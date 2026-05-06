Какие вещи не будут считаться шпаргалкой на ЕГЭ: полный список

С собой можно взять множество справочных материалов, но не на все предметы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На едином государственном экзамене можно пользоваться дополнительными вещами — это не будет считаться нарушением. Рособрнадзор выпустил методические рекомендации, где перечислено всё, что разрешено на рабочих столах участников. Полный список — в нашем материале.

По каждому предмету действуют свои правила. На экзамене по физике можно пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой без справочной информации. На биологии разрешен только непрограммируемый калькулятор.

На географии, помимо калькулятора, участники могут использовать географические карты — административную карту России и политическую карту мира, а также статистические приложения. На математике достаточно линейки без справочной информации, уточнило РИА Новости.

Для химии перечень шире: непрограммируемый калькулятор, периодическая система Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. На литературе участникам разрешается принести орфографический словарь.

Также на рабочем столе можно держать еду, воду и лекарства. Все перечисленные предметы не будут считаться шпаргалками.