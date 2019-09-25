Отец двоих детей из Ярославля заставил школу перейти на пятидневку

За два полноценных выходных семья успевает переделать все дела Фото: Владимир Хохлов / Facebook.com

Отцу двоих детей из Ярославля удалось добиться того, чтобы в их школе № 18 ввели пятидневную неделю. Правда, пока не для всех, а только для учеников с первого по шестой классы. Но и это, кажется, почти подвиг. Владимир Хохлов три года отстаивал свою идею перевести детей на пятидневку. О том, как ему это удалось, как восприняли эту идею другие родители и администрация школы, Владимир Хохлов рассказал порталу 76.RU. — После перехода на пятидневку жизнь однозначно изменилась! У детей появился полноценный выходной, когда можно выспаться и не делать уроки. Потому что по воскресеньям у них тренировка. Мы можем планировать свои дела и куда-то уезжать из города в пятницу вечером и вернуться только в воскресенье. И вообще, за два дня выходных, включая вечер пятницы, столько всего можно переделать! Сами удивились, — рассказывает Владимир.

Но, конечно, чисто технически сделать это очень непросто. В общей сложности Владимир три года потратил на то, чтобы добиться пятидневки. Потому что администрация не знала, как можно сделать субботу выходным днём. Владимир долго изучал опыт московских и питерских школ, которые учатся по пятидневке. В итоге оказалось, что варианты есть, и их немало. Родителям стоит внимательно изучить стандарты СанПиНа. — Например, по СанПиНу школа имеет право перевести уроки физкультуры на внеурочную деятельность. Также объединить некоторые уроки, например, ИЗО и музыку, сократить второй иностранный язык, который сейчас стал обязательным к изучению, до одного часа в неделю. Многие переживают, что пять или шесть уроков по субботам перекинутся на будние дни и у ребёнка каждый день будет на один-два урока больше. За счёт всех перечисленных способов этого можно избежать, и дополнительная нагрузка у детей только 2–3 раза в неделю, — рассказывает Владимир. Администрация школы не очень охотно переходит на пятидневку ещё и по другой причине: во многих школах есть вторая смена. Соответственно, если добавлять уроки в будние дни первой смене, то вторая будет начинать, а значит, и заканчивать ещё позже. Но и тут есть выход.

— По СанПиНу длительность уроков можно сократить до 40 минут. С шести уроков — это уже полчаса. У второй смены — ещё полчаса. Это целый час. При таком раскладе вторая смена заканчивает даже раньше, — рассказывает Владимир. Директору школы № 18 он предложил все эти варианты. Администрация провела анализ пятидневной недели у учеников и раздала всем родителям брошюры с плюсами и минусами такого обучения. — Из минусов назвали увеличение нагрузки в некоторые дни, возможное снижение дисциплины у школьников из-за двух выходных, увеличение количества домашних заданий на буднях и сокращение времени на их подготовку, сокращение длительности каких-то дисциплин, — говорит Владимир. Несмотря на это, большинство родителей поддержали инициативу Владимира. И за пятидневку проголосовали больше 80% мам и пап. — Мне бы хотелось поблагодарить нашего директора. Она всё время прислушивается к родителям и помогает реализовать многие наши идеи, в том числе и эту, — говорит Владимир. Пока недовольных переходом на пятидневку не было. Наоборот, и родители, и ученики довольны тем, что появился лишний выходной.