Сложный тест по литературе: эти 10 вопросов по Пушкину поставят в тупик даже отличников

Думаете, что знаете Александра Сергеевича наизусть только потому, что когда-то вызубрили «Лукоморье» и помните, кто с кем стрелялся в «Евгении Онегине»? Предлагаем сорвать душный глянец со школьных хрестоматий и заглянуть в изнанку великих сюжетов. Наш новый тест — это не скучный экзамен, а настоящий литературный детектив. Ответьте на 10 каверзных вопросов и узнайте, кто вы на самом деле, случайный прохожий, заваливший дуэльный кодекс, или истинный пушкинский триумфатор, способный поддержать светский разговор с самим автором.
Все мы знаем знаменитое:
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил.
И лучше выдумать не мог».
Но что значит «уважать себя заставил»? Каким образом?
Умер
Был настырный — как говорится, не мытьем, так катаньем!
Своими поступками, характером и отношением к себе человек добился того, что окружающие считаются с его мнением.
Перед дуэлью Евгения Онегина и Владимира Ленского секундант Зарецкий допустил несколько серьезных нарушений жесткого дуэльного кодекса XIX века. Одно из них — он принял в качестве секунданта Онегина его слугу, француза Гильо. Почему по правилам чести это было грубейшим нарушением?
Гильо не умел разговаривать по-русски и не мог вести переговоры.
Слугам категорически запрещалось прикасаться к боевому оружию.
Секундантом мог быть только человек равного социального статуса (дворянин).
В «Сказке о попе и о работнике его Балде» главный герой соглашается работать на попа за весьма специфическую оплату, которая в итоге обернулась для нанимателя катастрофой. Какое условие выдвинул Балда?
Право забирать себе половину церковного подаяния.
Три щелка по лбу попу в год.
Мешок золотых монет из поповской казны каждые полгода.
Когда Петр Гринев («Капитанская дочка») впервые встречает Емельяна Пугачева в заснеженной степи, он еще не знает, что перед ним беглый каторжник и будущий предводитель бунта. В знак благодарности за спасение во время бурана Гринев отдает вожатому вещь со своего плеча. Что это было?
Офицерская шинель
Лисья шуба
Заячий тулуп
В повести «Метель» из-за жуткой непогоды жизнь главной героини Марьи Гавриловны переворачивается за одну ночь. Она случайно выходит замуж за абсолютно незнакомого человека (гусара Бурмина), который просто зашел в церковь погреться, пока ее настоящий жених Владимир плутал в буране. Какую деталь Бурмин в финале называет причиной своей глупой шутки?
Его насильно заставили подойти к алтарю вооруженные свидетели
Он перепутал Марью Гавриловну со своей давней возлюбленной
Непонятное, непростительное ветреничество
В «Сказке о царе Салтане» князь Гвидон обустраивает свое великолепное царство на чудном острове Буяне. А во что превратился этот остров до того, как на него выбросило бочку с Гвидоном и его матерью?
В густой непроходимый лес, кишащий дикими зверями
В пустой, дикий и необитаемый холм
В цветущий сад, где жили прекрасные лебеди
В «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» есть драматическая сцена, где Сальери решается на страшный шаг — отравить своего гениального друга, считая, что тот «не поднял искусства», а лишь дразнит его своим недосягаемым талантом. Куда именно Сальери всыпал яд?
В тарелку со сваренным супом
В чашку с горячим шоколадом
В стакан с вином
В «Станционном смотрителе» дочь Самсона Вырина, красавица Дуня, тайно уезжает с молодым гусаром Минским в Петербург, оставив отца в глубоком горе. Когда убитый тоской старик пешком добирается до столицы, чтобы вернуть дочь, он находит роскошную квартиру Минского. Кем Дуня предстает перед отцом в этот момент?
Заплаканной служанкой, которую удерживают против ее воли.
Известной актрисой, репетирующей роль в домашнем театре.
Богато одетой дамой, которая с нежностью сидит на ручке кресла гусара.
В знаменитом стихотворении «Анчар» Пушкин описывает грозное дерево смерти, растущее в пустыне, к которому «птица не летит и тигр нейдет». Что выделяет это дерево на утреннем солнце?
Едкий невидимый газ
Живительную влагу
Смертоносный яд
В первой главе романа «Евгения Онегина» автор подробно описывает типичный день светского денди. Онегин отправляется в модный ресторан Talon на Невском проспекте. Какое культовое гастрономическое комбо эпохи романтизма ждет его на столе?
Запеченный поросенок, осетровая икра и традиционный русский сбитень
Кровавый ростбиф, трюфели и лимбургский сыр под шампанское
Жареный фазан, маринованные ананасы и крепкий английский портер