Только если память не подведет: сможете ответить, как использовали этот предмет в СССР?

Что лучше поможет расслабиться и отдохнуть, чем быстрая ностальгическая викторина? В очередном выпуске нашей еженедельной рубрики предлагаем вам угадать, как использовали во времена СССР предмет, который мы отыскали на витрине антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. Многие до сих пор используют это в быту.
Мы привели три варианта ответа. Чтобы узнать правильный, кликните на фото. Информацию о назначении этой штуковины ищите ниже.
Итак, это:
вешалка для галстука;
подставка для книг;
амперметр.
Что это такое?
В сложенном виде довольно сложно узнать в этом предмете металлическую подставку для книг. Но если ее собрать, всё становится довольно очевидно. Книга вставлялась в специальные отсеки, расположенные внизу, а выпирающие концы придерживали страницы, чтобы те не перелистывались. Таким образом, книга была открыта, а руки оставались свободными. Часто подобные подставки использовали ученики во время выполнения домашних заданий или прямо на уроках.
Справились? У нас есть для вас еще несколько заданий:
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Удалось ли отгадать, зачем был нужен этот предмет?
Еще один тест на знание предмета из СССР можно пройти по ссылке. А вот это испытание мы подготовили для коренных ярославцев, знающих город как свои пять пальцев.