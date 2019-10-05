«Слежка в соцсетях и зарплата»: 8 рассказов учителей о том, что их бесит в школе

Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей Фото: Александра Савельева

Сегодня во всём мире цветы и поздравления получают любимые школьные учителя. В День учителя опросили молодых педагогов из ярославских школ. Спросили, что им нравится в своей работе, что бесит и следят ли за ними в соцсетях, например, после того, как Минпросвет разработал для учителей правила поведения в интернете. Максим Кошкин, 22 года Школа № 80, учитель химии и физкультуры

Руководство школы следит за учителями Фото: Максим Кошкин

— Я, еще заканчивая школу, хотел пойти учителем. Люблю работать с людьми, хочу делиться своими знаниями и опытом. Мне нравится то, что я делаю, поэтому чувствую себя в меру комфортно и свободно. Но бесит очень много бумажной волокиты — много всего оформлять. Ну и зарплату, конечно, хотелось бы побольше.



Руководство школы за нами следит, но я не особо много выкладываю, и приходится фильтровать посты и фотографии.

Дарья, 22 года Школа в Кировском районе

— Я пошла работать в свою школу, которую очень люблю. Весь педагогический коллектив относится ко мне с добротой, учителя готовы мне помочь. Мне нравится возможность совмещать работу с учебой в магистратуре. В принципе не очень загруженный график, но меня пока жалеют. Минусов пока не ощутила, но это я ещё зарплату не получила. Поскольку я работаю в своей школе, у меня есть некоторые учителя в друзьях, но какой-то «слежки» еще не заметила. Да я и в принципе ничего в соцсетях особо не выкладываю.

Елизавета Романова, 23 года Лицей № 86, учитель русского языка и литературы



«Люблю детей, даже самых непослушных» Фото: Елизавета Романова

— Изначально шла учиться на филфак, чтобы потом работать учителем, поэтому работать нравится. Нравится вдохновлять детей, учить их чему-то, не только своим предметам, но и какие-то жизненные уроки им давать. Дети в принципе публика благодарная. Наверное, нет таких моментов, которые прямо бесили бы меня, но есть некоторые сложности: эта работа не из разряда «легких» — ты не просто ведёшь уроки, это ежедневная подготовка, конспекты, почти ежедневная проверка тетрадей — физически трудно успеть всё. Кроме того, это трудно психологически: поначалу преодолеваешь страх выступления перед публикой, потом начинаешь сомневаться в своих силах, не знаешь, хороший ты учитель или нет; иногда возникает ощущение, что дети тебя не слышат и не понимают (это оптимизма тоже не добавляет). Но где-то в глубине души всё равно веришь в них, веришь, что сможешь сделать для них всё. По поводу слежки в соцсетях — сталкиваться не приходилось, да и не публикую я ничего компрометирующего.

Алина Басова, 22 года

Школа № 78, учитель русского языка и литературы — Нравится, что могу выстраивать урок так, как хочу сама, выбирать задания и методы, какие нравятся. Ещё очень нравится, что руководство пошло навстречу и позволяет совмещать работу и учебу в магистратуре, за это очень благодарна им. Бесит, что дети не такие умные, как я. Но я это исправлю. Постараюсь. И ещё очень маленькая зарплата бесит. А остаюсь, потому что нравится преподавать. У меня все аккаунты закрытые, так что, думаю, руководство не следит за моими соцсетями. Но я всё равно фильтрую информацию на своей странице.

Елена Гусева, 41 год Школа 25, учитель русского языка и литературы



«Мы зачастую просто не знаем, к чему готовить детей» Фото: Елена Гусева

— Нравится работать с детьми. Поэтому и не ухожу. Бесит — куча никому не нужных бумаг. Разнообразные отчёты, формы которых меняются от года к году. Бесконечно меняющиеся стандарты, под каждый из которых пишутся новые рабочие программы. Постоянно меняющиеся демоверсии ЕГЭ и ОГЭ. Раздражают реформы, иногда проводящиеся без учёта реальности. Например, обязательно второй иностранный язык. Ничего, что далеко не каждый ребенок способен и первый освоить?

Руководство школы за нами не следит. Но это моя рабочая страничка, созданная для общения с учениками. Понимая, что меня читают дети, я не размещаю тут ничего лишнего. Александр Никифоров, 27 лет Учитель истории и обществознания

Александр предпочитает разделять личную жизнь и работу Фото: Vk.com

— Мне нравится моя работа за то, что ты можешь открыть детям мир, его правила, рассказать ту информацию, которую важно знать для жизни в нашей стране. Не нравится бесконечная бюрократия, бумажки, отчёты, формальности, усложнения в любой области, несогласованность различных структур. И скромная тарификация. Я разделяю свою личную жизнь и рабочую. У меня две разные страницы в соцсетях, одна из которых полностью скрыта. Свою жизнь я демонстрировать не хочу. Юлия Румянцева, 24 года Учитель музыки

Юлия спокойно относится к тому, что ученики следят за жизнью педагога в соцсетях Фото: Юлия Румянцева

— В школе всегда интересно. Дети тебя чему-то учат, ты учишь детей. Получаешь положительную энергию и эмоции.

В любой работе есть плюсы и минусы, не хочу на них зацикливаться. А соцсети это общедоступный способ получения информации о человеке. Да, дети следят за моими соцсетями. Это нормально.

Ирина Собеская Школа № 30, учитель русского языка и литературы

Ирина считает, что учитель должен тратить время на детей, а не на отчёты Фото: Ирина Собеская