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Образование Тест Вы главный эрудит Ярославля, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Вы главный эрудит Ярославля, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Сколько вопросов окажутся по силам вам?

15 929
Возможно, чтобы дать правильные ответы на все вопросы, вам понадобится помощь друзей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВозможно, чтобы дать правильные ответы на все вопросы, вам понадобится помощь друзей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Возможно, чтобы дать правильные ответы на все вопросы, вам понадобится помощь друзей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мир полон удивительных фактов, и если некоторые знают большинство из них, то кое-кому стоит подтянуть свои знания. А к какому лагерю относитесь вы? Наш тест покажет, кто здесь эрудирован, а кто только вид делает. Если вы готовы бросить вызов себе самому и показать, насколько глубоки ваши знания, то мы не видим повода не запрыгнуть в кабину нашего короткого, но познавательного аттракциона!

В нем всего 10 вопросов из разных сфер, но они лучше всего покажут, насколько разносторонне развиты ваши интересы. Ведь главное — не углубляться в одну тему, а внимательно смотреть по сторонам.

ТестПройден 5144 раза
1 / 10

Кем по профессии был изобретатель машины для производства сахарной ваты Уильям Моррисон?

  • Стоматолог

  • Стеклодув

  • Полицейский

  • Кондитер

2 / 10

Что смотритель знаменитых часов Биг-Бен кладет на маятник для коррекции хода?

  • Гирю

  • Монету

  • Перо

  • Ботинок

3 / 10

У какой птицы самый длинный клюв в мире?

  • У австралийского пеликана

  • У большого тукана

  • У журавля-красавки

  • У колпицы

4 / 10

Что из перечисленного не изобрела женщина?

  • Стеклоочиститель

  • Бюстгальтер

  • Скороварку

  • Первый компьютерный алгоритм

5 / 10

Какой газ не используется в световой рекламе?

  • Неон

  • Гелий

  • Аргон

  • Бутан

6 / 10

Какой художник работал землекопом на строительстве Панамского канала, а потом уехал жить на Мартинику?

  • Клод Моне

  • Винсент Ван Гог

  • Эдуард Мане

  • Поль Гоген

7 / 10

Как называется надкопытный сустав ноги у животных?

  • Бабка

  • Дедка

  • Внучка

  • Теща

8 / 10

Против кого воевал революционер, ставший потом капитаном Немо?

  • Против Китая

  • Против Британии

  • Против Австрии

  • Против Франции

9 / 10

Кто стал первой женщиной — лауреатом Нобелевской премии?

  • Мария Склодовская-Кюри

  • Мать Тереза

  • Сельма Лагерлёф

  • Герта Мюллер

10 / 10

Какую породу собак немцы называют «даксхунд» — «барсучья собака»?

  • Фокстерьер

  • Такса

  • Бассет-хаунд

  • Сеттер

Любите развлечения? Тогда этот тест по географии для вас, попробуйте также своим силы в угадывании предметов времен СССР.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Знание Эрудиция Развлечение Кругозор
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Комментарии
8
Гость
6 февраля, 09:04
3 правильных ответа. Я Эрудит!
Гость
6 февраля, 07:39
Зачем дублировать то, что было на прошлой неделе?
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Гость
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