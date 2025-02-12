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Развлечения Вечерняя викторина тест Только если память не подведет: сможете ответить, как использовали этот предмет в СССР?

Только если память не подведет: сможете ответить, как использовали этот предмет в СССР?

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5 356
3 комментария
Этот предмет из СССР вспомнят не все | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталыЭтот предмет из СССР вспомнят не все | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Этот предмет из СССР вспомнят не все

Источник:

Что лучше поможет расслабиться и отдохнуть, чем быстрая ностальгическая викторина? В очередном выпуске нашей еженедельной рубрики предлагаем вам угадать, как использовали во времена СССР предмет, который мы отыскали на витрине антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. Многие до сих пор используют это в быту.

Мы привели три варианта ответа. Чтобы узнать правильный, кликните на фото. Информацию о назначении этой штуковины ищите ниже.

Итак, это:

  • вешалка для галстука;

  • подставка для книг;

  • амперметр.

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Подставка для книг

Что это такое?

В сложенном виде довольно сложно узнать в этом предмете металлическую подставку для книг. Но если ее собрать, всё становится довольно очевидно. Книга вставлялась в специальные отсеки, расположенные внизу, а выпирающие концы придерживали страницы, чтобы те не перелистывались. Таким образом, книга была открыта, а руки оставались свободными. Часто подобные подставки использовали ученики во время выполнения домашних заданий или прямо на уроках.

Справились? У нас есть для вас еще несколько заданий:

  • массажер или контейнер под яйца: попробуйте угадать эти 5 предметов из СССР;

  • слово «полотер» вам о чем-нибудь говорит? Пройдите хитрый тест на знание предметов из прошлого века;

  • загадочный винтаж и «медуза»-помощница: знаете ли вы, как используют эти советские вещи.

Удалось ли отгадать, зачем был нужен этот предмет?

Да, легкотня
Нет, это что-то новое для меня

Еще один тест на знание предмета из СССР можно пройти по ссылке. А вот это испытание мы подготовили для коренных ярославцев, знающих город как свои пять пальцев.

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Комментарии
3
Гость
7 декабря 2024, 19:00
и где фото?
Гость
7 декабря 2024, 20:32
где он сам?
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