Родители заподозрили, что мэру Ярославля пирожки в школьной столовой продали дешевле, чем ученикам

— В нашей школе № 84 пирожок с конфитюром мой покупает за 11,50 (вместо 9 рублей, как на фото) и с яйцом за 16 рублей (вместо 14,50), — рассказал 76.RU отец школьника. — Я посмотрел выписки по системе «Ладошки», с которой ребёнок покупает в буфете.

Ярославские родители заподозрили неладное, посмотрев, как мэр дегустирует школьное меню. Главе города приготовили идеальные котлетки, мясной плов, нежнейшую творожную запеканку. И напекли много пирогов с пирожными.

Мы дозвонились до представителей «Комбината социального питания», который поставляет в школы питание.

— Надо смотреть начинки — все начинки разные и выход разный. Есть пирожки по 50 граммов, по 60 граммов, по 75 граммов, — объясняет председатель совета директоров комбината Мария Тураева. — Пирожные нам привозят из кондитерского цеха, а пироги чаще пекут на месте. Всё очень строго, есть нормы закладки продуктов.