Цена в 8 тысяч не пугает: ярославцы раскупили дорогие билеты на концерты Сергея Лазарева

Ярославцы раскупили билеты на концерты Сергея Лазарева (16+). Любимец женщин всех возрастов будет выступать в КЗЦ «Миллениум» два дня подряд — 15 и 16 октября.
По данным на 13:20 14 октября, на первый сольник Лазарева весь зал выкуплен. Свободными остались только четыре кресла в разных частях партера и бельэтажа. Их цена варьируется от 3,2 до 6 тысяч рублей.
Согласно данным на сайте КЗЦ «Миллениум», большой зал вмещает до 1448 зрителей.
Что известно про Сергея Лазарева?
Сергея Лазарева знают со времен группы Smash (начала 2000-х). Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев был дважды — в 2016 и 2019 годах. Однако победить так и не смог.
Лазарев умудряется завоевывать всё новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся» (16+), «Снег в океане» (16+), «Это всё она» (16+), «Я не боюсь» (16+), «Шепотом» (16+) и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.
К слову, Сергею порой тяжело отделаться от пристального внимая слушательниц. Тысячи фанаток не отрываясь следили за его бурным романом с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме того, Лазареву приписывали вражду с другим звездным участником «Евровидения» — Димой Биланом.
Сергей с чистой репутацией, изредка, но попадает в светские скандалы. То рождение дочери от суррогатной матери скроет, то музыкальный батл объявит, то пранк на федеральном шоу «Маска» (12+) устроит.
На второй концерт Сергея Лазарева в Ярославле места в зале еще есть. По данным на 14 октября, всего пустуют 193 кресла из 1488 — большая часть билетов раскуплены.
Цены на оба концерта одинаковые. Билеты стоят от 2 до 8 тысяч рублей. Правда самые дешевые уже разобрали. Большее количество свободных мест осталось в партере. Те, что ближе к сцене, дороже всего. Их почти не осталось.
Стоит отметить, что Сергей Лазарев ранее приезжал в Ярославль с той же концертной программой «Я не боюсь» (16+). Осенью 2023 года певец дал у нас в городе два сольных концерта. О том, как это было, читайте в этом материале.