Детей заставят просвещаться: в школах Ярославской области введут культурные нормативы

С 1 сентября в школах Ярославля появятся культурные нормативы. Их вводит Министерство просвещения совместно с Министерством культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов. Своими впечатлениями они будут делиться в специальном дневнике.



— Мы [с Министерством просвещения] сегодня согласовали все наши предложения с профильными сообществами, с каждым в своем направлении: с музейным, театральным, книжным сообществами, — сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова журналисту ТАСС.

