Валерий Меладзе вернулся в Россию, а Гоша Куценко стал фигурантом уголовного дела: звёздные события недели

Раньше пара часто делилась совместными фото и видео, активно демонстрируя свою жизнь Источник: albinadzhanabaeva / Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Валерий Меладзе вернулся в Россию, Гоша Куценко чуть не стал подозреваемым по делу об убийстве, Анну Седокову обвиняют в смерти Яниса Тиммы, а Юру Борисова номинировали на премию «Оскар».

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Меладзе вернулся в Россию

Валерий Меладзе покинул Россию после начала спецоперации. Тогда он осторожно формулировал свои фразы, призывал «перестать воевать и сесть за стол переговоров». Но после этого певец моментально оказался в черном списке и лишился концертов. Попытки возобновить концертные туры в России были летом 2022 года, однако Меладзе не особо ждали на родине: билеты продавались плохо, а на корпоративы никто не звал.

После того, как певец покинул Россию, то перестал вести публичную жизнь, и по слухам живет вместе с супругой Альбиной Джанабаевой и их детьми за рубежом. Теперь он пытается зарабатывать в Европе.

Раньше братья Меладзе постоянно следили за своими стареющими родителями. Однако их бегство из России испортило отношения в семье. Пожилые люди остались в Москве, и о них совершенно некому было заботиться. В январе прошлого года от последствий коронавируса скончался их отец — Шот Меладзе. Тогда Валерий приезжал на похороны.

В начале этого года певец вновь решил посетить столицу России, но лишь для того, чтобы навестить могилу отца в честь годовщины со дня его смерти. Перед этим артист навестил маму.

На могилу отца Валерий приехал в сопровождении дочерей Софьи и Арины, а также других членов семьи. Около семи минут Меладзе не рисковал покидать машину, пока родные и его охрана не осмотрели территорию.

А вот его брат Константин Меладзе побоялся возвращаться на родину. Валерий показывал ему могилу по видеосвязи. По информации SHOT, композитор поставил крест на поездки в Москву после того, как ему аннулировали ВНЖ.

Скандал с убийством в «Запорожце» Гоши Куценко

Актер Гоша Куценко чуть не стал подозреваемым по делу об убийстве. На этой неделе в его голубом «Запорожце» нашли труп. Однако быстро выяснилось, что автомобиль актера уже давно стоит открытым во дворе на Кутузовском проспекте. Этот факт не составил труда Альберту Абдуллину воспользоваться машиной. В «Запорожце» он оставил тело женщины, которую убил во время ссоры, спустя три часа после знакомства.

Преступника задержали и он во всем сознался. Во время допроса выяснилось, что Абдуллин уже неделю проживал в машине Гоши Куценко, так как ночевать ему было негде.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Это не первое преступление Абдуллина. Задержанный уже привлекался за кражу, разбой, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В показаниях подозреваемый признал свою вину Источник: Столичный СК / Telegram

Сам же Гоша Куценко узнал об этой новости во время съемок в экспедиции. На допрос актер приехать не смог, так как находился не в Москве. По этому делу он будет проходить в качестве свидетеля.

Источник: Гоша Куценко / Telegram

Следователи подозревают Седокову в смерти Яниса Тиммы

После смерти бывшего супруга певицы Анны Седоковой, не проходит и недели без новых подробностей этой трагедии. Теперь выяснилось, что Седокову вызвали на допрос и подозревают в смерти Яниса Тиммы.

Предприниматель из Майями Марк Пугачев — друг Яниса Тиммы, решил провести собственное расследование по этому поводу и выяснил, что баскетболиста на самом деле убили. В своих соцсетях Пугачев опубликовал фрагменты переписки Тиммы с каким-то человеком, который помогал баскетболисту с российским гражданством. Изучив их, предприниматель отметил:

— Я придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы всё обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений.

Бизнесмен подытожил, что человек не ушел сам и что кто-то здесь постарался, однако вопрос о том, кто именно, остается открытым. Он выразил свою уверенность в том, что у этого человека было много планов, и отметил, что люди, которые действительно хотят покончить с собой, не будут заниматься вопросами паспорта, поскольку это не имеет смысла в такой ситуации.

Источник: pugachevmark / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пугачев добился того, чтобы по факту насильственной смерти баскетболиста в Латвии возбудили уголовное дело.

Пока певица никак не комментирует нападки в свою сторону, но ей пришлось явиться к следователям в России, здесь тоже пытались разобраться в смерти её бывшего мужа.

— Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее объяснения взяли. Это совершенно разные вещи, — рассказал нашим коллегам из Starhit.ru криминалист Михаил Игнатов.

Кулик назвал сына Лотерей

Пока у одних в жизни полный хаос, кто-то становится родителем. В третий раз отцом стал Евгений Кулик. Малышу дали имя, которое он с супругой скорее всего, выдумал: Кулик Лотерей Евгеньевич.

Актер и блогер опубликовал фото из палаты, на котором держит кроху на руках. Рядом стоит его жена Ригина. Кулик иронично называет себя «отец-героин» (как мать-героиня).

После новости об имени сына, фанаты звездной пары набросились на них в комментариях с расспросами, пытаясь понять, шутят они или нет.

Погребняк вышла замуж

Мечта российского дизайнера Марии Погребняк наконец осуществилась. Накануне она вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского и рассказала об этом в соцсетях.

Свадьбу пара сыграла на берегу острова Маврикий, где обменялась клятвами в подвенечных нарядах, а официально они расписались в августе 2024 в одном из столичных МФЦ. Тогда все прошло скромно, так как дизайнер ждала четвертого ребенка и уже через неделю родила сына.

Но накануне торжество решили отпраздновать с размахом, к тому же общий сын уже немного подрос.

На Маврикий молодожены приехали в начале января и планируют провести на райском острове еще несколько недель. Мария была в белом платье с пышным подолом и длинной фатой. А вот жених облачился в светлый костюм из легкой ткани и к алтарю вышел босиком.

По словам дизайнера, ее мечта сбылась. Платье она выбирала скрупулезно, а финальный выбор сделала лишь за два дня до церемонии.

Маму Виктории Бони изуродовали хирурги

На Викторию Боню вновь обрушился шквал хейтеров. Звезда организовала матери пластическую операцию по бартеру. А в итоге хирург Максим Иванчук изуродовал женщину.

В результате операции у матери Бони случился некроз тканей лица, остались шрамы и рубцы. Правду о неудачной операции Виктория рассказала лишь спустя год. По ее словам, мама очень долго ходила с «дырой в щеке».

Источник: Starhit.ru











— У нас не было цели делать ее бесплатно, он нас обхаживал и рассказывал как он все шикарно сделает. Цель была сделать аккуратно и красиво. Но сейчас узнаю много таких историй, мне пишут его пациенты со всего мира, которые делали за 50-60 тысяч долларов и результат такой же. Трубку на них не берет и ничего не добьешься, — написала дива в соцсетях.

Мнения фанатов телеведущей разделились, некоторые ей посочувствовали, но многие посчитали, что за случившееся с мамой ответственна именно Боня, потому как в свою пластику она вложила более 20 миллионов рублей, а для матери сочла возможным получить бесплатную услугу в обмен на рекламу.

Источник: victoriabonya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юра Борисов номинирован на «Оскар»

У актера Юры Борисова теперь есть армия англоязычных фанатов, а все потому, что его номинировали на премию «Оскар» после роли второго плана в американском фильме «Анора» (18+).

Борисов рассказал, что после новости о номинации ему звонят и пишут друзья каждые 20 секунд, а жена и вовсе не могла сдержать эмоций.

Актер Юра Борисов рассказал, как отреагировал на новость о номинации на «Оскар» Источник: Abc.com

— Моя жена кричала. Я ничего не успел понять и услышать, мы ехали в машине. Мою номинацию и мое имя объявили самыми первыми. Она сразу начала кричать. Это длилось около часа. Так что из-за нее я понятия не имею, что показывали и говорили дальше, — поделился актер.

Теперь Борисову придется побороться за награду с Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом, Джереми Стронгом и Кираном Калкиным. Ранее российский актер уступил Калкину премию «Золотой Глобус» в той же номинации.

Всё, что известно о Юре Борисове Источник: Никита Егоров / Городские порталы

Российских звезд может ждать депортация из Голливуда по новому закону Трампа

Если у Юры Борисова в Голливуде все прекрасно, то вот у других звезд российского шоу-бизнеса дела обстоят, мягко говоря, не очень. Стало известно, что Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом в 2024 году) и Александр Шпак, а также король рунета Илья Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов Дональда Трампа.

В ближайшее время российские звезды могут расстаться с Голливудом вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах.

Первый из них уже отправился домой. Уроженец Коврова Евгений Машинин, которого задерживали в России на несанкционированных митингах после начала СВО. Из-за этого он попросил убежища в США, но проходил границу в упрощенном формате.

В этом случае немного больше повезло Даниле Поперечному (иноагент). Он опроверг слухи о своей депортации и рассказал, что правительство Америки признало его заслуги, как артиста и комика, и выдало грин-карту, которая позволяет постоянно жить и работать на территории Штатов, передает Starhit.ru.

Новый тур Лолиты под угрозой срыва

Из-за нового скандала Лолита может не поехать в весенний тур. Певица уже получила первые отказы.

Организаторы тура звезды получили письмо от владельцев концертного зала в одном из российских городов, где в ближайшие три месяца должно состояться выступление певицы. В письме указали, что в зале в течение трёх дней, захватывая дату концерта, будут «менять кабель, поэтому не будет света», передает SHOT.

В настоящее время у певицы запланировано десять концертов в разных городах России до конца апреля. Певица не стала раскрывать, от какого именно города она получила отказ. Сейчас представители Лолиты ведут переговоры и пытаются сохранить выступление.