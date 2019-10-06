«Секс-символу нечего делать в школе»: яростный спор двух читателей 76.RU о моральном облике учителя

Обнажая личную жизнь, не переходит ли педагог этические границы? Фото: posokhvs / Instagram



Подборка молодых и сексуальных педагогов, которую мы выпустили к Дню учителя, вывела читателей на яростный спор — а должен ли учитель вообще показывать себя в таком виде? Где этические и моральные границы? Мы заметили, что самый интересный диалог вышел в комментариях под постом в нашей группе «ВКонтакте». Спор настолько интересный, что мы выносим его в отдельный материал (в конце диалога — опрос!). Зинаида Никина:

— А зачем учителя красивые или некрасивые? Школьники итак с 12 лет т…ся. Учитель должен ходить в одежде, не показывающей ни первичных, ни вторичных половых признаков.



Александра Воронова:

— Зинаида, то, что школьники, как вы выразились, т…ся с 12 лет — это не вина учителей, а отсутствие контроля и полового воспитания со стороны родителей. По поводу признаков половых: если вы говорите про одежду на работе, то официально деловой стиль одежды. Вне работы — учителя такие же люди, как и все остальные.

Зинаида Никина:

— Не такие как и все, а пример для подражания. Официально должны быть требования к учителю такие, как соответствие моральному образу учителя. Это было в СССР. Так и должно вернуться вновь. Александра Воронова:

— Зинаида, а к родителям какие требования? Они не пример для подражания? Ребёнок с самого своего рождения берет пример со своего родителя в первую очередь. Вы не задумывались об этом? И мы не в СССР, время идёт и меняется.

Зинаида Никина:

— Мораль не меняется.

Александра Воронова:

— Сейчас всем современным родителям все и всё должны, в то время как родитель по какой-то неизвестной причине, оказывается, ничего своему чаду не должен. Так?

Моральные нормы поведения мне начали прививать мои родители еще до похода в школу, за что им огромное спасибо.

Зинаида Никина:

— Все усилия родителей полетят, если перед учеником будет стоять учительница-стриптизёрша или альфа-самец, нарцисс-мужик.

Александра Воронова:

— Зинаида, значит, усилий родителей и не было, что они на раз-два полетят, увидев, грубо говоря, стриптизершу. Да, часто и из дома не надо выходить, чтобы что-то увидеть. На то есть интернет.

Зинаида Никина: — Уверена, что вы не доверили бы своё здоровье, к примеру, грязному лохматому врачу. Или вам всё равно? Вы бы ужасно кричали в интернете, что милиционер не может работать милиционером, если принимает участие в пьяных ночных дебошах. Так вот и в отношении учителя есть профессиональная этика. Нечего делать в школе и развращать наших детей, если имеется желание быть секс-символом. Не надо в школе моим детям показывать примеры самолюбования.

Александра Воронова:

— Ни разу не видела грязного лохматого врача. И речь не о врачах. Вы забываете о том, что все мы люди, у нас есть потребности, желания и много чего еще. Работа — это работа. На работе неважно кто — врач, педагог, продавец и т.д. — должен выглядеть согласно уставу, дресс-коду и т.д.



Зинаида Никина:

— Я со своей стороны учу детей общаться на равных со всеми толстыми, худыми, слепыми, косыми, кривоногими и давать им знать, что они равны со всеми в мире и их воспринимают исключительно из соображений красоты души.

Александра Воронова:

— Прежде чем говорить о других, взгляните на себя, задумайтесь о том, какой пример подаете вы для своих детей. Нам проще всего свалить все на кого угодно, нежели на себя.

Зинаида Никина:

— Вы не считаете, что профессия накладывает на человека отпечаток?

Александра Воронова:

— Говоря о внешнем виде врача, учителя на работе и вне работы, вы не задумываетесь, как выглядят родители перед своими детьми.

Зинаида Никина:

— Я говорю о внешнем виде врача, воспитанная врачами. А про учителя — воспитанная матерью — заслуженным учителем России. И таким, как вы, меня никогда не переубедить в том, какой должен быть образ врача и учителя.

