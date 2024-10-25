«Из обычных семян»: ярославская домохозяйка раскрыла секрет как вырастить огурец-гигант

Ольга вырастила из огурца обычного сорта гигантский Источник: Фазенда с Олей и Ксюшей / Vk.com











Жительница поселка Искра Октября Рыбинского района Ярославской области Ольга Догадаева вырастила огурец весом почти в 3 килограмма. Домохозяйка занимается разведением овощей-гигантов, используя специальные семена. Но этот экземпляр вырос из обычных.

Сажала семечки в землю

— Это у меня был не сорт, а гибрид «Китайского императора», — пояснила Ольга. — Я сажала их прямым посевом в грунт. За счет этого они лучше растут. Когда мы выращиваем дома, через рассаду, они потом дольше приживаются, часто болеют.

Чтобы избежать этих моментов, Ольга решила сажать огурцы напрямую в землю. Для этого нужно было дождаться момента, пока земля прогреется. Но из-за холодной весны он долго не наступал.

— Я искусственно ее попыталась нагреть. Для этого я скосила газон, поставила в тачке кучу. И когда у меня температура в куче мульчи поднялась выше 50 градусов, я выкопала лунки, заложила туда мульчи, присыпала землей и стала ждать, когда грунт сверху прогреется, чтобы был хороший рост для семечка. Буквально 15–20 минут, и грунт у меня нагрелся до 20 градусов, я посадила три семечка, — рассказала Ольга Догадаева.

Мульча — это органические или неорганические материалы, которыми укрывают почту рядом с растениями. Обычно ее используют, чтобы растениям было легче переносить перепады температуры и влажности, и защитить их от вредителей. Неорганическую мульчу зачастую используют для того, чтобы регулировать температуру почвы.

Ольга посадила в грунт семечки 28 мая. Взошло два из трех.

— Потом я наблюдала, какое лучше развивалась. Одно удалила и один куст оставила. Он у меня рос, я его формировала, удаляла все пасынки. И, когда куст был где-то на высоте метра, я оставила один огурец, его поливала, а все остальные удалила, пояснила Ольга.

Огурец достиг веса почти в 3 килограмма Источник: Фазенда с Олей и Ксюшей / Vk.com











«Поливала не как обычные огурцы»

Опылять будущего гиганта было не нужно, это — самоопыляемый гибрид, объяснила Ольга. Главная задача состояла в том, чтобы удалять лишние огурцы.

— Иногда я, конечно, пропускала их, так как они очень быстро росли. Но всё же куст я держала в узде, чтобы все силы шли именно на один огурец. Ну, и, конечно же, полив. Поливала не как обычные огурцы. У меня росло три куста. Два гигантских огурца и один обычный, — пояснила Ольга.

Я выливала, в зависимости от погоды, от 10 до 20 литров на три куста. Потому что огурцы любят попить, за счет этого и наливаются лучше. Ольга Догадаева Выращивает гигантские овощи

Также Ольга спасала куст от палящего солнца. Зной растение переносило не лучшим образом.

— В сильную жару его притеняла, потому что он у меня в теплице был в самом солнечном углу — его с двух сторон поджаривало. И приходилось его притенять, чтобы ему стало получше, — рассказала Ольга Догадаева.