В Ярославской школе № 46 учителя решили сделать необычный подарок выпускникам 9-го класса. Педагоги записали клип-пародию на песню Morgenshtern Yung Hefner.

— Выпустили вас, и теперь мы кайфуем! — поют учителя и с облегчением выкидывают исписанные тетради и журналы.

Клип придумал Константин Пахнин — он работал в этой школе учителем физкультуры.

— Сейчас работаю педагогом-организатором. И я кавээнщик. Ученикам очень понравилось. Многие писали, что этот последний звонок получился даже круче, чем обычный, который проходит каждый год. Восьмиклассники сказали, что уже ждут свой последний звонок. Учителя, что помоложе, конечно, в курсе такой музыки, — говорит Константин.