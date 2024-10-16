«Его танцы — просто шок!»: Сергей Лазарев удивил ярославцев своим шоу. Видео

Ярославцы поделились своими впечатлениями от концерта Лазарева Источник: читательница 76.RU Лиза Рахманова











15 октября в Ярославле отгремел концерт Сергея Лазарева (16+). Любимец женщин всех возрастов покорил полутора тысячный зрительский зал в КЗЦ «Миллениум». Поклонница артиста поделилась с нашим порталом своими впечатлениями от концерта.

— Сережа Лазарев и его танцоры — в самое сердце, — рассказала 76.RU Лиза Рахманова. — Он правда пел вживую, как и было обещано организаторами. Даже моментами, когда он во время танцев передавал микрофон из рук в руки, звук пропадал. Было понятно, что поет не под фонограмму. Лазарев очень классно отработал концерт: декорации, свет, танцы. Всё было слажено идеально. Мы сидели в бельэтаже, но нам всё было замечательно видно благодаря классно настроенному свету.

Кадры с концерта Лазарева Источник: Лиза Рахманова / читательница 76.RU

У Сергея Лазарева запланировано в Ярославле два концерта подряд. Второй пройдет в том же зале 16 октября. Цены на оба вступления одинаковые. Билеты стоят от 2 до 8 тысяч рублей.

— С аудиторией немного разговаривал. Скорее всего, это просто не входит в его программу. Концерт длился два часа. У зрителей только спросил: «Ярославль, как у вас дела?» Сказал, что у нас юбилейный 160-й концерт. И отметил, что очень рад к нам возвращаться, — отметила Лиза. — В основном он пел, в перерывах убегал быстренько переодеться. У него было несколько нарядов.

Как отметил другой зритель сольника Лазарева, свободных мест в зале не было. Все билеты были раскуплены.

— На концерт пошел с девушкой за компанию, так как она очень любит его песни. Но и сам остался в восторге, — поделился с 76.RU Артем. — Шоу высшего уровня. Его танцы — просто шок! Как он поет и при этом активно двигается. Это мастерство высшего уровня. Если Лазарев приедет к нам в город в следующем году, обязательно пойдем на него еще раз.