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Образование

Детей заставят просвещаться: в школах Ярославской области введут культурные нормативы

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Детей заставят просвещаться 

Фото: Александра Савельева

С 1 сентября в школах Ярославля появятся культурные нормативы. Их вводит Министерство просвещения совместно с Министерством культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов. Своими впечатлениями они будут делиться в специальном дневнике.

— Мы [с Министерством просвещения] сегодня согласовали все наши предложения с профильными сообществами, с каждым в своем направлении: с музейным, театральным, книжным сообществами, — сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова журналисту ТАСС.

Культурные нормативы будут состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. 15 августа будет известно, какие произведения попадут в список. Готовые перечни появятся на ресурсах министерств и пилотных регионов.

Такие нормативы будут действовать только в восьми регионах, включая наш. В список пилотных регионов России также попали Республики Татарстан и Коми, Ставропольский край, Тульская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области.

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Нужны ли во всех школах культурные нормативы?

Нужны ли во всех школах культурные нормативы?

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    8 авг 2019 в 16:15

    Когда я училась в школе, а мне сейчас 62 года, мы из театров не вылезали, музеи посещали регулярно, Карабиха, Грешнево, Мураново, Абрамцево, Горки ездили всегда.школа № 62 Дзержинский район. Ничего мы не писали, но были в восторге от этих поездок. Постоянно ходили в филармонию. Это было обязанностью классного руководителя. Нам попалась классная Мамкина Евгения Иосифовна. У нее на уроке литературы муха пролетит слышно было. Так рассказывала! Писанины никакой. Все обсуждалось на классных часах. Вообще в школе было здорово!

    Гость
    8 авг 2019 в 15:20

    Прекрасный пример, как на корню испохабить сносную идею и массово привить свежим поколениям ненависть к театру, вставкам и прочему. Ну какие к чертям дневники с впечатлениями? Искусство должно увлекать и развлекать. А это - стрёмные обязы. Такие же, как отзывы на книжки, из-за которых большинство с детства ненавидит читать.

    Гость
    8 авг 2019 в 15:33

    три поклона путину
    два поклона медведеву..
    ну все я культурный
    пацаки мне не ровня!