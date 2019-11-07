Мэр Ярославля съел школьный обед: чем сегодня кормят детей

По мнению мэра, за год питание в школах стало лучше Фото: Анна Ёлкина

Сегодня в школе № 56 Дзержинского района мэрия Ярославля попросила компанию «Комбинат социального питания» устроить дегустацию школьной еды. Пока у ребят каникулы, взрослые пробовали их обеды и завтраки. Чиновники также рассказали, что изменилось в системе школьного питания за 2019 год. Безналичная оплата во всех школах Только к октябрю 2019-го удалось найти вариант, при котором с родителей не будут брать комиссию за пользование карточками, с помощью которых дети покупают пирожки и пиццы в буфете. Теперь у каждого школьника есть своя банковская карта с деньгами, которые он может потратить в столовой. Оплата горячих завтраков и обедов проходит через счёт, который есть у каждого ученика. Счёт пополняют его родители.

На дегустации показали очень аппетитные блюда Фото: Анна Ёлкина

— С безналичной оплатой у нас вырос охват горячим питанием в школах. Сейчас это около 78% учащихся, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Детям нравится играть во взрослых, прикладывать карту, а учитель избавлен от работы с деньгами. Наличная оплата также остаётся. Однако до охвата двухлетней давности пока не дотягивают — раньше 90% учеников начальных классов питались в школе. Теперь меньше. После череды скандалов, связанных с питанием школьников, родители массово отказывались от обедов. Это и резко выросшая цена с 40 до 50 рублей по инициативе губернатора, карты с комиссией, и отмена ряда социальных льгот в Ярославле, касающихся оплаты питания школьников. Запустили курсы для родителей

Нас уверяют, что детей в школе кормят точно такими же блюдами, как на дегустации. Это горячие блюда на завтрак и обед Фото: Анна Ёлкина

Директора, чиновники и Роспотребнадзор изо всех сил пытаются объяснить родителям — от них во многом зависит то, как будут кормить их детей. А потому призывают взрослых объединяться в комитеты и проверять, какую еду привозят их детям, как организуют подачу. Родительский контроль в этой сфере особенно важен.



— У нас всего 86 школ в городе. Сейчас на курсах учится 90 представителей от школ. Были лекции от Роспотребнадзора, департамента образования. Родители наконец понимают, как устроена система. Многие родители до сих пор живут представлениями о «старой школе», думая, что питание принадлежит директору. Будто он один может исправить всё, — рассказала директор школы № 18 Алина Астафьева. — К счастью, родители в нашей школе авторитетные, грамотные, они выработали положение о родительском контроле: сколько родителей должно быть в группе контроля в столовой, как они должны быть одеты, за чем следить. У нас было две недели тотального контроля: каждую перемену и каждое блюдо. Позже к нам приехала вся команда соцпитания, был серьёзный разговор. Новое меню

Мэр оценил школьные котлетки: куриную и рыбную Фото: Анна Ёлкина

Разговоры об изменении меню школьника идут в Ярославле несколько лет. Были эксперименты с розовым пюре и морковной запеканкой. А позже просто повысили цену на обеды и добавили в меню много котлет: рыбных, куриных, свино-говяжих. — Мы столкнулись с тем, что у нас были разные цены на школьное питание, и дети из одного класса могли питаться по-разному. Один мог скушать плов, а другой кашу. В этом году мы приводили к единому знаменателю, — сказал мэр Владимир Волков.

Школьный буфет Фото: Анна Ёлкина