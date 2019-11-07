Мэр Ярославля съел школьный обед: чем сегодня кормят детей

Сегодня в школе
Чиновники также рассказали, что изменилось в системе школьного питания за 2019 год.
Безналичная оплата во всех школах
Только к октябрю 2019-го удалось найти вариант, при котором с родителей не будут брать комиссию за пользование карточками, с помощью которых дети покупают пирожки и пиццы в буфете. Теперь у каждого школьника есть своя банковская карта с деньгами, которые он может потратить в столовой. Оплата горячих завтраков и обедов проходит через счёт, который есть у каждого ученика. Счёт пополняют его родители.
— С безналичной оплатой у нас вырос охват горячим питанием в школах. Сейчас это около 78% учащихся, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Детям нравится играть во взрослых, прикладывать карту, а учитель избавлен от работы с деньгами. Наличная оплата также остаётся.
Однако до охвата двухлетней давности пока не дотягивают — раньше 90% учеников начальных классов питались в школе. Теперь меньше. После череды скандалов, связанных с питанием школьников, родители массово отказывались от обедов. Это и резко выросшая цена с 40 до 50 рублей по инициативе губернатора, карты с комиссией, и отмена ряда социальных льгот в Ярославле, касающихся оплаты питания школьников.
Запустили курсы для родителей
Директора, чиновники и Роспотребнадзор изо всех сил пытаются объяснить родителям — от них во многом зависит то, как будут кормить их детей. А потому призывают взрослых объединяться в комитеты и проверять, какую еду привозят их детям, как организуют подачу. Родительский контроль в этой сфере особенно важен.
— У нас всего 86 школ в городе. Сейчас на курсах учится 90 представителей от школ. Были лекции от Роспотребнадзора, департамента образования. Родители наконец понимают, как устроена система. Многие родители до сих пор живут представлениями о «старой школе», думая, что питание принадлежит директору. Будто он один может исправить всё, — рассказала директор школы
Новое меню
Разговоры об изменении меню школьника идут в Ярославле несколько лет. Были эксперименты с розовым пюре и морковной запеканкой. А позже просто повысили цену на обеды и добавили в меню много котлет: рыбных, куриных, свино-говяжих.
— Мы столкнулись с тем, что у нас были разные цены на школьное питание, и дети из одного класса могли питаться по-разному. Один мог скушать плов, а другой кашу. В этом году мы приводили к единому знаменателю, — сказал мэр Владимир Волков.
В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области также добавили, что родители могут сами влиять на состав меню, предлагать новые блюда. Если они проходят по всем критериям безопасности, калорийности и другим, то такие блюда могут войти в состав меню школьника. Мы давали инструкцию для родителей: как изменить школьное меню.