Родители заподозрили, что мэру Ярославля пирожки в школьной столовой продали дешевле, чем ученикам

Ярославские родители заподозрили неладное, посмотрев, как мэр дегустирует школьное меню. Главе города приготовили идеальные котлетки, мясной плов, нежнейшую творожную запеканку. И напекли много пирогов с пирожными.
— В нашей школе
Цена песочных пирожных оказалась одинаковой — 27 рублей.
Мы дозвонились до представителей «Комбината социального питания», который поставляет в школы питание.
— Надо смотреть начинки — все начинки разные и выход разный. Есть пирожки по 50 граммов, по 60 граммов, по 75 граммов, — объясняет председатель совета директоров комбината Мария Тураева. — Пирожные нам привозят из кондитерского цеха, а пироги чаще пекут на месте. Всё очень строго, есть нормы закладки продуктов.