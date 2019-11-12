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Образование

«Серый космос»: ректор ярославского медицинского университета купил IPhone 11 через закупки

Как объяснили покупку в вузе

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Ректор ЯГМУ купил айфон на внебюджетные деньги вуза&nbsp;

Ректор ЯГМУ купил айфон на внебюджетные деньги вуза 

Необычная закупка появилась на портале единого агрегатора торговли «Берёзка» — это сайт, на котором обязаны размещать малые закупки федеральные заказчики. Среди заказчиков оказался ярославский государственный медицинский университет, разместивший закупку на 99,9 тысячи рублей. Вуз покупал IPhone 11 Pro в цвете «серый космос». Нашёлся поставщик, который отдал университету смартфон за 98,2 тысячи рублей.

Договор о покупке айфона идёт за подписью ректора вуза Алексея Павлова. 

— Источник финансирования — средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (внебюджетные средства), — уточняется в договоре о покупке смартфона. 

То есть вуз тратит небюджетные деньги на покупку техники. 

Мы дозвонились до самого университета, чтобы узнать подробнее об этой закупке. 

— 14 октября 2019 года университет заключил договор на поставку средств связи для нужд университета. Все заключаемые университетом контракты и договоры, в том числе и этот, подписывает только ректор университета, выступая в качестве заказчика, — объяснила в официальном ответе 76.RU проректор по правовым и административным вопросам университета Марина Пугачева. — Закупленное по договору имущество поставлено на баланс университета. Использование указанного средства связи осуществляется в соответствии с уставной деятельностью вуза на образовательные и научные цели. 

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КОММЕНТАРИИ (16)

Алекс
12 ноя 2019 в 16:14

Не думаю что Алексей Владимирович разбирается в "серых космосах", видимо тот кто нарисовал эту смету на закупку средств связи, получает наивысшую степень доверия от ректор. Алексей Владимирович, внимательнее надо быть с вот такими вот "кадрами" !!!

Люди не делайте скоропостижных выводов!

Вор на воре и руки из жо...
12 ноя 2019 в 15:49

В любом государственном учреждении воруют бюджетные деньги. Этот вуз не исключение. Проверьте на что и как расходуют средства. Десятки миллионов разворовывают.

Иван
12 ноя 2019 в 15:31

А преподавателям скажут, что на премии денег нет