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Образование

Ярославским студентам один день разрешат кататься на общественном транспорте бесплатно

Акцию устроила мэрия города

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Держись, студент!

Держись, студент!

В Ярославле студенты смогут бесплатно прокатиться в общественном городском транспорте. Но только один день — 25 января.

— Ярославские транспортные предприятия выразили готовность принять участие в акции, — рассказали в мэрии Ярославля.

День студента в городе начнут отмечать заранее — 24 января у колеса обозрения пройдёт праздничный фестиваль. Регистрация открывается в 10:00, старт мероприятию будет дан в 11:00. А 25 января в планетарии пройдёт концерт начинающих групп — молодых местных музыкантов. Начало концерта — в 19:00.

— Об этих группах не все знают, но мы надеемся, что праздник поможет поближе познакомиться с их творчеством. Приглашаем всех студентов к участию в мероприятиях, приуроченных к празднику, — призвал Захар Кармалита.

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общественный транспортДень студента
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
21 янв 2020 в 14:33

а еще один раз покушать и один раз покакать😁

Гость
21 янв 2020 в 13:25

с чего такая щедрость

Гость
21 янв 2020 в 13:21

а что будут выборы в ведо?