страсти уже второй день.

Источник: Григорий Лепс / Telegram

В Telegram-канале «Дальневосточные Ведомости» сообщается, что вместо «ожидаемого музыкального наслаждения зрители столкнулись с неприятным сюрпризом, который оставил многих разочарованными».

«Это было просто неуважение к своему зрителю! Ненастроенный звук, маты, песни орались как по пьяни в караоке», — поделилась зрительница Елена.

В комментариях отозвались те, кто сидел на концерте до самого конца. Одна из читательниц сообщила, что Лепс провел на сцене 3 часа и спел в общей сложности 32 песни.

«Знали, на кого идем, и мат не был сюрпризом», — отметила Анастасия М и поделилась с другими видео, которые снимала почти около сцены.

Ее мнение поддержали еще несколько человек, они остались довольны концертом и даже пристыдили родителей, которые берут детей на артиста, поющего про водку и «взрослые штучки».

«А мат, ну знаете, а тут уже вопрос к родителям: когда вы идете на концерт, где будет речь об алкоголе и о том, что идет вразрез с вашими нормами воспитания своего чада, зачем вы его туда с собой берете? Лично мы были удивлены видеть в зале совсем юных зрителей, которым явно и 10 не было, что уж там про 12 и говорить», — написала Галчонок.

Под постом у самого Лепса поклонники тоже отметились, все отзывы сопровождаются восторженными словами. Были и шутки про то, что артист кого-то поцеловал в зале и теперь этот человек не будет долго мыться. Кстати, выходит Лепс в зал к зрителям далеко не на каждом концерте.