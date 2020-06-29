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В Ярославской области стартует основной период сдачи ЕГЭ. Заставят ли выпускников надевать маски

Власти определились, как будут работать пункты проведения единого государственного экзамена

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Выпускникам предложат надеть маски и перчатки, но заставлять это делать не будут

Выпускникам предложат надеть маски и перчатки, но заставлять это делать не будут

В Ярославской области 3 июля стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. Для этого в регионе организовано 43 пункта сдачи экзаменов.

— ЕГЭ в этом году будет организован в особых условиях, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Главное — это сохранение здоровья детей. В этом году проходить данные испытания планирует 5831 человек, из них 5100 — нынешние выпускники. Для этого в регионе организовано 43 пункта сдачи экзаменов.

К проведению ЕГЭ привлекут более трёх тысяч взрослых: организаторов, педагогов и технических специалистов. Также за ходом экзаменов в режиме онлайн будут следить 37 общественных наблюдателей. И, конечно, задействуют медицинских работников — около 100 человек.

В пунктах проведения экзаменов будут регулярно делать уборку, поставят дозаторы с антисептиками для рук. Выпускники будут сидеть друг от друга не ближе 1,5 метра. Поэтому в большинстве аудиторий будет по девять мест.

— На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом решили, что требовать обязательное наличие масок и перчаток у выпускников не будут, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Ребятам будут предложены эти рекомендованные средства защиты при входе в пункт сдачи ЕГЭ, но настаивать на их применении организаторы не станут. Для взрослых участников экзаменов все меры защиты, включая маски и перчатки, обязательны.

Напомним, ЕГЭ в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией сдают только те, кто планирует поступать в вузы. В числе предметов — русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Экзамен по базовой математике не проводится. Выпускники прошлых лет сдают экзамены в те же сроки, что и выпускники текущего года. Учащиеся 10-х классов в 2020 году участниками ЕГЭ являться не могут.

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