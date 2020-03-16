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Досрочную сдачу ЕГЭ в России перенесут из-за коронавируса

Новое расписание экзаменов дадут уже на этой неделе

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Во многих регионах школьников уже отправили на карантин

Во многих регионах школьников уже отправили на карантин

Расписание сдачи Единого государственного экзамена изменят из-за коронавируса. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Как пишет ТАСС, пока решение принято только по досрочной сдаче экзамена. Точная дата проведения станет известна позже.

Финалы Всероссийских олимпиад для школьников также будут перенесены. Во многих регионах России учебные заведения уже закрыли на карантин, детей отправили на внеочередные каникулы. Многие офисы также переходят на удалённую работу.

По последним данным от властей, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93 человек, четверым удалось вылечиться. 86 случаев — завозные. Под наблюдением медиков остаются 15 тысяч человек, все они абсолютно здоровы. Ранее правительство пообещало поддержать отрасли, которые оказались в зоне риска — строительство, туризм и авиаперевозки. Поддержат власти и тех, кто борется с болезнью: медикам пообещали выплатить премии. Тем, кто уходит на карантин, выплатят больничный в особом порядке.

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ЕГЭкоронавирусТатьяна Голикова
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
16 мар 2020 в 16:34

а еще говорят , что некоторые добровольно уходят на карантин аж до самой пенсии 😁