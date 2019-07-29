Школам в Ярославской области дадут 700 миллионов рублей: на что потратят деньги

Ярославская область получит федеральную субсидию на нацпроект «Образование».



— В 2020–2024 годах будет предусмотрено федеральное софинансирование региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда, «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы», — пишет у себя в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.



Регион получит 700 миллионов рублей, и на эти деньги власти обещают создать центры цифрового и гуманитарного профиля в школах, которые находятся в селах и небольших городах, оснастить всем необходимым коррекционные школы, построить второй «Кванториум» и еще один центр цифрового образования «IT-куб». В 90 школах докупят ноутбуки, принтеры, сканеры, программное обеспечение, чтобы школьники могли проходить онлайн-курсы, а учителям было проще заполнять документы и проверять задания.