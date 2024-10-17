«Охрана поговорит после концерта»: Сергей Лазарев отчитал ярославцев на концерте. Видео

Лазарев дал два сольника подряд в КЗЦ «Миллениум» Источник: читатель 76.RU











16 октября во время концерта в Ярославле (16+) Сергей Лазарев отчитал зрителей. Шутя певец заметил, что зал пассивно реагирует на его песни и решил взбодрить поклонников.

— У нас очень серьезная правая часть зала, — заметил Лазарев в середине концерта. — Есть отдельные персоналии, с которыми охрана поговорит после концерта. Будет четыре часа держать их в комнате и ставить песни Сергея Лазарева. До тех пор, пока не выучат тексты всех песен и не научаться громко-громко аплодировать. На самом деле я шучу. Вы невероятные! Два дня подряд вы дарите нам счастье. Я надеюсь, что вы тоже сегодня получаете удовольствие.

Обращение Лазарева к залу Источник: читательница 76.RU

Также на концерте Сергей Лазарев обратил внимание, что видит всех зрителей в зале. Замечает каждого, кто не хлопает и не подпевает ему.

Правда, через несколько песен после обращения Лазарева зал раскачался. Люди вставали со своих мест и танцевали в проходах. Пассивных, казалось, нет. Все полторы тысячи зрителей пели хиты артиста в унисон.

Концерт Сергея Лазарева прошел в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» Источник: читательница 76.RU Алена

К слову, в Ярославле Лазарев дал два концерта подряд: 15 и 16 октября. Цены на оба вступления одинаковые: билеты стояли от 2 до 8 тысяч рублей. Свободных мест в зале КЗЦ «Миллениум» практически не было.

С шоу-програмой «Я не боюсь» Сергей Лазарев ездил по городам России не первый год. Концерты в Ярославль были 160 и 161 по счету.

— Друзья, каждый раз возвращаясь в Ярославль готовимся к очень яркому вечеру. И сегодняшний — не исключение. <…> В этом музыкальном спектакле нет пустой болтовни, бессмысленных разговоров. Я думаю, что вы это заметили. Всё, что происходит на сцене, это очень важно. Главные действующие лица в спектакле — песни. Тексты песен — это диалоги, ну а мы, артисты на сцене, лишь придаем смысл происходящему, — рассказал певец.