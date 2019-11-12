«Серый космос»: ректор ярославского медицинского университета купил IPhone 11 через закупки

Необычная закупка появилась на портале единого агрегатора торговли «Берёзка» — это сайт, на котором обязаны размещать малые закупки федеральные заказчики. Среди заказчиков оказался ярославский государственный медицинский университет, разместивший закупку на 99,9 тысячи рублей. Вуз покупал IPhone 11 Pro в цвете «серый космос». Нашёлся поставщик, который отдал университету смартфон за 98,2 тысячи рублей.
Договор о покупке айфона идёт за подписью ректора вуза Алексея Павлова.
— Источник финансирования — средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (внебюджетные средства), — уточняется в договоре о покупке смартфона.
То есть вуз тратит небюджетные деньги на покупку техники.
Мы дозвонились до самого университета, чтобы узнать подробнее об этой закупке.
— 14 октября 2019 года университет заключил договор на поставку средств связи для нужд университета. Все заключаемые университетом контракты и договоры, в том числе и этот, подписывает только ректор университета, выступая в качестве заказчика, — объяснила в официальном ответе 76.RU проректор по правовым и административным вопросам университета Марина Пугачева. — Закупленное по договору имущество поставлено на баланс университета. Использование указанного средства связи осуществляется в соответствии с уставной деятельностью вуза на образовательные и научные цели.