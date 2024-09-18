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Мой дом Обустраиваем дачу «Смотрится здорово»: дачница поделилась оригинальным способом украшения участка. Это сможет каждый

«Смотрится здорово»: дачница поделилась оригинальным способом украшения участка. Это сможет каждый

Ольга Догадаева поделилась неочевидными советами по оформлению пространства на фазенде

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2 комментария

Как можно украсить участок

Ольга Догадаева из поселка Искра Октября Рыбинского района Ярославской области живет в частном доме и выращивает гигантские овощи. Она — «мама» тыквы весом в 350 килограммов. А еще Ольга вырастила самый большой кабачок в России.

Дачница нашла интересный способ украшения своего участка. По ее словам, привычные многим атрибуты уже устарели.

— Многие делают фигуры из старых покрышек, лебедей, лягушек. По мне это, конечно, ну совсем прошлый век, — призналась в беседе с порталом 76.RU Ольга.

Вместо этого она предлагает делать «живые» и даже съедобные изгороди. Например, можно украсить участок маленькими тыквами и даже кустами томатов.

— В этом году сажала декоративные тыковки Лагенарии, маленькие тыковки по забору, смотрится здорово. Или еще можно посадить красивую фасоль. Всё это можно пустить по забору, — рассказала Ольга.

Так выглядит изгородь из крупных тыкв на металлическом заборе

Плоды растут прямо на ограждении

По поводу цветов Ольга Догадаева считает, что минимализм выглядит стильно.

— Хотя у каждого свои вкусы, мне нравится минимализм, уличные суккуленты в камнях. А так я за то, чтобы везде сажать то, что можно съесть: живую изгородь из томатов, клумбу с томатами, кашпо с томатами, — рассказала Ольга.

Маленькие тыквы станут украшением деревянной изгороди

«Съедобный» забор — оригинальный способ украсить дачу

Вместо цветов на даче можно сделать съедобные украшения

Лагенария украшает собой сарай

Такое украшение участка выглядит необычно

Также Ольга говорит — при выборе забора, по ее мнению, лучше отдать предпочтение варианту, изготовленному из дерева.

— Тут вопрос цены, конечно. А так лучше всего всегда смотрится дерево, оно уют добавляет, — считает Ольга.

Ранее мы рассказывали о пяти способах украсить дачу с минимальными усилиями. А ландшафтный дизайнер объясняла, чего не стоит делать на своем участке, чтобы он не выглядел «колхозно».

ПО ТЕМЕ
Дача Украшение двора Овощи Участок Огород
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Комментарии
2
Гость
18 сентября 2024, 08:28
Опять?
Гость
18 сентября 2024, 08:51
Сараю конец. Корни растений разрушат постройку
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