Эпидемиологи разрешили начать учебный год 1 сентября (и провести линейки)

Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнется в срок. Образовательный процесс будет проходить в традиционном формате.



— Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты, — заявила Голикова.