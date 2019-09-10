Появилось расписание ЕГЭ в 2020 году

Появился проект расписания ЕГЭ в 2020 году. Традиционно единый государственный экзамен пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября. Для сравнения расписание ЕГЭ в 2019 году можно посмотреть здесь.



— Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск, — прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

