В Ярославской области стартует основной период сдачи ЕГЭ. Заставят ли выпускников надевать маски

К проведению ЕГЭ привлекут более трёх тысяч взрослых: организаторов, педагогов и технических специалистов. Также за ходом экзаменов в режиме онлайн будут следить 37 общественных наблюдателей. И, конечно, задействуют медицинских работников — около 100 человек .



В пунктах проведения экзаменов будут регулярно делать уборку, поставят дозаторы с антисептиками для рук. Выпускники будут сидеть друг от друга не ближе 1,5 метра . Поэтому в большинстве аудиторий будет по девять мест.



— На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом решили, что требовать обязательное наличие масок и перчаток у выпускников не будут, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Ребятам будут предложены эти рекомендованные средства защиты при входе в пункт сдачи ЕГЭ, но настаивать на их применении организаторы не станут. Для взрослых участников экзаменов все меры защиты, включая маски и перчатки, обязательны.



Напомним, ЕГЭ в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией сдают только те, кто планирует поступать в вузы. В числе предметов — русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Экзамен по базовой математике не проводится. Выпускники прошлых лет сдают экзамены в те же сроки, что и выпускники текущего года. Учащиеся 10-х классов в 2020 году участниками ЕГЭ являться не могут.

