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Развлечения «Охрана поговорит после концерта»: Сергей Лазарев отчитал ярославцев на концерте. Видео

«Охрана поговорит после концерта»: Сергей Лазарев отчитал ярославцев на концерте. Видео

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Лазарев дал два сольника подряд в КЗЦ «Миллениум»

16 октября во время концерта в Ярославле (16+) Сергей Лазарев отчитал зрителей. Шутя певец заметил, что зал пассивно реагирует на его песни и решил взбодрить поклонников.

— У нас очень серьезная правая часть зала, — заметил Лазарев в середине концерта. — Есть отдельные персоналии, с которыми охрана поговорит после концерта. Будет четыре часа держать их в комнате и ставить песни Сергея Лазарева. До тех пор, пока не выучат тексты всех песен и не научаться громко-громко аплодировать. На самом деле я шучу. Вы невероятные! Два дня подряд вы дарите нам счастье. Я надеюсь, что вы тоже сегодня получаете удовольствие.

Обращение Лазарева к залу

Также на концерте Сергей Лазарев обратил внимание, что видит всех зрителей в зале. Замечает каждого, кто не хлопает и не подпевает ему.

Правда, через несколько песен после обращения Лазарева зал раскачался. Люди вставали со своих мест и танцевали в проходах. Пассивных, казалось, нет. Все полторы тысячи зрителей пели хиты артиста в унисон.

Концерт Сергея Лазарева прошел в Ярославле в КЗЦ «Миллениум»

К слову, в Ярославле Лазарев дал два концерта подряд: 15 и 16 октября. Цены на оба вступления одинаковые: билеты стояли от 2 до 8 тысяч рублей. Свободных мест в зале КЗЦ «Миллениум» практически не было.

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С шоу-програмой «Я не боюсь» Сергей Лазарев ездил по городам России не первый год. Концерты в Ярославль были 160 и 161 по счету.

— Друзья, каждый раз возвращаясь в Ярославль готовимся к очень яркому вечеру. И сегодняшний — не исключение. <…> В этом музыкальном спектакле нет пустой болтовни, бессмысленных разговоров. Я думаю, что вы это заметили. Всё, что происходит на сцене, это очень важно. Главные действующие лица в спектакле — песни. Тексты песен — это диалоги, ну а мы, артисты на сцене, лишь придаем смысл происходящему, — рассказал певец.

Ранее читатели 76.RU, которые были на первом концерте Лазарева в Ярославле поделились впечатлениями от шоу. Зрители остались в шоке от танцев певца. Видео — смотрите в этом материале.

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Сергей Лазарев Концерт Шоу Выступление Артист Певец
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