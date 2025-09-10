НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор «Лазарев — позор конкурса»: зрители шоу «Ну-ка, все вместе» поспорили из-за ведущих

«Лазарев — позор конкурса»: зрители шоу «Ну-ка, все вместе» поспорили из-за ведущих

К участникам у них тоже есть вопросы

135
Басков и компания осуждающе смоторят на тех, кто осуждает Сергея Лазарева | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Басков и компания осуждающе смоторят на тех, кто осуждает Сергея Лазарева

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Стоило только узнать, когда в эфир возвращается самая масштабная музыкальная битва российского телевидения, как зрители шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) уже приготовили свои запасы тухлых яиц и подгнивших помидоров. За несколько дней до старта проекта в соцсетях разгорелся нешуточный спор относительно ведущих и участников конкурса. Досталось всем.

Ведущие, к слову, конкурсантами довольны. Судья Олеся Евстигнеева, разъезжавшая всё лето по городам и весям в поисках талантов, убеждена: прошедшие отбор уж точно самые яркие исполнители.

— Мы с кастингами проехались по России, выбрали самых ярких, самых талантливых исполнителей, которых вы сможете увидеть уже в седьмом сезоне «Ну-ка, все вместе!», — обещает Евстигнеева. — И пусть «народники» — кто на тройке, кто на санях, кто на чем может — врываются в финал. И может быть, в этом сезоне победителем станет представитель моего жанра.

Олеся Евстигнеева всем своим видом показывает, что будет поддерживать «народников» | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Олеся Евстигнеева всем своим видом показывает, что будет поддерживать «народников»

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Согласен с коллегой один из экспертов сотни, диджей Эльдар Хакимов. Он пропустил народные кастинги, но потом реабилитировался, посмотрев их в эфире, и оказался под тем еще впечатлением.

— В этом году на сцену выйдут по-настоящему яркие артисты, — восхищен Хакимов. — У меня уже есть фавориты, и я уверен, что зрителей ждет мощный сезон, полный открытий и потрясающих голосов.

А вот певица Жасмин, которая в этом сезоне составит компанию сотне в качестве приглашенного эксперта, признается, что вряд ли хотела бы оказаться на месте конкурсантов.

Жасмин от одной мысли о том, что она могла бы оказаться среди конкурсантов, становится не по себе | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Жасмин от одной мысли о том, что она могла бы оказаться среди конкурсантов, становится не по себе

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

— Артисту всегда нужно себя проявлять в вокальных шоу. Мне очень волнительно находиться в сотне, и я представляю, как тяжело участникам. Иногда даже ловишь себя на мысли: а хотела бы я быть на их месте, это такие нервы?! — говорит Жасмин. — Я готова простить конкурсанту, если вдруг не в те ноты попал. Но важно, чтобы в выступлении концепция сложилась, энергия чувствовалась, был разговор со зрителем. И еще для меня лично очень важна песня.

Пока жюри распинались перед талантами участников, зрители уже составили свое мнение относительно всего.

— Восемь лет идет проект. Хоть одно звездное имя зажглось за это время? Закрыть лавочку, — сказала как отрезала одна из зрительниц.

Сотня хочет видеть, кто там так громко выражает свое недовольство | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Сотня хочет видеть, кто там так громко выражает свое недовольство

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

— Эксперты давно не в прайме, живут былыми заслугами, зритель на них не ходит, кого вы хотите обмануть? — задает вопрос Вселенной еще один телезритель. — Квалификации Баскова и Лазарева хватит, чтобы оценить конкурсантов, они всеобъемлющие, а «Россия-1» платит гонорары сбитым летчикам. Почему так? Почему бездельники из сотни, которые никому не интересны, живут и хайпуют, в то время когда на их концерты никто не ходит? Что за беспредел?

Есть и те телезрители, которым и Лазарева с Басковым не надо. Зачем они тогда смотрят шоу — не объясняют.

Лазарев и Басков смотрят на нас так, что без лишних слов становится понятно: никуда они уходить не собираются | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Лазарев и Басков смотрят на нас так, что без лишних слов становится понятно: никуда они уходить не собираются

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

— Пора ведущих заменить. Всегда и всюду, — уверена Татьяна Кузьмичева.

— Лазарев — позор конкурса, — считает Сергей Иванов.

Впрочем, поклонников Сергея Лазарева значительно больше, чем хейтеров.

— Лазарев — гордость любого проекта, — отвечает Сергею Иванову одна из фанаток шоу.

— Нормальные ведущие, ровно отношусь к обоим, но в этом шоу они на своем месте, — убеждена Светлана Герасимова.

— Никто никого не заменит! Это их места и их заслуга! Хватит гнать пургу! Смотрите Малахова! — кричит на всех Татьяна Лукина.

— Кому не нравится, выбор большой в сентябре, выбирайте и смотрите. Шоу «Ну-ка, все вместе» самое лучшее, ведущего и лидера сотни заменить нельзя, это будет уже шоу не то. Ребята, удачи всем, ждем и любим эту передачу, — подытоживает Светлана Гонина.

А вы собираетесь смотреть седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе»?

ПО ТЕМЕ
Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Ну-ка, все вместе Шоу Россия 1 Телевидение Николай Басков Сергей Лазарев Осень Отзыв
