Цена в 8 тысяч не пугает: ярославцы раскупили дорогие билеты на концерты Сергея Лазарева

Сергея Лазарева знают со времен группы Smash (начала 2000-х). Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев был дважды — в 2016 и 2019 годах. Однако победить так и не смог.

Лазарев умудряется завоевывать всё новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся» (16+), «Снег в океане» (16+), «Это всё она» (16+), «Я не боюсь» (16+), «Шепотом» (16+) и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

К слову, Сергею порой тяжело отделаться от пристального внимая слушательниц. Тысячи фанаток не отрываясь следили за его бурным романом с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме того, Лазареву приписывали вражду с другим звездным участником «Евровидения» — Димой Биланом.

Сергей с чистой репутацией, изредка, но попадает в светские скандалы. То рождение дочери от суррогатной матери скроет, то музыкальный батл объявит, то пранк на федеральном шоу «Маска» (12+) устроит.