Появилось расписание ЕГЭ в 2020 году

Сейчас проводятся общественные обсуждения проекта расписания экзаменов для выпускников 11-х и 9-х классов. Они продлятся до 19 сентября
Фото: Александра Савельева
Появился проект расписания ЕГЭ в 2020 году. Традиционно единый государственный экзамен пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября. Для сравнения расписание ЕГЭ в 2019 году можно посмотреть здесь.
— Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск, — прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В основные сроки сдают экзамены выпускники текущего года. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного, также и выпускники, у которых экзамены совпали в один день.
Болезни и другие уважительные причины позволяют сдать ЕГЭ в иные сроки. Школьники, которые не сдали русский или математику базового уровня, смогут повторно пройти экзамен в сентябре.
Параллельно с одиннадцатиклассниками экзамены сдают и выпускники 9-х классов. Досрочный этап ОГЭ — с 22 мая по 30 июня, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 7 по 21 сентября.
Как старшеклассники сдали экзамены в этом году, читайте в материале. А ещё советуем почитать истории тех людей, которые завалили ЕГЭ и не жалеют об этом.