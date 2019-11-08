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Образование

Родители заподозрили, что мэру Ярославля пирожки в школьной столовой продали дешевле, чем ученикам

Комментарий комбината соцпитания

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Стоимость пирогов на дегустации с мэром&nbsp;

Стоимость пирогов на дегустации с мэром 

Ярославские родители заподозрили неладное, посмотрев, как мэр дегустирует школьное меню. Главе города приготовили идеальные котлетки, мясной плов, нежнейшую творожную запеканку. И напекли много пирогов с пирожными. 

— В нашей школе № 84 пирожок с конфитюром мой покупает за 11,50 (вместо 9 рублей, как на фото) и с яйцом за 16 рублей (вместо 14,50), — рассказал 76.RU отец школьника. — Я посмотрел выписки по системе «Ладошки», с которой ребёнок покупает в буфете. 

Цены на пирожки из программы «Ладошки»

Цены на пирожки из программы «Ладошки»

Цена песочных пирожных оказалась одинаковой — 27 рублей. 

Мы дозвонились до представителей «Комбината социального питания», который поставляет в школы питание. 

— Надо смотреть начинки — все начинки разные и выход разный. Есть пирожки по 50 граммов, по 60 граммов, по 75 граммов, — объясняет председатель совета директоров комбината Мария Тураева. — Пирожные нам привозят из кондитерского цеха, а пироги чаще пекут на месте. Всё очень строго, есть нормы закладки продуктов.

Сколько стоят пирожки в вашей школе? Расскажите нам в соцсетях или по электронной почте: 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
8 ноя 2019 в 18:41

Так школьникам родители денег на обеды дают, а мэр все сам, все сам! 🤣🤣🤣 конечно, надо делать скидку 🤣🤣🤣

Потерявшийся Дед
8 ноя 2019 в 19:06

Заподозрили неладное, мэр поел с уменьшеной начинкой, что не понятно, а потом почему вашим чадам пироги должны дешевые продавать, не на выборах! Кто без наценки торгует? Развели опять сопли.

Гость
8 ноя 2019 в 19:10

Щас в России при Путине растут пенсии,зарплаты и уровень жизни. Основная задача Путина и его команды специалистов это повышение уровня жизни и благосостояния Россиян-сам Владимир Владимирович об этом неоднократно заявлял и даже подчеркивал 😁