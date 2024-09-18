«Смотрится здорово»: дачница поделилась оригинальным способом украшения участка. Это сможет каждый

Как можно украсить участок Источник: Ольга Догадаева / Кирилл Поверинов











Ольга Догадаева из поселка Искра Октября Рыбинского района Ярославской области живет в частном доме и выращивает гигантские овощи. Она — «мама» тыквы весом в 350 килограммов. А еще Ольга вырастила самый большой кабачок в России.

Дачница нашла интересный способ украшения своего участка. По ее словам, привычные многим атрибуты уже устарели.

— Многие делают фигуры из старых покрышек, лебедей, лягушек. По мне это, конечно, ну совсем прошлый век, — призналась в беседе с порталом 76.RU Ольга.

Вместо этого она предлагает делать «живые» и даже съедобные изгороди. Например, можно украсить участок маленькими тыквами и даже кустами томатов.

— В этом году сажала декоративные тыковки Лагенарии, маленькие тыковки по забору, смотрится здорово. Или еще можно посадить красивую фасоль. Всё это можно пустить по забору, — рассказала Ольга.

Так выглядит изгородь из крупных тыкв на металлическом заборе Источник: Ольга Догадаева











Плоды растут прямо на ограждении Источник: Ольга Догадаева











По поводу цветов Ольга Догадаева считает, что минимализм выглядит стильно.

— Хотя у каждого свои вкусы, мне нравится минимализм, уличные суккуленты в камнях. А так я за то, чтобы везде сажать то, что можно съесть: живую изгородь из томатов, клумбу с томатами, кашпо с томатами, — рассказала Ольга.

Маленькие тыквы станут украшением деревянной изгороди Источник: Максим Синицын











«Съедобный» забор — оригинальный способ украсить дачу Источник: Максим Синицын











Вместо цветов на даче можно сделать съедобные украшения Источник: Ольга Догадаева

Лагенария украшает собой сарай Источник: Ольга Догадаева











Такое украшение участка выглядит необычно Источник: Ольга Догадаева











Также Ольга говорит — при выборе забора, по ее мнению, лучше отдать предпочтение варианту, изготовленному из дерева.

— Тут вопрос цены, конечно. А так лучше всего всегда смотрится дерево, оно уют добавляет, — считает Ольга.