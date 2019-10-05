«Слежка в соцсетях и зарплата»: 8 рассказов учителей о том, что их бесит в школе

Сегодня во всём мире цветы и поздравления получают любимые школьные учителя. В День учителя опросили молодых педагогов из ярославских школ. Спросили, что им нравится в своей работе, что бесит и следят ли за ними в соцсетях, например, после того, как Минпросвет разработал для учителей правила поведения в интернете.
Максим Кошкин, 22 года
Школа № 80, учитель химии и физкультуры
— Я, еще заканчивая школу, хотел пойти учителем. Люблю работать с людьми, хочу делиться своими знаниями и опытом. Мне нравится то, что я делаю, поэтому чувствую себя в меру комфортно и свободно. Но бесит очень много бумажной волокиты — много всего оформлять. Ну и зарплату, конечно, хотелось бы побольше.
Руководство школы за нами следит, но я не особо много выкладываю, и приходится фильтровать посты и фотографии.
Дарья, 22 года
Школа в Кировском районе
— Я пошла работать в свою школу, которую очень люблю. Весь педагогический коллектив относится ко мне с добротой, учителя готовы мне помочь. Мне нравится возможность совмещать работу с учебой в магистратуре. В принципе не очень загруженный график, но меня пока жалеют. Минусов пока не ощутила, но это я ещё зарплату не получила.
Поскольку я работаю в своей школе, у меня есть некоторые учителя в друзьях, но какой-то «слежки» еще не заметила. Да я и в принципе ничего в соцсетях особо не выкладываю.
Елизавета Романова, 23 года
Лицей № 86, учитель русского языка и литературы
— Изначально шла учиться на филфак, чтобы потом работать учителем, поэтому работать нравится. Нравится вдохновлять детей, учить их чему-то, не только своим предметам, но и какие-то жизненные уроки им давать. Дети в принципе публика благодарная.
Наверное, нет таких моментов, которые прямо бесили бы меня, но есть некоторые сложности: эта работа не из разряда «легких» — ты не просто ведёшь уроки, это ежедневная подготовка, конспекты, почти ежедневная проверка тетрадей — физически трудно успеть всё. Кроме того, это трудно психологически: поначалу преодолеваешь страх выступления перед публикой, потом начинаешь сомневаться в своих силах, не знаешь, хороший ты учитель или нет; иногда возникает ощущение, что дети тебя не слышат и не понимают (это оптимизма тоже не добавляет). Но где-то в глубине души всё равно веришь в них, веришь, что сможешь сделать для них всё. По поводу слежки в соцсетях — сталкиваться не приходилось, да и не публикую я ничего компрометирующего.
Алина Басова, 22 года
Школа № 78, учитель русского языка и литературы
— Нравится, что могу выстраивать урок так, как хочу сама, выбирать задания и методы, какие нравятся. Ещё очень нравится, что руководство пошло навстречу и позволяет совмещать работу и учебу в магистратуре, за это очень благодарна им.
Бесит, что дети не такие умные, как я. Но я это исправлю. Постараюсь. И ещё очень маленькая зарплата бесит. А остаюсь, потому что нравится преподавать.
У меня все аккаунты закрытые, так что, думаю, руководство не следит за моими соцсетями. Но я всё равно фильтрую информацию на своей странице.
Елена Гусева, 41 год
Школа 25, учитель русского языка и литературы
— Нравится работать с детьми. Поэтому и не ухожу. Бесит — куча никому не нужных бумаг. Разнообразные отчёты, формы которых меняются от года к году. Бесконечно меняющиеся стандарты, под каждый из которых пишутся новые рабочие программы. Постоянно меняющиеся демоверсии ЕГЭ и ОГЭ.
Раздражают реформы, иногда проводящиеся без учёта реальности. Например, обязательно второй иностранный язык. Ничего, что далеко не каждый ребенок способен и первый освоить?
Руководство школы за нами не следит. Но это моя рабочая страничка, созданная для общения с учениками. Понимая, что меня читают дети, я не размещаю тут ничего лишнего.
Александр Никифоров, 27 лет
Учитель истории и обществознания
— Мне нравится моя работа за то, что ты можешь открыть детям мир, его правила, рассказать ту информацию, которую важно знать для жизни в нашей стране.
Не нравится бесконечная бюрократия, бумажки, отчёты, формальности, усложнения в любой области, несогласованность различных структур. И скромная тарификация.
Я разделяю свою личную жизнь и рабочую. У меня две разные страницы в соцсетях, одна из которых полностью скрыта. Свою жизнь я демонстрировать не хочу.
Юлия Румянцева, 24 года
Учитель музыки
— В школе всегда интересно. Дети тебя чему-то учат, ты учишь детей. Получаешь положительную энергию и
эмоции.
В любой работе есть плюсы и минусы, не хочу на них зацикливаться. А соцсети это общедоступный способ получения информации о человеке. Да, дети следят за моими соцсетями. Это нормально.
Ирина Собеская
Школа № 30, учитель русского языка и литературы
— Мне очень нравится работа в школе. Это моё призвание. А школа № 30 — это часть моей жизни. Здесь училась я, мой брат, любимый сын, жена брата, а сейчас учатся племянники.
Но мне очень не нравится в моей работе огромное количество отчётов. Ведь для нас главное — дети. А когда с ними заниматься, если от нас ждут бумажек, ещё бумажек... Зачем? На бумаге можно написать всё что угодно, и отчёты станут липовыми....А дети... Они остаются после уроков, и иногда мы вместе клепаем отчёты.
Конечно же, ученики очень активно интересуются жизнью своих учителей и просматривают наши странички. У меня есть странички в соцсетях, и они не мешают моей работе. Наверное, потому, что я по жизни сторонник того, чтобы «не выносить сор из избы». Стараюсь личное хранить в семейных фотоальбомах, дневнике, на флешнакопителе.