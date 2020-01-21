Ярославским студентам один день разрешат кататься на общественном транспорте бесплатно

В Ярославле студенты смогут бесплатно прокатиться в общественном городском транспорте. Но только один день — 25 января.



— Ярославские транспортные предприятия выразили готовность принять участие в акции, — рассказали в мэрии Ярославля.

День студента в городе начнут отмечать заранее — 24 января у колеса обозрения пройдёт праздничный фестиваль. Регистрация открывается в 10:00, старт мероприятию будет дан в 11:00. А 25 января в планетарии пройдёт концерт начинающих групп — молодых местных музыкантов. Начало концерта — в 19:00.



— Об этих группах не все знают, но мы надеемся, что праздник поможет поближе познакомиться с их творчеством. Приглашаем всех студентов к участию в мероприятиях, приуроченных к празднику, — призвал Захар Кармалита.

