«Переслушивать не хочется»: зрители раскритиковали выбор жюри в первом выпуске «Ну-ка, все вместе!»

«Переслушивать не хочется»: зрители раскритиковали выбор жюри в первом выпуске «Ну-ка, все вместе!»

Они требуют вернуть двух участников, которые вылетели из проекта

80
В первом выпуске сотня отдала предпочтение профессиональным певицам, но у зрителей другое мнение | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»В первом выпуске сотня отдала предпочтение профессиональным певицам, но у зрителей другое мнение | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В первом выпуске сотня отдала предпочтение профессиональным певицам, но у зрителей другое мнение

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Со дня на день на «России-1» выйдет в эфир второй выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), но зрители еще от результатов премьерного эфира не отошли. Они в корне не согласны с выбором сотни и надеются, что жюри одумается и вернет в проект участников, которым не хватило баллов для выхода в полуфинал.

Членам сотни первый выпуск дался совсем не просто. С каждым новым участником они все больше разрывались в выборе, но в результате отдали предпочтение Эльзат Тюлегеновой и Диане Егоян. Первая набрала сто баллов, чем обеспечила себе место под софитами полуфинала.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

Вторая на дуэли выбила 23-летнего студента Романа Михраби.

Зрители понимают, что члены жюри отдали баллы за профессионализм, но в то же время отмечают, что они устали от однотипных исполнителей.

— В приоритете опять ор и ученики Этери, — поделилась впечатлениями телезрительница Ксана Савинова.

— Седьмой сезон визг и писк, восторг и словоблудие от Чумакова, лизоблюдство и заискивание. Индивидуальности много не получают, — отметила Анжелика Тобас.

— Разочарование, — одним словом выразила свои эмоции Клавдия Конюхова. — Первые два места у англоязычных песен. Давайте будем честными, с песней на русском языке в разы сложнее набрать высокие баллы. При этом обе исполнительницы для меня мало чем отличались друг от друга. Соглашусь, очень высокая техника (как и у большинства других исполнителей выпуска), но эмоций не вызвали никаких. Но как только песня на русском, жюри начинает придираться к смыслу, к передаче эмоций, начинают сравнивать с оригинальным исполнителем. Вывод. Рецепт высоких баллов — хорошая техника, исполнение на грани крика и обязательно на английском языке.

— Проорала песню на английском, может, это очень технично, но мне как зрителю такая певица неинтересна, я запомнила только ее внешность, — оценила выступление Эльзат Тюлегеновой телезрительница Татьяна Любимова. — Голос такой же, как и у многих, не цепляет, харизмы нет, хочется звук убавить, переслушивать не хочется. Если вдруг надумает на русском спеть, интересно будет послушать.

Куда более благосклонны зрители оказались к двум участникам, которые в полуфинал не прошли, — Александру Акеле из Новосибирска и Роману Михраби из Иркутска.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / smotrim.ru

— Жаль Сашу Акелу. Меня он больше всех впечатлил, — говорит Елена Тишковец. — Он как раз тот самородок. Остальные копируют всегда кого-то. Оттого и не запоминаются. А Сашу запомнят. Сергей Лазарев! Верните Сашу!

— У первых двух мест изюминки не хватает выделиться хоть как-то из стандарта в вокале. Смотришь так, как будто все это видела уже. Поэтому уже обращаешь внимание на таких, как Акела. В нем было волнение, но он не все сказал. И жаль, что убрали, — сожалеет Надежда Макарова.

— Профессионалы с типичными да хорошими голосами никогда не продвинутся дальше местных ДК и каких-то конкурсов. Увы, это их потолок. Без харизмы, без индивидуальности тебя забудут через неделю, будь у тебя хоть три октавы. Это суровая правда жизни. А иного, пусть и не всегда поющего чисто, но умеющего поразить и запасть в душу, будут помнить и ждать, таких, как Саша Акела, например, — считает Юлия Владимирова.

Пожалуй, больше, чем Александр, зрителям в душу запал Роман Мирхаби.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / smotrim.ru

— Спел он отлично, — оценивает телезритель Андрей Саныч. — В батле ему попросту зажали голоса, это было видно невооруженным глазом. Конкретно Этери Бериашвили зажала ему голос в пользу девушки-армянки. Во время первого выступления Романа Этери чуть ли не сразу подскочила в его поддержку, а во время батла с ее стороны такой инициативы не было.

— Он был потрясающ, но именно с учетом его особенностей. Считаю, для таких людей должен быть и свой конкурс. Все же у него есть ошибки в технике, произношении, попадании в ноты (это именно из-за некоторых проблем со здоровьем). Это особенно было видно на первой песне. И если бы это было бы слепое голосование, он не прошел бы в тройку, — считает Клавдия Конюхова. — И всегда будет толика жалости, которая добавит несколько голосов, что нечестно по отношению к другим участникам.

На шквал отзывов от телезрителей о Романе Михраби обратил внимание и лидер сотни Сергей Лазарев.

— У Ромы ДЦП. Ему тяжело ходить, тяжело стоять, тяжело петь, но мечта быть на сцене и желание петь для зрителя сильнее всех преград. Роман Михраби — пример невероятной каждодневной борьбы за право быть услышанным. Это невероятное выступление, — написал Лазарев у себя в телеграм-канале. — Сначала он покорил десятку экспертов еще на народном кастинге, а теперь он выступил для сотни экспертов и покорил всех телезрителей. Это было очень точно, так трогательно! Я преклоняюсь перед такими людьми! Я не смог сдержать слез! Спасибо, Рома! Ты молодец!

Нужно ли возвращать Романа Михраби и Александра Акеллу?

Обоих нужно вернуть в проект
Верните Романа Михраби
Верните Александра Акелу
Никого не надо возвращать
Кто все эти люди вообще?
Лучше меня возьмите!
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
3
Гость
21 минута
Сценарий можно было доработать.
Гость
19 минут
Шоу должно быть честным, удивляет такое решение жюри.
