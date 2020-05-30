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Долой тетрадки!

Долой тетрадки!

В Ярославской школе № 46 учителя решили сделать необычный подарок выпускникам 9-го класса. Педагоги записали клип-пародию на песню Morgenshtern Yung Hefner.

— Выпустили вас, и теперь мы кайфуем! — поют учителя и с облегчением выкидывают исписанные тетради и журналы.

Клип придумал Константин Пахнин — он работал в этой школе учителем физкультуры.

— Сейчас работаю педагогом-организатором. И я кавээнщик. Ученикам очень понравилось. Многие писали, что этот последний звонок получился даже круче, чем обычный, который проходит каждый год. Восьмиклассники сказали, что уже ждут свой последний звонок. Учителя, что помоложе, конечно, в курсе такой музыки, — говорит Константин.

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    последний звоноквыпускной в Ярославле
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