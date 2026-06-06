Сложный тест по литературе: эти 10 вопросов по Пушкину поставят в тупик даже отличников

Думаете, что знаете Александра Сергеевича наизусть только потому, что когда-то вызубрили «Лукоморье» и помните, кто с кем стрелялся в «Евгении Онегине»? Предлагаем сорвать душный глянец со школьных хрестоматий и заглянуть в изнанку великих сюжетов. Наш новый тест — это не скучный экзамен, а настоящий литературный детектив. Ответьте на 10 каверзных вопросов и узнайте, кто вы на самом деле, случайный прохожий, заваливший дуэльный кодекс, или истинный пушкинский триумфатор, способный поддержать светский разговор с самим автором.