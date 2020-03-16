Досрочную сдачу ЕГЭ в России перенесут из-за коронавируса

Во многих регионах школьников уже отправили на карантин

Расписание сдачи Единого государственного экзамена изменят из-за коронавируса. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Как пишет ТАСС, пока решение принято только по досрочной сдаче экзамена. Точная дата проведения станет известна позже.

Финалы Всероссийских олимпиад для школьников также будут перенесены. Во многих регионах России учебные заведения уже закрыли на карантин, детей отправили на внеочередные каникулы. Многие офисы также переходят на удалённую работу.