Ярославль охватила цветочная лихорадка: за сбор букетов можно получить приз

Собирать виртуальные букеты можно до 10 марта включительно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В новостях и статьях начали появляться цветы. Нет, мы не просто решили украсить наши сайты и порадовать милых дам. 76.RU запускает игру «Сбор букета», которую мы подготовили в честь Международного женского дня. Еще никогда собирать цветы не было так увлекательно и полезно, ведь за это можно получить призы.

С 21 февраля по 10 марта в новостях будут появляться иконки с различными цветами. Читай как можно больше материалов, чтобы собрать самый большой букет. Призы получат те, кто набрал больше всего цветов, но их количество должно быть больше 1000. Победителю мы подарим Яндекс.Станцию Мини 3, участник на втором месте получит фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9, а замыкающий тройку лидеров — брендированную коробку с несколькими видами чая.

Стать участником игры проще, чем найти свежие тюльпаны 8 марта в цветочных магазинах:

авторизуйся на сайте через электронную почту или соцсети. Иначе мы не сможем тебя найти и вручить приз; приступай к поиску цветов в наших материалах.

Количество собранных цветов будет отображаться в корзине, которую ты найдешь в правом нижнем углу экрана, а также на странице профиля. Подробнее ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.