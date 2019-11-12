«Серый космос»: ректор ярославского медицинского университета купил IPhone 11 через закупки

Необычная закупка появилась на портале единого агрегатора торговли «Берёзка» — это сайт, на котором обязаны размещать малые закупки федеральные заказчики. Среди заказчиков оказался ярославский государственный медицинский университет, разместивший закупку на 99,9 тысячи рублей. Вуз покупал IPhone 11 Pro в цвете «серый космос». Нашёлся поставщик, который отдал университету смартфон за 98,2 тысячи рублей.

Договор о покупке айфона идёт за подписью ректора вуза Алексея Павлова.

— Источник финансирования — средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (внебюджетные средства), — уточняется в договоре о покупке смартфона.