«Закрыто 138 классов»: из-за карантина в школах Ярославской области перенесли каникулы

В Роспотребнадзоре по Ярославской области накануне сообщили о выявленных случаях гриппа и ОРВИ в регионе. Из-за роста заболевших детей на карантин закрывают классы в школах.
— На карантин в регионе закрыто 138 классов в 46 школах, — сообщили в департаменте образования Ярославской области. — В Ярославле карантин объявлен в 47 классах в 22 школах, в Рыбинске три школы полностью закрыты. Также закрыты классы в некоторых школах Углича, Пошехонья и Некоуза. В четырех школах региона для 10 первых классов перенесены каникулы.
Чтобы не болеть, в Роспотребнадзоре посоветовали ярославцам укреплять и закалять организм — высыпаться, больше находиться на свежем воздухе, одеваться по погоде. Если промочили ноги, дома нужно их пропарить в теплой воде. Также, по словам специалистов, укреплению организма способствует включение в рацион продуктов, содержащих витамины А и С, цинк и кальций. Это цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой.
Важно!
Меры профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдение которых поможет Вам избежать заболевания:
- старайтесь избегать массовых скоплений людей, близких контактов с больными людьми;
- увлажняйте воздух дома и на работе, чаще проветривайте помещение;
- чаще мойте руки с мылом или используйте для обработки рук спиртосодержащие средства очистки;
- включайте в рацион питания природные фитонциды — чеснок и лук, употребляйте продукты, богатые витамином С (цитрусовые, морсы из клюквы, смородины, брусники, настой шиповника и
т. д.);
- старайтесь вести здоровый образ жизни, сохраняйте физическую активность;
- прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой) при чиханье или кашле;
- если Вы оказались в помещении (пространстве) с больными людьми, используйте одноразовую маску для лица. При этом помните, что маску необходимо менять каждые 4 часа, только тогда ее применение будет эффективным;
- если Вы заболели гриппоподобным заболеванием, по возможности оставайтесь дома и максимально избегайте контактов с другими членами семьи. Если Вам надо выйти из дома, используйте маску для лица.
Что должно быть в домашней аптечке
Нужны:
- противовирусные препараты, но только те, которые имеют доказанную эффективность против вируса гриппа. Это препараты — ингибиторы нейраминидазы. Но не гомеопатические средства и не «противовирусные против всех ОРВИ с эффектом повышения иммунитета»;
- физраствор для промывания носа и удаления вирусов с поверхности слизистой (возможно, в виде спрея, но можно его и просто закапать);
- аспиратор для отсасывания слизи из носа у маленьких детей;
- сосудосуживающие капли — но ни в коем случае не капли для взрослых и не бесконтрольно (передозировки нафтизина — это опасно);
- парацетамол или ибупрофен для снижения высокой температуры;
- леденцы, спреи с анестетиками при боли в горле;
- при осложнениях и по назначению врача — антибиотики (их можно купить только по рецепту врача). Если принимать антибиотик в начале ОРВИ, то он подействует не на бактерии, которые могут быть причиной возможных осложнений, а на собственную микрофлору бронхов и легких, задача которой как раз и противостоять агрессивным бактериям. Поэтому прием антибиотиков «для профилактики» может выйти себе дороже.
Не нужны:
- противовирусные препараты против ОРВИ, в том числе с иммунотропным действием. Вердикт Союза педиатров: они не оказывают значимого клинического эффекта, поэтому их назначение нецелесообразно. Исключением здесь могут быть только препараты, стимулирующие выработку интерферона. Но и здесь вопрос — потому что значимый эффект от их применения бывает не всегда и он минимален;
- гомеопатические средства. Союз педиатров считает, что и их эффективность не доказана;
- аспирин, нимесулид и метамизол — они не используются для снижения температуры у детей из-за серьезных побочных эффектов (если сомневаетесь, смотрите состав препарата в аннотации);
- препараты системного действия (порошки и таблетки), которые снижают температуру и уменьшают заложенность носа. Заманчиво полечить ребенка с их помощью и хотя бы немного выспаться самому, но лучше не рисковать (возможны побочные действия);
- препараты против кашля, откашливающие, муколитики, в том числе и препараты с растительными компонентами. Подчеркиваем: при ОРВИ они не нужны. Кашель при ОРВИ у детей часто бывает вызван стеканием слизи из полости носа, которая раздражает рецепторы носоглотки. Чтобы такого не было, нос ребенку промывать нужно чаще, а слизь отсмаркивать или отсасывать аспиратором;
- ингаляции, особенно паровые, особенно по бабушкиному рецепту. Их не только Союз педиатров России не рекомендует из-за недоказанной эффективности, но и Всемирная организация здравоохранения. Не нужно забывать про неожиданные побочные эффекты от растительных средств, например, про ларингоспазм и про то, что ингаляции с помощью небулайзера при отеке слизистой носа сделают этот отек еще больше и ребенок в принципе не сможет дышать носом;
- антигистаминные препараты первого поколения — граждане бывшего СССР помнят их из детства — они еще сонливость вызывают. Обычно родители дают эти препараты детям при рините в надежде, что отек в полости носа станет меньше. Нет, не станет, а ребенок «загрузится», и потом мама с папой еще гадать будут, почему их больной человечек так долго спит;
- аскорбинка. На течение болезни она не влияет. Неожиданно, практически революционно, но тем не менее так.