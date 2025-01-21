«Решили быть в тренде»: ярославские врачи записали клип на песню про «сигма боя». Видео

Ярославские врачи записали клип под песню про «Сигма боя» Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н. В. Соловьёва / Vk.com











Трендовый хит про «сигма боя» (6+) у многих в последнее время вертится в голове. Песня дуэта Бэтси и Маши Янковской про мальчика, с которым хочет танцевать каждая девчонка, набрала миллионы просмотров в соцсетях и залетела в топ-10 танцевального чарта Billboard Hot Dance / Pop songs, обогнав Кэти Перри, Kesha и Тейлор Свифт.

В Ярославле ритмичную композицию включают не только в салонах заниженных авто или на переменах в школах. «Sigma Boy» слушают и в ярославской клинической больнице им. Н. В. Соловьёва. Любовь к хиту довела врачей до создания собственного клипа. Видео под въедливый припев «Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy / Каждая девчонка хочет танцевать с тобой» опубликовали на странице медучреждения во «Вконтакте» 21 января.

— Композиция «Сигма бой» набрала на YouTube свыше 51 миллиона просмотров. А в социальных сетях под этот трек уже сняли более 140 тысяч клипов. Мы решили не оставаться в стороне и быть в тренде, — подписали видео авторы.

В Ярославле врачи записали клип на песню «Сигма бой» Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н. В. Соловьёва / Vk.com; авторы музыки: «Sigma Boy» (6+), Чертищев Михаил Викторович, Сидорин Серафим Владимирович, Betsy feat. Мария Янковская

К слову, под этот хит снимают клипы не только блогеры и тиктокеры. Даже журналист, ведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от зумерского хита.