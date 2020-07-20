«Это просто страх родителей»: психологи о том, как самостоятельно подготовить первоклашку к школе

Если же выпускного не было никакого, его можно устроить самим. Полина Зелексон предлагает вернуться к этому, когда детские сады откроются и заболеваемость станет ниже: прийти в группу, попрощаться с самим садиком, с воспитателем, поговорить с ним о том, что в его жизни изменится. Можно сделать это 1 сентября, после школы.



Не курсами едиными

Еще один страх родителей — ребенок не ходил на подготовку, пропустил садик, а значит, к школе не готов. Но это не так. Во-первых, во многих детских садах педагоги нашли возможность удаленно работать с детьми, реализовывать образовательную программу.



— Например, в Екатеринбурге в условиях самоизоляции был создан и реализуется проект «Онлайн Детский Сад». Это, конечно, для нас необычно, но многие справились — занятия проводились в соответствии с программой, при этом в доступной, занимательной форме, — рассказывает педагог-психолог Людмила Сидорова.



Во-вторых, ребенка готовят к школе не за полгода. Последние месяцы — это просто финишная прямая. Готовность к школе — это не только умение читать и писать.

