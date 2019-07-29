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Образование

Школам в Ярославской области дадут 700 миллионов рублей: на что потратят деньги

Ярославская область получит субсидию на нацпроект «Образование»

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Школы ждёт обновление

Фото: Александра Савельева

Ярославская область получит федеральную субсидию на нацпроект «Образование».

— В 2020–2024 годах будет предусмотрено федеральное софинансирование региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда, «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы», — пишет у себя в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.

Регион получит 700 миллионов рублей, и на эти деньги власти обещают создать центры цифрового и гуманитарного профиля в школах, которые находятся в селах и небольших городах, оснастить всем необходимым коррекционные школы, построить второй «Кванториум» и еще один центр цифрового образования «IT-куб». В 90 школах докупят ноутбуки, принтеры, сканеры, программное обеспечение, чтобы школьники могли проходить онлайн-курсы, а учителям было проще заполнять документы и проверять задания. 

Для педагогов хотят создать курсы непрерывного повышения профессионального мастерства и его оценки.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
29 июл 2019 в 17:24

всё нац проекты - а педагоги с опытом и стажем без работы сидят - а молодые поработают иногда и неполный год и сваливают

Гость
29 июл 2019 в 16:31

Не много ли мероприятий запланировали на выделенные деньги!??..Уж не так и много выделено на все школы области .