Детей заставят просвещаться: в школах Ярославской области введут культурные нормативы

Детей заставят просвещаться
Фото: Александра Савельева
С 1 сентября в школах Ярославля появятся культурные нормативы. Их вводит Министерство просвещения совместно с Министерством культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов. Своими впечатлениями они будут делиться в специальном дневнике.
— Мы [с Министерством просвещения] сегодня согласовали все наши предложения с профильными сообществами, с каждым в своем направлении: с музейным, театральным, книжным сообществами, — сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова журналисту ТАСС.
Культурные нормативы будут состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. 15 августа будет известно, какие произведения попадут в список. Готовые перечни появятся на ресурсах министерств и пилотных регионов.
Такие нормативы будут действовать только в восьми регионах, включая наш. В список пилотных регионов России также попали Республики Татарстан и Коми, Ставропольский край, Тульская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области.
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