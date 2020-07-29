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Эпидемиологи разрешили начать учебный год 1 сентября (и провести линейки)

Об этом заявила Татьяна Голикова

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Обучение будет проходить в традиционном формате

Обучение будет проходить в традиционном формате

Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации заместитель председателя правительства и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнется в срок. Образовательный процесс будет проходить в традиционном формате.

— Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты, — заявила Голикова.

92% вузов также начнут учебу с 1 сентября, остальные — с 14-го. Переносить срок начала учебы можно, но не более чем на два месяца.

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