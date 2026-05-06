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Образование Какие вещи не будут считаться шпаргалкой на ЕГЭ: полный список

Какие вещи не будут считаться шпаргалкой на ЕГЭ: полный список

Внимательно изучите перечень, чтобы с экзамена не выгнали

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С собой можно взять множество справочных материалов, но не на все предметы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUС собой можно взять множество справочных материалов, но не на все предметы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С собой можно взять множество справочных материалов, но не на все предметы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

На едином государственном экзамене можно пользоваться дополнительными вещами — это не будет считаться нарушением. Рособрнадзор выпустил методические рекомендации, где перечислено всё, что разрешено на рабочих столах участников. Полный список — в нашем материале.

По каждому предмету действуют свои правила. На экзамене по физике можно пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой без справочной информации. На биологии разрешен только непрограммируемый калькулятор.

На географии, помимо калькулятора, участники могут использовать географические карты — административную карту России и политическую карту мира, а также статистические приложения. На математике достаточно линейки без справочной информации, уточнило РИА Новости.

Для химии перечень шире: непрограммируемый калькулятор, периодическая система Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. На литературе участникам разрешается принести орфографический словарь.

Также на рабочем столе можно держать еду, воду и лекарства. Все перечисленные предметы не будут считаться шпаргалками.

Сдавать личные вещи перед ЕГЭ придется добровольно. Досматривать участников экзамена в этом году запретили. Если ученик откажется сдать запрещенную вещь на хранение, то его не допустят до сдачи

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Линейка Вода Словарь Карта Шпаргалка
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Комментарии
1
Гость
6 мая, 09:15
"Сдавать личные вещи перед ЕГЭ придется добровольно. Досматривать участников экзамена в этом году запретили. Если ученик откажется сдать запрещенную вещь на хранение, то его не допустят до сдачи." Это вообще как? Битва экстрасенсов? Что находится в черном ящике?
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