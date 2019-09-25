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Образование

Отец двоих детей из Ярославля заставил школу перейти на пятидневку

Владимир Хохлов рассказал, как ему удалось уговорить директора сделать субботу выходным днём

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За два полноценных выходных семья успевает переделать все дела

За два полноценных выходных семья успевает переделать все дела

Отцу двоих детей из Ярославля удалось добиться того, чтобы в их школе № 18 ввели пятидневную неделю. Правда, пока не для всех, а только для учеников с первого по шестой классы. Но и это, кажется, почти подвиг. Владимир Хохлов три года отстаивал свою идею перевести детей на пятидневку. О том, как ему это удалось, как восприняли эту идею другие родители и администрация школы, Владимир Хохлов рассказал порталу 76.RU.

— После перехода на пятидневку жизнь однозначно изменилась! У детей появился полноценный выходной, когда можно выспаться и не делать уроки. Потому что по воскресеньям у них тренировка. Мы можем планировать свои дела и куда-то уезжать из города в пятницу вечером и вернуться только в воскресенье. И вообще, за два дня выходных, включая вечер пятницы, столько всего можно переделать! Сами удивились, — рассказывает Владимир.

Но, конечно, чисто технически сделать это очень непросто. В общей сложности Владимир три года потратил на то, чтобы добиться пятидневки. Потому что администрация не знала, как можно сделать субботу выходным днём. Владимир долго изучал опыт московских и питерских школ, которые учатся по пятидневке. В итоге оказалось, что варианты есть, и их немало. Родителям стоит внимательно изучить стандарты СанПиНа.

— Например, по СанПиНу школа имеет право перевести уроки физкультуры на внеурочную деятельность. Также объединить некоторые уроки, например, ИЗО и музыку, сократить второй иностранный язык, который сейчас стал обязательным к изучению, до одного часа в неделю. Многие переживают, что пять или шесть уроков по субботам перекинутся на будние дни и у ребёнка каждый день будет на один-два урока больше. За счёт всех перечисленных способов этого можно избежать, и дополнительная нагрузка у детей только 2–3 раза в неделю, — рассказывает Владимир.

Администрация школы не очень охотно переходит на пятидневку ещё и по другой причине: во многих школах есть вторая смена. Соответственно, если добавлять уроки в будние дни первой смене, то вторая будет начинать, а значит, и заканчивать ещё позже. Но и тут есть выход.

— По СанПиНу длительность уроков можно сократить до 40 минут. С шести уроков — это уже полчаса. У второй смены — ещё полчаса. Это целый час. При таком раскладе вторая смена заканчивает даже раньше, — рассказывает Владимир.

Директору школы № 18 он предложил все эти варианты. Администрация провела анализ пятидневной недели у учеников и раздала всем родителям брошюры с плюсами и минусами такого обучения.

— Из минусов назвали увеличение нагрузки в некоторые дни, возможное снижение дисциплины у школьников из-за двух выходных, увеличение количества домашних заданий на буднях и сокращение времени на их подготовку, сокращение длительности каких-то дисциплин, — говорит Владимир.

Несмотря на это, большинство родителей поддержали инициативу Владимира. И за пятидневку проголосовали больше 80% мам и пап.

— Мне бы хотелось поблагодарить нашего директора. Она всё время прислушивается к родителям и помогает реализовать многие наши идеи, в том числе и эту, — говорит Владимир.

Пока недовольных переходом на пятидневку не было. Наоборот, и родители, и ученики довольны тем, что появился лишний выходной.

— После того как я опубликовал пост в соцсетях, мне стали писать другие родители, спрашивать, как у меня получилось это сделать, — говорит Владимир. — У меня только один совет для тех родителей, которые хотят что-то изменить в школе: идите и меняйте! Договаривайтесь, изучайте проблему изнутри с разных точек зрения, помогайте администрации школы решать возникающие проблемы, не будьте голословны.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    25 сен 2019 в 18:20

    На всех не угодишь. Хотя пятидневка штука приятная. Мы немного её в школе застали. Я ещё мечтала, чтоб уроки пораньше начинались, а не в восемь, потому, что сама рано встаю и заканчивать уроки на час или два пораньше так заманчиво бы было... Но как посмотришь на тех, кто до часу дня готов спать ясно, такого что никогда никому не светит.

    гость
    25 сен 2019 в 18:09

    А Вова подумал сколько часов в год дети потеряют от сокращения уроков? Это мы уже проходили в 90-е годы практически теряется время на изучение одного(целого) предмета... И ещё известно что урочная и внеурочная деятельность оплачиваются по-разному(в размерах) интересно учителям физкультуры понравится что они станут получать меньше?

    Дважды мама
    25 сен 2019 в 17:31

    Нагрузка в школах очень большая. И два выходных у детей должны быть обязательно. Папа может!