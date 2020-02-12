«Закрыто 138 классов»: из-за карантина в школах Ярославской области перенесли каникулы

В Роспотребнадзоре по Ярославской области накануне сообщили о выявленных случаях гриппа и ОРВИ в регионе. Из-за роста заболевших детей на карантин закрывают классы в школах.



— На карантин в регионе закрыто 138 классов в 46 школах, — сообщили в департаменте образования Ярославской области. — В Ярославле карантин объявлен в 47 классах в 22 школах, в Рыбинске три школы полностью закрыты. Также закрыты классы в некоторых школах Углича, Пошехонья и Некоуза. В четырех школах региона для 10 первых классов перенесены каникулы.

